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 Волонтеры просят о помощи семье погибшего воина 24-й бригады Андрея Маслова. ФОТО

Волонтеры просят о помощи семье погибшего воина 24-й бригады Андрея Маслова.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала руководитель Объединения жен и матерей бойцов участников АТО г. Харьков Елена Вовк, передает Цензор.НЕТ.

"Футболист (Андрей Маслов. - Ред.)... Ангелы уходят в небо... Прощание с побратимом 24.05.2018 г. В 10.45 по адресу: пгт Новопокровка Чугуевский р-н Харьковская обл. ул.Весича 8/12. В 13.00 Харьков "Алея Славы". С Харькова в 10.00 на Новопокровку автобус. М.Индустриальное площадка автовокзала, на лобовом стекле "Футболист". Карта папы для помощи 4149 4996 4621 8949 Маслов Виктор Иванович", - написала она.

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Волонтеры просят о помощи семье погибшего воина 24-й бригады Андрея Маслова 01
Волонтеры просят о помощи семье погибшего воина 24-й бригады Андрея Маслова 02
Волонтеры просят о помощи семье погибшего воина 24-й бригады Андрея Маслова 03
Волонтеры просят о помощи семье погибшего воина 24-й бригады Андрея Маслова 04

Источник: https://censor.net.ua/p3067544
 
 
Цензор.НЕТФотоОбществоВолонтеры просят о помощи семье погибшего воина 24-й бригады Андрея Маслова. ФОТО
 
 
 
 
 
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