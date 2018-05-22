 СБУ блокировала контрабанду культурных ценностей из страны. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: " Правоохранители установили, что участник группировки, гражданин одной из Балтийских стран, посещал нашу страну с целью приобрести антикварные предметы. Культурные ценности иностранец скупал у местных коллекционеров для последующей переправки за границу. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в пункте пропуска "Борисполь-аэропорт" Киевской таможни при попытке незаконного вывоза антиквариата.

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Во время досмотра вещей дельца сотрудники СБУ обнаружили скрытые от таможенного контроля уникальные ювелирные украшения и элементы старинного оружия. По заключению экспертов некие обнаруженных предметы возрастом более полутора тысяч лет.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению противоправных действий проводилась совместно с Госпогранслужбой.

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В Николаеве сотрудники СБУ совместно с пограничниками также пресекли контрабанду культурных ценностей в европейские страны.

Правоохранители установили, что работник одного из государственных учреждений областного центра пытался через сервисы международной почты незаконно переправить за границу антикварные предметы. Своих клиентов делец подыскивал на специализированных сайтах в Интернете.

Оперативники спецслужбы задокументировали попытку контрабандного отправления медалей девятнадцатого и двадцатого веков, которые должны были поступить иностранному заказчику. Во время проведения обысков по месту жительства и автомобиля фигуранта дела сотрудники СБ Украины обнаружили материалы и электронные носители, подтверждающие его противоправную деятельность.

Следователи СБУ объявили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие".

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