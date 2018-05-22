 Обострение величия, двойной праздник Ляшко, торговое представительство "ДНР". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Сила "новороссии"
С доставкой в окоп!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины уничтожили комбата ВС РФ Олега Мамиева в эфире российского ТВ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Комбат ВС РФ Олег Мамиев закрыл долги по ипотеке и заслужил премию Дарвина
Торговое представительство
Обострение величия
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Крымский мост хотел построить Гитлер, но осуществил это Путин"- российское телевидение сходит с ума от величия "вождя". ВИДЕО
Welcome to #russia...
Наиболее достойный кандидат из старых политиков...
"Ничего иначе не получится"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремлевская марионетка Аксенов предложил возродить в оккупированном Крыму колхозы: "Ничего иначе не получится"
Двойной праздник
А дальше что?
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