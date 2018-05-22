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 Фоторепортаж
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Обострение величия, двойной праздник Ляшко, торговое представительство ДНР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

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Обострение величия, двойной праздник Ляшко, торговое представительство ДНР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

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Обострение величия, двойной праздник Ляшко, торговое представительство ДНР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Торговое представительство

Обострение величия, двойной праздник Ляшко, торговое представительство ДНР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

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Обострение величия, двойной праздник Ляшко, торговое представительство ДНР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Обострение величия, двойной праздник Ляшко, торговое представительство ДНР. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

А дальше что?

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Источник: https://censor.net.ua/p3067356
 
 
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зараз бютануті набіжать, бахіню вОну вигороджувати.
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И Йульку как всегда не забыли, вроде как именно она "реформирует" страну и пилит бюджет.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажОбострение величия, двойной праздник Ляшко, торговое представительство "ДНР". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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