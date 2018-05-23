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 Наемники РФ на Луганщине обстреливают позиции украинских воинов из размещенной вблизи жилого дома БМП, - спикер Генштаба ВСУ. ФОТОрепортаж

Наемники РФ спрятали БМП вблизи жилой многоэтажки в оккупированном поселке Донецкий и ведут из нее обстрелы позиций украинских воинов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал спикер Генштаба ВСУ Влад Волошин, передает Цензор.НЕТ.

"Это совсем "свежие" фото, сделанные в поселке Донецкий на оккупированной российскими боевиками Луганщине. На них видно, что БМП стоит у самого дома, в котором проживают люди, и откуда, при случае, эта машина ведет огонь по украинским бойцам. За прошедшие двое суток с направления "поселок Донецкий" по украинским позициям вблизи Бахмутской трассы несколько раз открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, а эта БМП "работала" по нашим несколько дней назад (обстрел зафиксирован 18-19.05. 2018 г.). "Вычислить" позицию этой БМП не трудно, ведь в поселке всего несколько многоэтажек. Наши наблюдатели ее засекли, а "источники" даже подтвердили наличие этими фото. Однако, отвечать на такие обстрелы нашим нельзя, ведь "бэха" притаилась в жилом квартале... Все в "лучших" традициях оккупантов - прятаться за спины мирных гражданских жителей", - рассказал Волошин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 49 раз открывал огонь по украинским позициям, один воин погиб, еще трое ранены, – штаб ООС

Наемники РФ на Луганщине обстреливают позиции украинских воинов из размещенной вблизи жилого дома БМП, - спикер Генштаба ВСУ 01
Наемники РФ на Луганщине обстреливают позиции украинских воинов из размещенной вблизи жилого дома БМП, - спикер Генштаба ВСУ 02
Наемники РФ на Луганщине обстреливают позиции украинских воинов из размещенной вблизи жилого дома БМП, - спикер Генштаба ВСУ 03
Наемники РФ на Луганщине обстреливают позиции украинских воинов из размещенной вблизи жилого дома БМП, - спикер Генштаба ВСУ 04
Наемники РФ на Луганщине обстреливают позиции украинских воинов из размещенной вблизи жилого дома БМП, - спикер Генштаба ВСУ 05
Наемники РФ на Луганщине обстреливают позиции украинских воинов из размещенной вблизи жилого дома БМП, - спикер Генштаба ВСУ 06

Источник: https://censor.net.ua/p3067550
 
 
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Вот где надо "Джавелины" испытывать!
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Низзя! А то путЕн нападет.
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А где наше высокоточное оружие, о котором в последнее время так много говорят? "Джавелины" в музей поставили? Наемники РФ на Луганщине обстреливают позиции украинских воинов из размещенной вблизи жилого дома БМП, - спикер Генштаба ВСУ - Цензор.НЕТ 7898
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По условиям поставки Джавики можно юзать только в случае наступления русни.
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"Джавелин" в 10 раз дороже этого ржавого старья.
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Посмотри Ютуб - сирийцы с TOW наваливают просто по грузовикам и пехоте. Прикинь, сколько им амеры подогнали!
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И жизней наших бойцов? Это война, Карл Найманці РФ на Луганщині обстрілюють позиції українських воїнів з розміщеної поблизу житлового будинку БМП, - спікер Генштабу ЗСУ - Цензор.НЕТ 8201 и стоимость боеприпасов - вещь десятая.
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Ты эту Петручио расскажи, а то он не знает и только Нацгвардию постоянно снабжает.
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Стугны и джавы аннигилируют бронетехнику, не повреждая ничего вокруг?
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Дамбасяни повинні радіти що окупанти їх заслонили собою від цинічних бандер.
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Serg Marco
Не в качестве зрады, но... Найманці РФ на Луганщині обстрілюють позиції українських воїнів з розміщеної поблизу житлового будинку БМП, - спікер Генштабу ЗСУ - Цензор.НЕТ 8833

Найманці РФ на Луганщині обстрілюють позиції українських воїнів з розміщеної поблизу житлового будинку БМП, - спікер Генштабу ЗСУ - Цензор.НЕТ 2952

Смотрите какое тут дело.
Сами знаете что я не по зраде.
Но.
Вчера сепары 122 мм гаубицами обстреляли старые позиции морпехов в Талаковке. Это глубокий тыл. Чудом никто не погиб.
Высыпали более сотни снарядов по старому ТПУ.
Пожар в Талаковке и артобстрел сегодня слышал и наблюдал Мариуполь.
Артобстрелы под Мариуполем идут каждый день уже больше недели. Сыпят ствольной артой положив болт на ОБСЕ. Даже посреди белого дня.

Но проблема в том что командующий ОТУ Схід некий генерал Красноок запретил ответку. По его словам это морпехи провоцируют сепаров.

Сегодня обстрел мирной Талаковки не изменил мнения "бравого" генерала. Запрет на ответку. Ее не было.

Так вот, хотелось бы спросить у командующеего ООС Наева- это чем приморское направление так проштрафилось, что этот даун сейчас его так замечательно сливает? Более того, Красноок направил в Мариуполь комиссию которая должна приструнить морпехов которые "провоцируют" своего противника.

То есть под Донецком и Луганском можно давать ответ, а тут что не так?

Очень бы не хотелось писать зраду. Но факты о намеренном урезании передачи бк под Мариуполем от Красноока есть. Сейчас запрет ответки. Сегодня чудом люди не погибли. А если бы погибли, кто бы держал ответ?

Я был свидетелем того как весной 2017 морпехи так прибили арту сепаров, что они молчали с апреля. Сейчас же им дали развернутся в полную силу. Результат- сами видите.

В общем уважаемый генерал Наев, вы сами говорили о том что силы ООС будут давать адекватный ответ. Пора бы это слово на приморском направлении сдержать.

UPD. Отдельный респект спасательным службам, и силовикам. Сами начали звонить морпехам, что, где, чем помочь, очень быстро организовали помощь в месте обстрела.

Город воюет...город быстро научился зализывать раны...

Serg Marco
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Схилить сьогодні голови - вшануйте Героїв України..Найманці РФ на Луганщині обстрілюють позиції українських воїнів з розміщеної поблизу житлового будинку БМП, - спікер Генштабу ЗСУ - Цензор.НЕТ 7830
23 травня день Героїв - це день пам'яті усіх українців, що присвятили своє життя нашій з вами свободі, тих, хто боровся і захищав Україну.Найманці РФ на Луганщині обстрілюють позиції українських воїнів з розміщеної поблизу житлового будинку БМП, - спікер Генштабу ЗСУ - Цензор.НЕТ 6995
День Героїв відзначають понад сімдесят років. У суворі роки німецької окупації, у час проти більшовицької збройної боротьби, українці на чолі з ОУН вшановували пам'ять Героїв. У 1941 році Другий Великий Збір Організації Українських Націоналістів постановив відзначити 23 травня як День Героїв. Воно було покликане відродити в українців героїчний дух минулих поколінь, які дали нашій історії яскраві приклади героїзму лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, січових стрільців та вояків Армії УНР, УПА та діячів ОУН.

Василь Довганюк
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Так путлер завещал,прятаться за спинами
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Оккупант понятно пришёл что бы убивать и разрушать, но как назвать тех кто поддерживает оккупанта и тоже стреляет и разрушает, при этом имеет паспорт Украины и имеет до сих пор право проезжать через КПП ? Почему И какой прокацапской сволочи в голову пришло прощать придумывать разные программы об амнистии " тебя ждут"?
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Мастер политической игры: на севере строить "Северный поток - 2", а на юге обстреливать из гаубиц пригород Мариуполя. Да так, чтобы дети просыпались ночью.
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Проте, відповідати на такі обстріли нашим не можна, адже "беха" причаїлась в житловому кварталі.. Джерело: https://ua.censor.net.ua/p3067550.А я би відповіла.Бо та вата тільки під українські танки кидатися вміє,тепер нехай би вчилася під кацапські.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНаемники РФ на Луганщине обстреливают позиции украинских воинов из размещенной вблизи жилого дома БМП, - спикер Генштаба ВСУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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