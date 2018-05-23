 Волонтеры просят о помощи семье погибшего воина 24-й бригады Андрея Маслова. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала руководитель Объединения жен и матерей бойцов участников АТО г. Харьков Елена Вовк, передает Цензор.НЕТ.

"Футболист (Андрей Маслов. - Ред.)... Ангелы уходят в небо... Прощание с побратимом 24.05.2018 г. В 10.45 по адресу: пгт Новопокровка Чугуевский р-н Харьковская обл. ул.Весича 8/12. В 13.00 Харьков "Алея Славы". С Харькова в 10.00 на Новопокровку автобус. М.Индустриальное площадка автовокзала, на лобовом стекле "Футболист". Карта папы для помощи 4149 4996 4621 8949 Маслов Виктор Иванович", - написала она.

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