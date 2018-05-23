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 Трое сотрудников полиции Черниговщины задержаны на взятке 5,5 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке руководителей следственного отдела, сектора превентивной деятельности и старшего участкового одного из районных отделов полиции в Черниговской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Трое сотрудников полиции Черниговщины задержаны на взятке 5,5 тыс. грн, - СБУ 01

Сотрудники полиции организовали механизм систематического вымогательства взяток от местных жителей за избежание уголовной ответственности за совершенные правонарушения. Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства злоумышленниками 5,5 тысяч гривен от жителя райцентра. За указанную сумму полицейские обещали не привлекать подозреваемого в совершении кражи чужого имущества к уголовной ответственности.

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Сотрудники СБУ задержали должностных лиц вблизи районного центра после получения всей суммы взятки. Во время задержания злоумышленники оказали сопротивление и пытались скрыться на автомобиле с места происшествия.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

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Источник: https://censor.net.ua/p3067639
 
 
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Все преступления,происходящие в стране - лежат на совести правительства.Это от их корыстного и неумелого управления,происходит упадок экономики и уровня жизни. Никому нечего терять. - Следствие - риск материальных преступлений.По причине,что хуже и так уже не будет.
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Предвыборная кампания в разгаре. Петиным прихлебателям дана команда мочить МВД и Авакова, но никто и не думает бороться с коррупцией. Факты имеют место. Реформа полиции провалена, но в СБУ и в военной прокуратуре все тоже самое. Идет война ведомств. Кто кого дескридитирует больше. И больше ничего.
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- А почему попались?
- Не смогли 5.500 на троих разделить.
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нельзя так с новой полицией очьень важьно, иначе они обидятся и уйдут к дамбасянам. Кто на новые рюкзачки зарабатывать будет?
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Если происходит авария авто особенно на евробляхах то визгу и слюней что все проблемы на дорогах только в них, да проблема есть ,но когда задерживают на взятках полицейских никто не вопит что- это новые полицейские или переаттестованные, кристально чистые, высоко-проффесиональные старые кадры без которых рухнуло бы все МВД Украины.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТрое сотрудников полиции Черниговщины задержаны на взятке 5,5 тыс. грн, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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