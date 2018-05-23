 Офицер-пограничник задержан на Волыни на взятке 700 долларов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Капитан Госпогранслужбы систематически требовал взятки за содействие в незаконной переправке сигарет через государственную границу Украины вне пунктов пропуска. Для маскировки преступной деятельности пограничник в качестве посредника для незаконной передачи средств использовал местного жителя.

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Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников после получения очередной взятки в размере 700 долларов.





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Ранее оперативники спецслужбы задокументировали два факта получения должностным лицом неправомерной выгоды на общую сумму 500 долларов.

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Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.