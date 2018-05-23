 Местный житель с 82-мм миной в рюкзаке задержан на Луганщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудники полиции во время патрулирования города Счастье у озера Цветочное при проверке документов 27-летнего местного жителя в рюкзаке у него обнаружили мину без взрывателя к 82 мм миномету.

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Мужчина рассказал, что нашел мину в кустах у третьего пруда охладителя Луганской ТЭС и хранил ее у себя дома. А услышав по телевизору об опасности смертельных находок и последствиях неосторожного обращения с опасными предметами решил выбросить ее в пруд.

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Боеприпас изъят и направлен на экспертизу. Данный факт внесен в ЕРДР по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".