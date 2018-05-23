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 Местный житель с 82-мм миной в рюкзаке задержан на Луганщине, - Нацполиция. ФОТО

В городе Счастье Луганской области сотрудники полиции обнаружили у мужчины в рюкзаке мину калибра 82 мм.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай, передает Цензор.НЕТ.

Местный житель с 82-мм миной в рюкзаке задержан на Луганщине, - Нацполиция 01

Сотрудники полиции во время патрулирования города Счастье у озера Цветочное при проверке документов 27-летнего местного жителя в рюкзаке у него обнаружили мину без взрывателя к 82 мм миномету.

Местный житель с 82-мм миной в рюкзаке задержан на Луганщине, - Нацполиция 02

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Местный житель с 82-мм миной в рюкзаке задержан на Луганщине, - Нацполиция 03

Мужчина рассказал, что нашел мину в кустах у третьего пруда охладителя Луганской ТЭС и хранил ее у себя дома. А услышав по телевизору об опасности смертельных находок и последствиях неосторожного обращения с опасными предметами решил выбросить ее в пруд.

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Боеприпас изъят и направлен на экспертизу. Данный факт внесен в ЕРДР по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Источник: https://censor.net.ua/p3067671
 
 
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- знайшов в посадці, несу в поліцію здавати. )
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Купил/нашел(еле ушел). Хотел отдать, но не успели догнать.
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Вот ты смеёшься, а в сети гулял ролик где-то 14го года, где расчёт обдроченцев одну за другой пытался фигачить минами из "подноса", НИ ОДНА (!) не сработала, уж то ли мины у них дефективные были, то ли миномёт, после чего вот эти несработавшие вынали из ствола и просто выбрасывали на обочину. А чо: пусть дети играют.

Целиться эти мудаки тоже не особо пытались, узкий мир, хуле.
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Обычно ,когда переносишь незаконное оружие - нужно писать записку.И носить ее с собой. Типа - нашел сегодня. И ставить обязательно число и год.Несу в полицию )) Вот и вся схема обдурить закон.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМестный житель с 82-мм миной в рюкзаке задержан на Луганщине, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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