 Трое сотрудников полиции Черниговщины задержаны на взятке 5,5 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники полиции организовали механизм систематического вымогательства взяток от местных жителей за избежание уголовной ответственности за совершенные правонарушения. Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства злоумышленниками 5,5 тысяч гривен от жителя райцентра. За указанную сумму полицейские обещали не привлекать подозреваемого в совершении кражи чужого имущества к уголовной ответственности.

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Сотрудники СБУ задержали должностных лиц вблизи районного центра после получения всей суммы взятки. Во время задержания злоумышленники оказали сопротивление и пытались скрыться на автомобиле с места происшествия.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

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