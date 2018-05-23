 В результате взрыва неизвестного предмета пострадала жительница Мирнограда, - полиция Донетчины. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции Донецкой области, 22 мая вечером в Мирноградское отделение полиции поступило сообщение о том, что в результате взрыва неустановленного предмета на дачном участке 54-летняя местная жительница получила ранения туловища и конечностей.
"На место происшествия выехало руководство и следственно-оперативная группа Мирноградского отделения полиции. Предварительно установлено, что потерпевшая вместе с мужем занимались хозяйственными работами на своем дачном участке по улице Южной. Женщина нашла неизвестный пакет и решила ознакомиться с его содержанием. Она попыталась поднять этот пакет, как вдруг раздался взрыв. В результате женщина получила ранения, а ее мужчину отбросило взрывной волной", - говорится в сообщении.
Пострадавшую доставили в местную больницу.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Об этом собщил военный капеллан Анатолий Кушнирчук.
«В Буче умер ветеран войны (АТО, ООС), десантник с 90-го ОАМБ, снайпер Шуман Олег Николаевич, "Док". Пройдя весь ад войны, ожесточенных боев за Донецкий аэропорт, война настигла его здесь, на мирной земле», - написал Кушнирчук.
По его словам, все родственники погибшего переехали под Киев с Донбасса. Капеллан также не раскрыл причину смерти.
«Его тело пролежало почти две недели в съемной квартире, уже забрали, проводится следствие и оформляем документы. Все его родственники с Донбасса. Более подробная информация о захоронении будет сообщена мною позже», - отметил он.Держите нас в курсе........потери побратимов на поминках сопоставимы с потерями в атаке..