 Сотрудник уголовного розыска полиции на Киевщине погорел на взятке в 59 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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Правоохранители установили, что капитан полиции наладил систематическое вымогательство неправомерной выгоды от местных жителей за непривлечение к уголовной ответственности.

Оперативники спецслужбы зафиксировали факт вымогательства должностным лицом от жителя Белой Церкви 59 тысяч гривен. За такую сумму полицейский обещал не привлекать к уголовной ответственности подозреваемого в угоне автомобиля. Сотрудники СБ Украины задокументировали получение злоумышленником двух частей неправомерной выгоды на общую сумму 56 тысяч гривен.

Правоохранители задержали полицейского в одном из районных центров Киевской области во время получения очередной части взятки.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для проверки причастности других работников райуправления милиции к преступной деятельности.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством прокуратуры.

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