 Реабилитационные центры, ветераны АТО и полиция сыграли в футбол за здоровье. ФОТОрепортаж

Не слишком масштабный размах турнира объясняется тем, что мероприятие удалось организовать исключительно благодаря энтузиазму участников, сообщает Цензор.НЕТ.

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Тем не менее, на нем выступили восемь команд: одна от патрульных, одна – от ветеранов АТО, она – от села Гора, местные власти которого предоставили поле для игры, и пять – от пяти украинских центров реабилитации лиц, страдающих от алкогольной либо наркотической зависимости. Собственно инициатором и главным организатором турнира стал Центр аддиктологии "New Life".

Напомним, зависимость человека от ПАВ (психоактивных веществ) по-научному называется "аддикцией", а совокупность дисциплин по избавлению от нее – аддиктологией. Сегодня в нашей стране действует целый ряд структур, делающих акцент на разных аспектах оказания помощи тем, кого в просторечии принято именовать "наркоманами" и "алкоголиками".

Некоторые организации делают упор на религиозных учениях, другие уделяют этой тематике минимум внимания. Все, однако, сходятся на том, что занятия спортом содействуют не только возвращению к здоровому образу жизни, но и социализации реабилитантов. Ведь для человека, долгое время страдавшего от алкоголизма или наркомании, проблема состоит далеко не в одном лишь отказе от ПАВ: главная трудность – вернуться к нормальной жизни и удержаться в ней.

Та же проблема ресоциализации, пусть и по другим причинам, встает и перед украинскими воинами, прошедшими бои на востоке нашей страны. Что же касается сотрудников полиции, то их работа, естественно, связана с особым нервным напряжением, и это также делает актуальным участие в массовых спортивных мероприятиях – ведь такие мероприятия не только улучшают физическое состояние человека, но и стабилизируют личность в психическом плане. Так что приглашение ветеранов АТО и полицейских выглядит логичным шагом со стороны руководства Центра "New Life".

Подобные мероприятия вообще характерны для организаций, занимающихся аддиктологией. Например, как рассказал ответственный за спортивные мероприятия центра "Мир без зависимости" Денис Крючков, сотрудники этого центра участвуют в других подобных турнирах, а также в волейбольных состязаниях, которые проводятся в Киеве. Состязаться приходится не только с коллегами, но и с теми же полицейскими и сотрудниками социальных служб.

И. о. начальника управления патрульной полиции в г. Борисполе Виталий Гаркун добавил, что через некоторое время (точная дата еще неизвестна) планируется общенациональный футбольный турнир между командами подразделений патрульной полиции всей страны. Кстати, одним из самых ожидаемых матчей нынешнего турнира оказалась встреча между командой полицейских и командой ветеранов АТО. Правоохранители выиграли со счетом семь – ноль. В конечном итоге именно команда патрульных победила и в турнире в целом.

Фронтовики отнеслись к этому достаточно философски. "У полиции в команде сплошная молодежь, а мы – люди постарше. Вот если бы мы таким же АТОшникам проиграли, было бы обиднее", - сказал председатель Святошинской организации ветеранов АТО и капитан футбольной команды ветеранов Геннадий Алавердян.

Впрочем, среди полицейских тоже не обошлось без ветеранов АТО: в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в боевых действиях участвовал уже упоминавшийся выше Виталий Гаркун.

Руководитель Центра "New Life" Ярослав Гарнога указывает, что пока что этот турнир, как и другие, проводится без официальной поддержки каких-либо государственных органов, как и без привлечения заметных спонсоров (разве что в офисе "New Life" можно увидеть благодарственную грамоту от Федерации футбола Киева за организацию аналогичного турнира в 2017 году). Тем не менее, г-н Гарнога надеется на расширение движения и привлечение к нему новых участников, заинтересованных в укреплении и пропаганде здорового образа жизни.



