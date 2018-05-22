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Все про:взятка (3790) Киевская область (1436) Нацполиция (7451) СБУ (12488)

 Сотрудник уголовного розыска полиции на Киевщине погорел на взятке в 59 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска одного из районных управлений Национальной полиции Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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Правоохранители установили, что капитан полиции наладил систематическое вымогательство неправомерной выгоды от местных жителей за непривлечение к уголовной ответственности.

Оперативники спецслужбы зафиксировали факт вымогательства должностным лицом от жителя Белой Церкви 59 тысяч гривен. За такую сумму полицейский обещал не привлекать к уголовной ответственности подозреваемого в угоне автомобиля. Сотрудники СБ Украины задокументировали получение злоумышленником двух частей неправомерной выгоды на общую сумму 56 тысяч гривен.

Правоохранители задержали полицейского в одном из районных центров Киевской области во время получения очередной части взятки.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для проверки причастности других работников райуправления милиции к преступной деятельности.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством прокуратуры.

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Сотрудник уголовного розыска полиции на Киевщине погорел на взятке в 59 тыс. грн, - СБУ 01
Сотрудник уголовного розыска полиции на Киевщине погорел на взятке в 59 тыс. грн, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3067359
 
 
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Золотые слова. А вообще взятку в Украине давно пора узаконить и обложить налогом.
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Она обложена налогом. Теперь процентов 400 отдать надо, ну или посидеть немного. Прокуроры и судьи с пониманием относятся к таким клиентам. Мало ли что завтра с ними случится
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Вроде, умеренная взятка, по чину брал... Сотрудник уголовного розыска полиции на Киевщине погорел на взятке в 59 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6591
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Лох. Или после переименования милиции в полицию их там перестали учить брать? Насмотрелись фильмов и не боятся брать из рук подозреваемых... Брать можно только через своего адвоката, и не за то, чтоб сразу закрыть дело, а только "подредактировать" дело так, чтоб оно гарантированно развалилось в суде.
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правильная переаттестация дает всходы((((((((
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менти ніколи не попадались на "взятках", завжди попадались на тупості й жадності))

"принеси завтра" - прямий шлях до тюрьми витрат в Nий % раз більше чим взятка))
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Мусорье всегда взятки берет и требует в основном от нищих, и за мелочные преступления ...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудник уголовного розыска полиции на Киевщине погорел на взятке в 59 тыс. грн, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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