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 Офицер-пограничник задержан на Волыни на взятке 700 долларов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке начальника отделения инспекторов одного из пограничных отрядов в Волынской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Офицер-пограничник задержан на Волыни на взятке 700 долларов, - СБУ 01

Капитан Госпогранслужбы систематически требовал взятки за содействие в незаконной переправке сигарет через государственную границу Украины вне пунктов пропуска. Для маскировки преступной деятельности пограничник в качестве посредника для незаконной передачи средств использовал местного жителя.

Смотрите: Сотрудники погранично-инспекционного ветеринарного пункта задержаны в Одессе при получении 400 долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников после получения очередной взятки в размере 700 долларов.

Офицер-пограничник задержан на Волыни на взятке 700 долларов, - СБУ 02
Офицер-пограничник задержан на Волыни на взятке 700 долларов, - СБУ 03

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Офицер-пограничник задержан на Волыни на взятке 700 долларов, - СБУ 04

Ранее оперативники спецслужбы задокументировали два факта получения должностным лицом неправомерной выгоды на общую сумму 500 долларов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Главного госинспектора таможенного поста на Волыни поймали на взятке в $220 и 1300 грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/p3067722
 
 
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Вітаю, панове. Корупцію в Україні подолано. Тепер заживемо!!!
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Були якісь розслідування та затримки по контрабанді, але мабйть все владнали, бо товару з Польщі навіть більше ніж було.
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Сколько задержаных, а где осужденные?
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Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
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Как то раз, не помню что было за совещание, устав выслушивать доклады с диагнозом "задержан при получении взятки" я предложил ввести персональную ответственность начальников за действия подчиненных которых они назначали. Логика проста - не разбираешься в людях или специально назначаешь корупционеров которые делятся с тобой - пшел вон.. Ой что началось.... Г-н А.....в подошел после ко мне и так тихо прошептал - ты что сдурел? нам что всем сидеть? Я не выдержал и ответил..
Тогда иди и лежи со свои замом по евроинтеграции... Плюс еще один враг...
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так ,свинья и та визжит,когда корыто пустое)))
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Но свинья не носит форму Украині. Ей простительно
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погранец колхозник,только колхозники в резиновых тапках шныряют в лесу,во бычара)))
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может то местный "посредник"?
"Для маскировки преступной деятельности пограничник в качестве посредника для незаконной передачи средств использовал местного жителя". - цитата
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Можна скористатися досвідом США, де діє закон Лінкольна, який став серйозним інструментом держави у боротьбі з корупцією та шахрайством.
Згідно з цим законом, будь-який громадянин, що бачить злодійство бюджетних коштів, може подати позов і в разі виграшу отримує до 15% від коштів, повернутих до бюджету. Це інструмент залучення широкої громадськості до боротьби з корупцією та створення абсолютної непримиренності до корупції в суспільстві.
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там 99% таких "честных и неподкупных"!
Благодаря таким ......, оружие завозилось из кацапии а лугандонию...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОфицер-пограничник задержан на Волыни на взятке 700 долларов, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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