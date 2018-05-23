 286 гранат, 37 мин и почти 500 патронов, - правоохранители обнаружили тайник с оружием в Днепре. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
"Опасный арсенал на ул. Березанивской в г. Днепр обнаружили оперативники управления уголовного розыска Амур-Нижнеднепровского отделения полиции, взрывотехники и работники СБУ. По имеющейся информации, боеприпасы были незаконно вывезены из зоны проведения операции Объединенных сил. Все обнаруженное в присутствии понятых опечатали и направили на экспертизу", - сказано в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). В рамках открытого уголовного производства будут устанавливаться лица, которые наладили канал поставки оружия с востока страны.
На фотографии показано, чтобы было видно - что обнаружено в тайнике иначе была бы сфотографирована поверзность земли или дёрн.
Боеприпасы покрывают различными защитными покрытиями.
"
арсенал на вул. Березанівській м. Дніпра в
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есть?
Сами кого то шмонули...сами тайник забацали...сами нашли))))
Лишний раз показали свою не заменимость))))