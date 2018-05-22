 При получении взятки 200 тысяч задержан заместитель руководителя одного из киевских театров, - ГПУ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отмтеил: "22 мая 2018 Киевской местной прокуратурой №9 во взаимодействии с Соломенским управлением полиции и УЗЭ в г.. Киеве ДЗЭ Нацполиции Украины задержан на вымогательстве и получении 200 тыс. гривен неправомерной выгоды заместителя директора Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества .

Правоохранители установили, что руководитель требовал деньги от предпринимателя за предоставление в аренду помещений театра для проведения видеосъемок.

Злоумышленника задержали во время получения всей суммы взятки в помещении театра.

В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Первоочередные следственные действия продолжаются".

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