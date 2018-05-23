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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Смеющийся Кивалов, новинки кино для Романовского и разговор сватов Деркача и Литвина, - день работы ВР 23 мая. ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 мая, в Раде состоялось лишь утреннее пленарное заседание. После обеда нардепы традиционно будут работать в комитетах.

После выступления народных депутатов в начале заседания Рады, народные избранники приступили к рассмотрению вопроса ратификации.

Так Рада приняла Закон "О присоединении Украины к Метрической конвенции".

Затем Рада начала рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде. Сегодня нардепы смогли рассмотреть 235 поправок к данному законопроекту из 1927 поданных.

Парламентский корреспондент Цензор.НЕТ зафиксировал отдельные моменты пленарного дня в ВР.

Смеющийся Кивалов, новинки кино для Романовского и разговор сватов Деркача и Литвина, - день работы ВР 23 мая 01

Пленарное заседание Верховной Рады 23 мая.

Смеющийся Кивалов, новинки кино для Романовского и разговор сватов Деркача и Литвина, - день работы ВР 23 мая 02

Экс-спикер ВР Владимир Литвин (внефракционный, справа) общается со сватом Андреем Деркачем (внефракционный, слева).

Смеющийся Кивалов, новинки кино для Романовского и разговор сватов Деркача и Литвина, - день работы ВР 23 мая 03

После Литвина Андрей Деркач подошел пообщаться с представителем президента Порошенко в Раде Ириной Луценко (БПП).

Смеющийся Кивалов, новинки кино для Романовского и разговор сватов Деркача и Литвина, - день работы ВР 23 мая 04

Семен Семенченко ("Самопомич") и Оксана Корчинская (РП).

Смеющийся Кивалов, новинки кино для Романовского и разговор сватов Деркача и Литвина, - день работы ВР 23 мая 05

Нардепы от НФ увлечены своими гаджетами.

Смеющийся Кивалов, новинки кино для Романовского и разговор сватов Деркача и Литвина, - день работы ВР 23 мая 06

Александр Романовский знакомится на планшете с новинками кино.

Смеющийся Кивалов, новинки кино для Романовского и разговор сватов Деркача и Литвина, - день работы ВР 23 мая 07
Смеющийся Кивалов, новинки кино для Романовского и разговор сватов Деркача и Литвина, - день работы ВР 23 мая 08

Первый вице-спикер Ирина Геращенко общается со спикером Андреем Парубием в президиуме Рады пока с трибуны выступает Сергей Соболев ("Батькивщина").

Смеющийся Кивалов, новинки кино для Романовского и разговор сватов Деркача и Литвина, - день работы ВР 23 мая 09

Валерия Заружко (РП).

Смеющийся Кивалов, новинки кино для Романовского и разговор сватов Деркача и Литвина, - день работы ВР 23 мая 10

Улыбающийся Александр Ревега (БПП, крайний справа).

Смеющийся Кивалов, новинки кино для Романовского и разговор сватов Деркача и Литвина, - день работы ВР 23 мая 11

Сергея Кивалова ("Оппоблок", слева) рассмешило общение с Сергеем Шаховым ("Воля народу") на выходе из сессионного зала.

Смеющийся Кивалов, новинки кино для Романовского и разговор сватов Деркача и Литвина, - день работы ВР 23 мая 12

Мария Матиос (БПП) широкими объятиями приветствует Литвина.

Смеющийся Кивалов, новинки кино для Романовского и разговор сватов Деркача и Литвина, - день работы ВР 23 мая 13

Тем временем, поздороваться с Матиос подошел глава фракции НФ Максим Бурбак.

Смеющийся Кивалов, новинки кино для Романовского и разговор сватов Деркача и Литвина, - день работы ВР 23 мая 14

Александр Шевченко (внефракционный, по центру в белой футболке) и Богдан Дубневич (БПП, справа от Шевченко) с коллегами. 

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3067635
 
 
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стадо...стало стидно, що вони закони творять.
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як вони витримують такий шалений режим роботи? )
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помниться, несколько лет назад (когда еще транслировали заседания) все депутаты сидели на своих местах, обложенные кипами бумаг-документов и внимательно слушали докладчика, выступали с места и... никто (или почти никто) не шастал по залу
разве это рабочая обстановка? это клуб по интересам - не более... сборище...небедных
и им еще и деньги платят
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Смеющийся кивалов-всё,что нужно знать о ВР.
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добкин наверное вообще покинул 5 измерение Смеющийся Кивалов, новинки кино для Романовского и разговор сватов Деркача и Литвина, - день работы ВР 23 мая - Цензор.НЕТ 4593
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Смеющийся Кивалов, новинки кино для Романовского и разговор сватов Деркача и Литвина, - день работы ВР 23 мая - Цензор.НЕТ 9251
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забаньте це неподобство, ну чесне слово, дістали вже
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А че ж Серегу Пидрах.уя не привлекли, полсе выборов 2004 года? А че бандит Труханов правит Одессой, с рассейским пачпортом и квартирами в Лондоне? ... И т.д. и т.п....

Вот поэтому, Петя, никуя тебе на предстоящих выборах не светит! Мы выберем другого, политически грамотного, который поставит на место, всех антиукраинских тварей.
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Лучше уж Тимошенко. У нее две ходки, в отличие от шоколадных приспособленцев. Не фанат Юли, но она конкретно заслужила президенство. А ваще, я за Гриценко Анатолия Степановича.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСмеющийся Кивалов, новинки кино для Романовского и разговор сватов Деркача и Литвина, - день работы ВР 23 мая. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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