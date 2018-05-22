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Все про:археолог (122) контрабанда (1477) культура (598) антиквариат (55)

 СБУ блокировала контрабанду культурных ценностей из страны. ФОТОрепортаж

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность международной группировки, специализировавшейся на контрабанде культурных ценностей из Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: " Правоохранители установили, что участник группировки, гражданин одной из Балтийских стран, посещал нашу страну с целью приобрести антикварные предметы. Культурные ценности иностранец скупал у местных коллекционеров для последующей переправки за границу. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в пункте пропуска "Борисполь-аэропорт" Киевской таможни при попытке незаконного вывоза антиквариата.

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Во время досмотра вещей дельца сотрудники СБУ обнаружили скрытые от таможенного контроля уникальные ювелирные украшения и элементы старинного оружия. По заключению экспертов некие обнаруженных предметы возрастом более полутора тысяч лет.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению противоправных действий проводилась совместно с Госпогранслужбой.

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В Николаеве сотрудники СБУ совместно с пограничниками также пресекли контрабанду культурных ценностей в европейские страны.

Правоохранители установили, что работник одного из государственных учреждений областного центра пытался через сервисы международной почты незаконно переправить за границу антикварные предметы. Своих клиентов делец подыскивал на специализированных сайтах в Интернете.

Оперативники спецслужбы задокументировали попытку контрабандного отправления медалей девятнадцатого и двадцатого веков, которые должны были поступить иностранному заказчику. Во время проведения обысков по месту жительства и автомобиля фигуранта дела сотрудники СБ Украины обнаружили материалы и электронные носители, подтверждающие его противоправную деятельность.

Следователи СБУ объявили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие".

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СБУ блокировала контрабанду культурных ценностей из страны 02
СБУ блокировала контрабанду культурных ценностей из страны 03
СБУ блокировала контрабанду культурных ценностей из страны 04
СБУ блокировала контрабанду культурных ценностей из страны 05

Источник: https://censor.net.ua/p3067496
 
 
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Наскільки відомо, то такий антикваріат буває дешевше у чотири рази, ніж в країнах ЕС.
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Все это еще надо до ума доводить, а пока это мусор. Янтарь добывается нелегально и вывозится в промышленных масштабах, но у власти до этого руки не доходят или боятся, а тут дядя решил довести до ума и спасти предметы старины, которые черными копателями продаются в интернете свободно.
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На территории Украины...тот дядя их пусть хоть языком вылизывает.....а вывозить за пределы хрен ему на всю морду....
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Закон, запрещающий ввоз/вывоз "культурно-исторических ценностей" - совковый идиотизм.
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чекистский идиотизм. фсб(у)ю
такого говна на ибэе продаётся мульён. никто вообще не заморачивается ржавым железом. имитация деятельности...
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Расхитители социалистической собственнности СБУ блокувала контрабанду культурних цінностей з країни - Цензор.НЕТ 1622
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ блокировала контрабанду культурных ценностей из страны. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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