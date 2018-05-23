 Наемники РФ на Луганщине обстреливают позиции украинских воинов из размещенной вблизи жилого дома БМП, - спикер Генштаба ВСУ. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал спикер Генштаба ВСУ Влад Волошин, передает Цензор.НЕТ.

"Это совсем "свежие" фото, сделанные в поселке Донецкий на оккупированной российскими боевиками Луганщине. На них видно, что БМП стоит у самого дома, в котором проживают люди, и откуда, при случае, эта машина ведет огонь по украинским бойцам. За прошедшие двое суток с направления "поселок Донецкий" по украинским позициям вблизи Бахмутской трассы несколько раз открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, а эта БМП "работала" по нашим несколько дней назад (обстрел зафиксирован 18-19.05. 2018 г.). "Вычислить" позицию этой БМП не трудно, ведь в поселке всего несколько многоэтажек. Наши наблюдатели ее засекли, а "источники" даже подтвердили наличие этими фото. Однако, отвечать на такие обстрелы нашим нельзя, ведь "бэха" притаилась в жилом квартале... Все в "лучших" традициях оккупантов - прятаться за спины мирных гражданских жителей", - рассказал Волошин.

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