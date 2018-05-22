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 Второго задержанного 21 мая в оккупированном Крыму активиста Смаилова также отправили под арест на 20 дней. ФОТОрепортаж

Киевский районный суд оккупированного Симферополя назначил задержанному вчера Эдему Смаилову 20 суток ареста.

Об этом сообщает корреспондент Громадського радіо, информирует Цензор.НЕТ.

Такую же меру присудили 22 мая Серверу Мустафаеву, задержанному 21 мая в Бахчисарае.

Защита просила выбрать им меру пресечения в виде домашнего ареста и привела свои аргументы. Но суд отклонил это ходатайство, обосновав свое решение тем, что Мустафаев и Смаилов, оставаясь на свободе, могут влиять на свидетелей и уничтожать доказательства.

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Допуск в зал суда был ограничен. На месте было четыре полицейские машины и одна машина Росгвардии.

Сотрудник полиции снимал на видео всех, кто пришел поддержать Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова. Представители общественности записали номер его служебного жетона и данные удостоверения.

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Второго задержанного 21 мая в оккупированном Крыму активиста Смаилова также отправили под арест на 20 дней 01
Второго задержанного 21 мая в оккупированном Крыму активиста Смаилова также отправили под арест на 20 дней 02
Второго задержанного 21 мая в оккупированном Крыму активиста Смаилова также отправили под арест на 20 дней 03
Второго задержанного 21 мая в оккупированном Крыму активиста Смаилова также отправили под арест на 20 дней 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты с самого утра проводят обыски в домах троих крымских татар в Бахчисарае и близлежащих селах, - "Крымская солидарность". ВИДЕО

Второго задержанного 21 мая в оккупированном Крыму активиста Смаилова также отправили под арест на 20 дней 05

Напомним, утром 21 мая российские силовики в оккупированном Крыму провели обыски в домах двух крымскотатарских активистов - Эдема Смаилова, и координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева. После обысков их обоих задержали и отвезли в здание управления ФСБ России в оккупированном Крыму. По словам адвоката Эмиля Курбединова, Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова силовики обвиняют в участии в организации Хизб ут-Тахрир, которая в России признана террористической.

Источник: https://censor.net.ua/p3067528
 
 
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Между прочим немецкая полиция сгоняла в лагеря смерти евреев по законам третьего рейха.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВторого задержанного 21 мая в оккупированном Крыму активиста Смаилова также отправили под арест на 20 дней. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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