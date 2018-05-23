 На базе отдыха в Затоке прогремел взрыв, есть пострадавший, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.
По данным ведомства, около шести часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что на территории базы отдыха в поселке Затока произошел взрыв, в результате которого один из отдыхающих получил термические ожоги рук, ног и лица.
Пострадавшего доставили в больницу. Причины и обстоятельства взрыва выясняются. Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси при подготовке к поджогу.
Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Вокруг Шабо виноградники. Вино местные солдатам трехлитровыми банками продают или меняют (угадай на что).
Я в этой части служил. Не надо мне про нее рассказывать.
Игрок футбольного клуба СК «Каховка» Сергей Козаченко еще недавно выступал за футбольный клуб террористической организации ДНР.
В 2016-2017 годах Сергей Козаченко играл в команде «Оплот Донбасса», почетным президентом которой является главарь ДНР Александр Захарченко.======================================================================
Чому спецслужби не слідкують за ДРГ, яку закидає Захарченко. Фінал Ліги Чемпіонів в суботу !!!