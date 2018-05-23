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 Общество, Фоторепортаж
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 286 гранат, 37 мин и почти 500 патронов, - правоохранители обнаружили тайник с оружием в Днепре. ФОТОрепортаж

В замаскированном тайнике неизвестные хранили около 250 гранат ВОГ, 37 мин, 23 гранаты РГД-5 и 13 гранат Ф-1, около 500 патронов калибра 12.7 мм, запалы, выстрелы к гранатомету и другие армейские боеприпасы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Опасный арсенал на ул. Березанивской в г. Днепр обнаружили оперативники управления уголовного розыска Амур-Нижнеднепровского отделения полиции, взрывотехники и работники СБУ. По имеющейся информации, боеприпасы были незаконно вывезены из зоны проведения операции Объединенных сил. Все обнаруженное в присутствии понятых опечатали и направили на экспертизу", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: СБУ обнаружила схрон с оружием и боеприпасами в районе ООС. ФОТО

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). В рамках открытого уголовного производства будут устанавливаться лица, которые наладили канал поставки оружия с востока страны.

286 гранат, 37 мин и почти 500 патронов, - правоохранители обнаружили тайник с оружием в Днепре 01
286 гранат, 37 мин и почти 500 патронов, - правоохранители обнаружили тайник с оружием в Днепре 02
286 гранат, 37 мин и почти 500 патронов, - правоохранители обнаружили тайник с оружием в Днепре 03
286 гранат, 37 мин и почти 500 патронов, - правоохранители обнаружили тайник с оружием в Днепре 04
286 гранат, 37 мин и почти 500 патронов, - правоохранители обнаружили тайник с оружием в Днепре 05

Источник: https://censor.net.ua/p3067562
 
 
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Видно же, что совсем недавно положили. Ни ржавчины, ни пыли... Или граница дырявая насквозь, или СБУ себе рейтинг поднимает.
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где Днепр и где граница, с ССО всё это приехало!
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А на ООС нет границы? Проходи кто хош?
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Обычно боеприпасы хранят, чтобы ржавчина появилась...
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Если как на фото ( навалено под деревом), то обязательно появится.
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Тайник потому и тайник, что его трудно обнаружить.

На фотографии показано, чтобы было видно - что обнаружено в тайнике иначе была бы сфотографирована поверзность земли или дёрн.
Боеприпасы покрывают различными защитными покрытиями.
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отак прямо у лісі під деревами валялося ...як на останньому фото
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А такая

"
арсенал на вул. Березанівській м. Дніпра в
"
есть?
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Мусора медалек хотят?))))
Сами кого то шмонули...сами тайник забацали...сами нашли))))
Лишний раз показали свою не заменимость))))
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А кто заменит? Надо новую службу создать? Или надо было пройти мимо и сказать: "Пох, это не моя работа, пусть находят те, чья эта работа"?
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Цензор.НЕТФотоОбщество286 гранат, 37 мин и почти 500 патронов, - правоохранители обнаружили тайник с оружием в Днепре. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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