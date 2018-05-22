 "Засиделись!", "Сенцов может погибнуть": Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Участники акции отметили, что с мая 2014-го по сегодняшний день количество незаконно задержанных российскими спецслужбами украинских граждан возросло в 16 раз.

"Эта ужасная цифра пугает еще больше из-за того, что за четыре года не выработан какой-либо конкретный план по освобождению заложников. Власть даже не смогла назначить уполномоченного для решения этого вопроса, наделив его или ее достаточными полномочиями", - возмущаются организаторы.

Они напомнили, что 14 мая 2018 украинский политзаключенный, "крымский заложник", который незаконно заключен в колонии строгого режима №8 "Белый медведь" в России, Олег Сенцов объявил голодовку. Единственным условием ее прекращения Сенцов называет освобождение всех украинских политзаключенных, содержащихся в РФ и на территории оккупированного РФ Крыма.

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"Сейчас, когда Олег Сенцов подвергает угрозе свою жизнь ради освобождения политзаключенных, чиновники должны немедленно активизировать все усилия, чтобы все украинские граждане, незаконно заключенные в РФ и в Крыму, оказались на свободе. Мы говорим "Хватит сидеть!" Президенту, министрам, депутатам, чиновникам: хватит говорить об обеспокоенности и необходимости приложения усилий - сделайте то, что надо. Мы не можем допустить, чтобы Олег умер в тюрьме, чтобы более шестидесяти политзаключенных остались в тюрьмах, чтобы незаконные задержания и аресты продолжали быть нормой (как это случилось за эти четыре года). Мы требуем от государства действовать - немедленно и по максимуму. Голодание Владимира Балуха в симферопольском СИЗО продолжается 64 день, голодание Олега Сенцова в ямальской колонии - 8. Неужели они должны пострадать, чтобы дела освобождения других сдвинулись с места?", - спрашивают организаторы акции.

Свои требования собравшиеся передали представителю АП.

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