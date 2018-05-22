 Обострение величия, двойной праздник Ляшко, торговое представительство "ДНР". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Сила "новороссии"

С доставкой в окоп!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины уничтожили комбата ВС РФ Олега Мамиева в эфире российского ТВ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комбат ВС РФ Олег Мамиев закрыл долги по ипотеке и заслужил премию Дарвина

Торговое представительство

Обострение величия

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Крымский мост хотел построить Гитлер, но осуществил это Путин"- российское телевидение сходит с ума от величия "вождя". ВИДЕО

Welcome to #russia...

Наиболее достойный кандидат из старых политиков...

"Ничего иначе не получится"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремлевская марионетка Аксенов предложил возродить в оккупированном Крыму колхозы: "Ничего иначе не получится"

Двойной праздник

А дальше что?

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