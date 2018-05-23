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 В результате взрыва неизвестного предмета пострадала жительница Мирнограда, - полиция Донетчины. ФОТО

54-летняя женщина на своем дачном участке нашла пакет с неизвестным предметом, который взорвался у нее в руках.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции Донецкой области, 22 мая вечером в Мирноградское отделение полиции поступило сообщение о том, что в результате взрыва неустановленного предмета на дачном участке 54-летняя местная жительница получила ранения туловища и конечностей.

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"На место происшествия выехало руководство и следственно-оперативная группа Мирноградского отделения полиции. Предварительно установлено, что потерпевшая вместе с мужем занимались хозяйственными работами на своем дачном участке по улице Южной. Женщина нашла неизвестный пакет и решила ознакомиться с его содержанием. Она попыталась поднять этот пакет, как вдруг раздался взрыв. В результате женщина получила ранения, а ее мужчину отбросило взрывной волной", - говорится в сообщении.

Пострадавшую доставили в местную больницу.

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Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, решается вопрос об открытии уголовного производства.

В результате взрыва неизвестного предмета пострадала жительница Мирнограда, - полиция Донетчины 01
В результате взрыва неизвестного предмета пострадала жительница Мирнограда, - полиция Донетчины 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3067536
 
 
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Сама ця жінка повинна була розуміти, що під час війни у пакеті можуть бути небезпечні речі.
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В Буче под Киевом умер «ветеран АТО», снайпер Олег Шуман с позывным «Док».
Об этом собщил военный капеллан Анатолий Кушнирчук.
«В Буче умер ветеран войны (АТО, ООС), десантник с 90-го ОАМБ, снайпер Шуман Олег Николаевич, "Док". Пройдя весь ад войны, ожесточенных боев за Донецкий аэропорт, война настигла его здесь, на мирной земле», - написал Кушнирчук.
По его словам, все родственники погибшего переехали под Киев с Донбасса. Капеллан также не раскрыл причину смерти.
«Его тело пролежало почти две недели в съемной квартире, уже забрали, проводится следствие и оформляем документы. Все его родственники с Донбасса. Более подробная информация о захоронении будет сообщена мною позже», - отметил он.Держите нас в курсе........потери побратимов на поминках сопоставимы с потерями в атаке..
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ЗаХер сбежал в Москву,Горловку взяли украинские войска
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Синька косит ряды АТОчмошников!Борзянки до чертей пережрал,вот хвоста и кинул)Они от двух вещей подыхают,либо от синевы,либо от наркоты!Кто с такой войны приходит те начинают свистеть,то бухают до чертей,или ширяются... В результате взрыва неизвестного предмета пострадала жительница Мирнограда, - полиция Донетчины - Цензор.НЕТ 5610
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ результате взрыва неизвестного предмета пострадала жительница Мирнограда, - полиция Донетчины. ФОТО
 
 
 
 
 
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