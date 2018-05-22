 Сотрудник уголовного розыска полиции на Киевщине погорел на взятке в 59 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
Правоохранители установили, что капитан полиции наладил систематическое вымогательство неправомерной выгоды от местных жителей за непривлечение к уголовной ответственности.
Оперативники спецслужбы зафиксировали факт вымогательства должностным лицом от жителя Белой Церкви 59 тысяч гривен. За такую сумму полицейский обещал не привлекать к уголовной ответственности подозреваемого в угоне автомобиля. Сотрудники СБ Украины задокументировали получение злоумышленником двух частей неправомерной выгоды на общую сумму 56 тысяч гривен.
Правоохранители задержали полицейского в одном из районных центров Киевской области во время получения очередной части взятки.
Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для проверки причастности других работников райуправления милиции к преступной деятельности.
Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством прокуратуры.
"принеси завтра" - прямий шлях до
тюрьмивитрат в Nий % раз більше чим взятка))