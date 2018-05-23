 Наемники РФ на Луганщине обстреливают позиции украинских воинов из размещенной вблизи жилого дома БМП, - спикер Генштаба ВСУ. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал спикер Генштаба ВСУ Влад Волошин, передает Цензор.НЕТ.
"Это совсем "свежие" фото, сделанные в поселке Донецкий на оккупированной российскими боевиками Луганщине. На них видно, что БМП стоит у самого дома, в котором проживают люди, и откуда, при случае, эта машина ведет огонь по украинским бойцам. За прошедшие двое суток с направления "поселок Донецкий" по украинским позициям вблизи Бахмутской трассы несколько раз открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, а эта БМП "работала" по нашим несколько дней назад (обстрел зафиксирован 18-19.05. 2018 г.). "Вычислить" позицию этой БМП не трудно, ведь в поселке всего несколько многоэтажек. Наши наблюдатели ее засекли, а "источники" даже подтвердили наличие этими фото. Однако, отвечать на такие обстрелы нашим нельзя, ведь "бэха" притаилась в жилом квартале... Все в "лучших" традициях оккупантов - прятаться за спины мирных гражданских жителей", - рассказал Волошин.
Видео - https://viuly.io/video/ne-mostom-edinym-kak-sily-oos-nastupayut-na-donbasse-494384
Не в качестве зрады, но...
Смотрите какое тут дело.
Сами знаете что я не по зраде.
Но.
Вчера сепары 122 мм гаубицами обстреляли старые позиции морпехов в Талаковке. Это глубокий тыл. Чудом никто не погиб.
Высыпали более сотни снарядов по старому ТПУ.
Пожар в Талаковке и артобстрел сегодня слышал и наблюдал Мариуполь.
Артобстрелы под Мариуполем идут каждый день уже больше недели. Сыпят ствольной артой положив болт на ОБСЕ. Даже посреди белого дня.
Но проблема в том что командующий ОТУ Схід некий генерал Красноок запретил ответку. По его словам это морпехи провоцируют сепаров.
Сегодня обстрел мирной Талаковки не изменил мнения "бравого" генерала. Запрет на ответку. Ее не было.
Так вот, хотелось бы спросить у командующеего ООС Наева- это чем приморское направление так проштрафилось, что этот даун сейчас его так замечательно сливает? Более того, Красноок направил в Мариуполь комиссию которая должна приструнить морпехов которые "провоцируют" своего противника.
То есть под Донецком и Луганском можно давать ответ, а тут что не так?
Очень бы не хотелось писать зраду. Но факты о намеренном урезании передачи бк под Мариуполем от Красноока есть. Сейчас запрет ответки. Сегодня чудом люди не погибли. А если бы погибли, кто бы держал ответ?
Я был свидетелем того как весной 2017 морпехи так прибили арту сепаров, что они молчали с апреля. Сейчас же им дали развернутся в полную силу. Результат- сами видите.
В общем уважаемый генерал Наев, вы сами говорили о том что силы ООС будут давать адекватный ответ. Пора бы это слово на приморском направлении сдержать.
UPD. Отдельный респект спасательным службам, и силовикам. Сами начали звонить морпехам, что, где, чем помочь, очень быстро организовали помощь в месте обстрела.
Город воюет...город быстро научился зализывать раны...
Serg Marco
23 травня день Героїв - це день пам'яті усіх українців, що присвятили своє життя нашій з вами свободі, тих, хто боровся і захищав Україну.
День Героїв відзначають понад сімдесят років. У суворі роки німецької окупації, у час проти більшовицької збройної боротьби, українці на чолі з ОУН вшановували пам'ять Героїв. У 1941 році Другий Великий Збір Організації Українських Націоналістів постановив відзначити 23 травня як День Героїв. Воно було покликане відродити в українців героїчний дух минулих поколінь, які дали нашій історії яскраві приклади героїзму лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, січових стрільців та вояків Армії УНР, УПА та діячів ОУН.
Василь Довганюк