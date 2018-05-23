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Все про:взрыв (3893) Нацполиция (7458) Затока (85)

 На базе отдыха в Затоке прогремел взрыв, есть пострадавший, - полиция. ФОТОрепортаж

На территории базы отдыха в поселке Затока произошел взрыв, в результате которого один из отдыхающих получил термические ожоги рук, ног и лица.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

По данным ведомства, около шести часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что на территории базы отдыха в поселке Затока произошел взрыв, в результате которого один из отдыхающих получил термические ожоги рук, ног и лица.

На базе отдыха в Затоке прогремел взрыв, есть пострадавший, - полиция 01

Пострадавшего доставили в больницу.  Причины и обстоятельства взрыва выясняются. Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси при подготовке к поджогу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На базе отдыха в Затоке взорвалось самодельное взрывное устройство, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На базе отдыха в Затоке прогремел взрыв, есть пострадавший, - полиция 02

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

На базе отдыха в Затоке прогремел взрыв, есть пострадавший, - полиция 03
На базе отдыха в Затоке прогремел взрыв, есть пострадавший, - полиция 04
На базе отдыха в Затоке прогремел взрыв, есть пострадавший, - полиция 05

Источник: https://censor.net.ua/p3067545
 
 
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Черт те что. Вроде не фронт, а гремит и взрывается чуть не каждый день
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так паРашніе ссссуки расползаются по указке ху..ла. Кто-то ещё сомневается??!!!!!!!!...
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Так пострадавший - отдыхающий или поджигатель? А то в начале статьи одно, в конце другое...
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поджигатель под видом отдыхающего. Это же ясно.
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Рванул пукан у кацапа, вдруг узнавшего, что Одесса - это Украина
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Хахаха, шашлыком подавился. У вас, мсье, определенно талант. Позвольте вас пригласить в коллектив Петросяна. С такими интеллектуальными шутками, у юмориста появится второе дыхание и больше накто не будет над ним насмехаться. Оплата шампурами, в случае неудачной шутки, оплата тоже ими, правда чуть по-другому. Но Вам, маэстро, это не грозит. Ах, какой слог, какая глубина мысли... С вашими шутками коллектив станет ведущей в мире комик-труппой. А потом, мы сделаем Нью-Ереван - столица мирового юмора! Ну же, соглашайтесь.
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Попал "впросак". Если в курсе что это такое.
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Выражаю беспокойство и решительно осуждаю!
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Это была тварь безмозглая , а не человек!
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Наличие ВЧ на другом берегу дает о себе знать.
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В той в.ч нет текучки...там не воруют б.п, а выдают партиями в войска
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Ага. Конечно. Одесский округ вобще всегда славился порядком и отсутствием воровства.

Вокруг Шабо виноградники. Вино местные солдатам трехлитровыми банками продают или меняют (угадай на что).
Я в этой части служил. Не надо мне про нее рассказывать.
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хворий? Там же " взрыв газовоздушной смеси при подготовке к поджогу.Источник: https://censor.net.ua/p3067545 " При чём здесь вч? Отрабатываешь иудины сребренники от ху..ла?
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За ФК Каховка выступает экс-игрок Оплота ДонбассаСергей Козаченко еще недавно выступал за футбольный клуб террористической организации ДНР

Игрок футбольного клуба СК «Каховка» Сергей Козаченко еще недавно выступал за футбольный клуб террористической организации ДНР.
В 2016-2017 годах Сергей Козаченко играл в команде «Оплот Донбасса», почетным президентом которой является главарь ДНР Александр Захарченко.======================================================================
Чому спецслужби не слідкують за ДРГ, яку закидає Захарченко. Фінал Ліги Чемпіонів в суботу !!! На базі відпочинку в Затоці пролунав вибух, є постраждалий, - поліція - Цензор.НЕТ 8899
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа базе отдыха в Затоке прогремел взрыв, есть пострадавший, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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