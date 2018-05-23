 Смеющийся Кивалов, новинки кино для Романовского и разговор сватов Деркача и Литвина, - день работы ВР 23 мая. ФОТОрепортаж

После выступления народных депутатов в начале заседания Рады, народные избранники приступили к рассмотрению вопроса ратификации.
Так Рада приняла Закон "О присоединении Украины к Метрической конвенции".
Затем Рада начала рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде. Сегодня нардепы смогли рассмотреть 235 поправок к данному законопроекту из 1927 поданных.
Парламентский корреспондент Цензор.НЕТ зафиксировал отдельные моменты пленарного дня в ВР.
Пленарное заседание Верховной Рады 23 мая.
Экс-спикер ВР Владимир Литвин (внефракционный, справа) общается со сватом Андреем Деркачем (внефракционный, слева).
После Литвина Андрей Деркач подошел пообщаться с представителем президента Порошенко в Раде Ириной Луценко (БПП).
Семен Семенченко ("Самопомич") и Оксана Корчинская (РП).
Нардепы от НФ увлечены своими гаджетами.
Александр Романовский знакомится на планшете с новинками кино.
Первый вице-спикер Ирина Геращенко общается со спикером Андреем Парубием в президиуме Рады пока с трибуны выступает Сергей Соболев ("Батькивщина").
Валерия Заружко (РП).
Улыбающийся Александр Ревега (БПП, крайний справа).
Сергея Кивалова ("Оппоблок", слева) рассмешило общение с Сергеем Шаховым ("Воля народу") на выходе из сессионного зала.
Мария Матиос (БПП) широкими объятиями приветствует Литвина.
Тем временем, поздороваться с Матиос подошел глава фракции НФ Максим Бурбак.
Александр Шевченко (внефракционный, по центру в белой футболке) и Богдан Дубневич (БПП, справа от Шевченко) с коллегами.
Фото: Цензор.НЕТ
разве это рабочая обстановка? это клуб по интересам - не более... сборище...небедных
и им еще и деньги платят
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ♦ http://sexxxile.info/ ♦ Бесплатная регистрация, которая займёт не больше минуты. Абсолютно все анкеты реальные.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Вот поэтому, Петя, никуя тебе на предстоящих выборах не светит! Мы выберем другого, политически грамотного, который поставит на место, всех антиукраинских тварей.