 Смеющийся Кивалов, новинки кино для Романовского и разговор сватов Деркача и Литвина, - день работы ВР 23 мая. ФОТОрепортаж

После выступления народных депутатов в начале заседания Рады, народные избранники приступили к рассмотрению вопроса ратификации.

Так Рада приняла Закон "О присоединении Украины к Метрической конвенции".

Затем Рада начала рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде. Сегодня нардепы смогли рассмотреть 235 поправок к данному законопроекту из 1927 поданных.

Парламентский корреспондент Цензор.НЕТ зафиксировал отдельные моменты пленарного дня в ВР.

Пленарное заседание Верховной Рады 23 мая.

Экс-спикер ВР Владимир Литвин (внефракционный, справа) общается со сватом Андреем Деркачем (внефракционный, слева).

После Литвина Андрей Деркач подошел пообщаться с представителем президента Порошенко в Раде Ириной Луценко (БПП).

Семен Семенченко ("Самопомич") и Оксана Корчинская (РП).

Нардепы от НФ увлечены своими гаджетами.

Александр Романовский знакомится на планшете с новинками кино.





Первый вице-спикер Ирина Геращенко общается со спикером Андреем Парубием в президиуме Рады пока с трибуны выступает Сергей Соболев ("Батькивщина").

Валерия Заружко (РП).

Улыбающийся Александр Ревега (БПП, крайний справа).

Сергея Кивалова ("Оппоблок", слева) рассмешило общение с Сергеем Шаховым ("Воля народу") на выходе из сессионного зала.

Мария Матиос (БПП) широкими объятиями приветствует Литвина.

Тем временем, поздороваться с Матиос подошел глава фракции НФ Максим Бурбак.

Александр Шевченко (внефракционный, по центру в белой футболке) и Богдан Дубневич (БПП, справа от Шевченко) с коллегами.

Фото: Цензор.НЕТ