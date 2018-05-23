 Офицер-пограничник задержан на Волыни на взятке 700 долларов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Капитан Госпогранслужбы систематически требовал взятки за содействие в незаконной переправке сигарет через государственную границу Украины вне пунктов пропуска. Для маскировки преступной деятельности пограничник в качестве посредника для незаконной передачи средств использовал местного жителя.
Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников после получения очередной взятки в размере 700 долларов.
Ранее оперативники спецслужбы задокументировали два факта получения должностным лицом неправомерной выгоды на общую сумму 500 долларов.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.
Тогда иди и лежи со свои замом по евроинтеграции... Плюс еще один враг...
"Для маскировки преступной деятельности пограничник в качестве посредника для незаконной передачи средств использовал местного жителя". - цитата
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https://viuly.io/video/na-chto-menyayut-zhizni-boevikov-v-ordlo...-495793
Згідно з цим законом, будь-який громадянин, що бачить злодійство бюджетних коштів, може подати позов і в разі виграшу отримує до 15% від коштів, повернутих до бюджету. Це інструмент залучення широкої громадськості до боротьби з корупцією та створення абсолютної непримиренності до корупції в суспільстві.
Благодаря таким ......, оружие завозилось из кацапии а лугандонию...