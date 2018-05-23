 На базе отдыха в Затоке прогремел взрыв, есть пострадавший, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

По данным ведомства, около шести часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что на территории базы отдыха в поселке Затока произошел взрыв, в результате которого один из отдыхающих получил термические ожоги рук, ног и лица.

Пострадавшего доставили в больницу. Причины и обстоятельства взрыва выясняются. Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси при подготовке к поджогу.

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Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.





