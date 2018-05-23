 В результате взрыва неизвестного предмета пострадала жительница Мирнограда, - полиция Донетчины. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции Донецкой области, 22 мая вечером в Мирноградское отделение полиции поступило сообщение о том, что в результате взрыва неустановленного предмета на дачном участке 54-летняя местная жительница получила ранения туловища и конечностей.

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"На место происшествия выехало руководство и следственно-оперативная группа Мирноградского отделения полиции. Предварительно установлено, что потерпевшая вместе с мужем занимались хозяйственными работами на своем дачном участке по улице Южной. Женщина нашла неизвестный пакет и решила ознакомиться с его содержанием. Она попыталась поднять этот пакет, как вдруг раздался взрыв. В результате женщина получила ранения, а ее мужчину отбросило взрывной волной", - говорится в сообщении.

Пострадавшую доставили в местную больницу.

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Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, решается вопрос об открытии уголовного производства.





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