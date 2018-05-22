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Все про:взятка (3794) ГПУ (8671) театр (140)

 При получении взятки 200 тысяч задержан заместитель руководителя одного из киевских театров, - ГПУ. ФОТО

В Киеве на получении взятки в 200 тыс. грн задержали одного из руководителей Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отмтеил: "22 мая 2018 Киевской местной прокуратурой №9 во взаимодействии с Соломенским управлением полиции и УЗЭ в г.. Киеве ДЗЭ Нацполиции Украины задержан на вымогательстве и получении 200 тыс. гривен неправомерной выгоды заместителя директора Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества .

Правоохранители установили, что руководитель требовал деньги от предпринимателя за предоставление в аренду помещений театра для проведения видеосъемок.

Злоумышленника задержали во время получения всей суммы взятки в помещении театра.

В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Первоочередные следственные действия продолжаются".

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При получении взятки 200 тысяч задержан заместитель руководителя одного из киевских театров, - ГПУ 01
При получении взятки 200 тысяч задержан заместитель руководителя одного из киевских театров, - ГПУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3067509
 
 
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Это цена театра вместе с участком на Контрактовой При получении взятки 200 тысяч задержан заместитель руководителя одного из киевских театров, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1622
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Неужели среди церковных мышей также распространена коррупция ?
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На зоне кружок театральный организует. Если не откупится.
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Взагалі заступник це посада яка прикриває головного хабарника. Не хочеш брати і ризикувати - не будеш заступником. Згоден на ризик і прикриття головного - працюєш, але інколи доведеться віддуватися
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Первое, что пришло в голову: продал 2 чемодана контрамарок и все бинокли из гардеробной...
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Разве что бинокли Цейсовские из самой первой партии выпуска.
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Господи , есть ли хоть одна госструктура , где взяток нет ???
Ясли , школы , институт , про больницы и говорить нечего , кладбище - и везде взятки ...
А теперь ещё и театр !
Может быть , с нашей системой власти таки что-то не так ?
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Рыба гниёт с головы .
Власть , как она сама себя называет , элита общества .
Её квинтэссенция . Она задаёт нормы , она ведёт , она меняет общество .
Само общество , в подавляющем своём большинстве , лишь тупое потребительское стадо , к сожалению ...
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Риба гниє не з голови, а з нутрощів. Це тхне вона через голову, бо то єдине не герметичне місце!
В нас кожен колгоспник "брав" і вважав, що він не краде, він лише бере, а от начальство, воно краде! Під час одержання хабара 200 тисяч затримано заступника керівника одного з київських театрів, - ГПУ - Цензор.НЕТ 153
Та сама колгоспна психологія і зараз.
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Хрен с ней , с той рыбой .
Но в основе любой взятки стоит чиновник . Он создаёт запрет , зарегулированность , а потом он же помогает этот запрет обойти .
А у нас запрещенно и зарегулированно всё . Любой пук регламентирован , на каждый закон по десятку подзаконных актов , на каждое движение - контролёр , на каждого контролёра свой контролёр - и что смешно , все воруют и берут .
Вы вспомните последние законы , принятые зРадой и инициируемые презиком . Много ли среди них отменяющих нелепые запреты ?
Ни одного .
Напротив , всё , что они напринимали , именно запретительные законы .
В основе нашей государственности - коррупция , а взяточничество - непременная её составляющая .
За всё , что с нами происходит , спрашивать нужно с власти . Ей делегируются огромные полномочия , а вот ответственности они не несут .
Никто их к кормушке бульдозером не тащит , они туда сами безудержно лезут , как глисты к говну .
И это не просто так .
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Не в тому річ. у Швеції податки та зарегульованість ще більші, та це нікому не заважає.
У нас підприємець шукає чиновника, якому можна дати, аби отримати незаконну преференцію, і не розбереш що тут перше, карка чи яйце!
От приклад. Дільш як оків 20 тому вчався машину водити, раптом зупиняє нас мєнт, інструктор кладе у права 100000 купонів і іде до мєнта. повертається, сідає в машину і я питаю, що ми порушили?
- НІчого.
- А навішо ж ви гроші у права поклали?
- А так, про всяк випадок!
От ви ДАІшник. і вам сунуть і сунуть по 20 разів на день! Скільки ви витримаєте?
Так само і чиновник.
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Я будівельник і в нашій голузі проведена суттєва дерегуляція. До 1000 різних підзаконних актів та постанов відмінили. Те ж саме і в багатьох інших галузях. Прсто про це не пишуть.
У нас байдуже що робить той чи інший політик чи чиновник і чи робить він щось взагалі, важить те, що покажуть по ящику і як показане відкоментують орди платних експерДів та блоХерів. Вони із ангела чорта зроблять і навпаки.
Тому справи у нас набагато кращі, ніж нам показують.
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Ну и страна,уже театралы взятки берут
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Да это какая то постановка... Театральная
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПри получении взятки 200 тысяч задержан заместитель руководителя одного из киевских театров, - ГПУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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