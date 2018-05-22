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 "Засиделись!", "Сенцов может погибнуть": Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во вторник, 22 мая, под Администрацией Президента состоялась акция с требованием предпринять немедленные и прозрачные действия ради освобождения украинских политзаключенных в России.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

...

Участники акции отметили, что с мая 2014-го по сегодняшний день количество незаконно задержанных российскими спецслужбами украинских граждан возросло в 16 раз.

"Эта ужасная цифра пугает еще больше из-за того, что за четыре года не выработан какой-либо конкретный план по освобождению заложников. Власть даже не смогла назначить уполномоченного для решения этого вопроса, наделив его или ее достаточными полномочиями", - возмущаются организаторы.

Они напомнили, что 14 мая 2018 украинский политзаключенный, "крымский заложник", который незаконно заключен в колонии строгого режима №8 "Белый медведь" в России, Олег Сенцов объявил голодовку. Единственным условием ее прекращения Сенцов называет освобождение всех украинских политзаключенных, содержащихся в РФ и на территории оккупированного РФ Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Смерть Олега Сенцова станет позором для России": 130 ученых и деятелей культуры РФ потребовали освободить украинского режиссера СПИСОК

"Сейчас, когда Олег Сенцов подвергает угрозе свою жизнь ради освобождения политзаключенных, чиновники должны немедленно активизировать все усилия, чтобы все украинские граждане, незаконно заключенные в РФ и в Крыму, оказались на свободе. Мы говорим "Хватит сидеть!" Президенту, министрам, депутатам, чиновникам: хватит говорить об обеспокоенности и необходимости приложения усилий - сделайте то, что надо. Мы не можем допустить, чтобы Олег умер в тюрьме, чтобы более шестидесяти политзаключенных остались в тюрьмах, чтобы незаконные задержания и аресты продолжали быть нормой (как это случилось за эти четыре года). Мы требуем от государства действовать - немедленно и по максимуму. Голодание Владимира Балуха в симферопольском СИЗО продолжается 64 день, голодание Олега Сенцова в ямальской колонии - 8. Неужели они должны пострадать, чтобы дела освобождения других сдвинулись с места?", - спрашивают организаторы акции.

Свои требования собравшиеся передали представителю АП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Олег раньше говорил, что голодовка - это не метод, а сейчас, наверное, его довели до самого последнего, - мать Сенцова. ВИДЕО

Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 01
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 02
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 03
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 04
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 05
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 06
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 07
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 08
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 09
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 10
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 11
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 12
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 13
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 14
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 15
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 16
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 17
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 18
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 19
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 20
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 21
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 22
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 23
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 24
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 25
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 26
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 27
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 28
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 29
Засиделись!, Сенцов может погибнуть: Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля 30

Источник: https://censor.net.ua/p3067355
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Ну как минимум нужно было под кацапский АП идти, ведь он в плену у кацапов
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Так это ж надо билеты до Москвы покупать,
а там могут и в кутузку за такие требования посадить.

В Киеве безопаснее геройствовать.

А кто должен отпустить Сенцова - для геройствования не столь важно.
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Дуже простий - повне припинення товаро-обігу з Кримом та відвідування його лише із дозволу СБУ.
Можно ще затримати Медведчука!
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Та чи тільки Медведчука... в Україні купа високопоставленого лайна, яке б можна було обміняти.
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Хорошо (Вам - стопроцентная вера, для примера, что они - предатели), список дерьма составили.

Как осуществить обмен? Внести в списки на обмен? Если это такое дерьмо, то обмена никогда не будет, т.к. паРаше выгодно иметь их в Украине.
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Так ведь озвучили подробный план:

"сделайте то, что надо"
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Прикольно. Самые известные режисеры, актера мира требуют освободить Сенцова у пуйла, который его держит в тюрьме, а у нас акция под АП.... Даже не под зданием посольства РФ.


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а виновата киевская хунта и порохоботы!
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А что тут прикольного? Самые известные режиссеры, актера мира просто не в курсе, что требовать что-то у посольства РФ - пустая трата времени. Они знают, что путинский режим - дикость, но не знают, до какой степени. К посольству есть смысл идти, если в государстве, представляемом посольством, есть хоть какие-то зачатки цивилизации. В кацапстане их однозначно нет. Когда вытаскивали Савченко, кого только из мировых политиков на ноги не поднимали. Режиссеры и артисты тут вряд ли чем помогут.
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У меня уже и заготовка начала есть

Президент Украины
Порошенко П.А.

Указ

Хуйло, чтобы через 5 минут выпустил Сенцова иначе...

вот с концовкой - проблема...
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Ну что ж так... У нас президент - могущественный человек, обещавший войну закончить за 5 дней. Вот пусть и придумает концовку. Имея такого могущественного преза просто гребаный стыд идти под какое-то там кацапское посольство.
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А войска паРаши он ввёл, чтобы не выполнить обещание? Вот же подлец!
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А когда обещал не знал, с кем дело имеет? Кстати, о том, что параша войска ввела, не знал только ленивый. А верховный командующий с Гелетеем делали вид, что ничего не происходит. А порохоботы людей, криком кричавших о том, что параша ввела войска, как только не называли. Ну, как всегда.
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- Боже, сделай меня сейчас таким умным, как моя Сара потом....
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обещавший войну закончить за 5 дней


это тебе славянский мальчик через испанского диспетчера рассказал ?
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Мне лично самым плохим из истории с Савченко как раз и видится то, что она своим поведением после ее освобождения отбила у очень многих людей в мире, в том числе и политиков, активно заниматься вопросами освобождения наших пленных из россии.
Именно это самый большой, несмываемый ее грех.


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надо было вытягивать Сенцова, выбрали Савченко. Есть сейчас еще кандидаты, говорят о Сущенко. Сенцова домой!, а другие пускай подождут.
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Сенцов сказал, что будет голодать, пока не освободят всех украинских политических узников.
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Так её же по всем каналам паРаша ТВ показывали, чтобы Украина знала - кого надо осовобождать в первую очередь...
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На дальнем плане вижу Рабиновича! Опять повод разводить зраду!!!! Смотрел празднование 1 мая в Канаде!!!! Получил море удовольствия! Только колона демонстрантов свернул на не согласованную улицу, как полиция без предупреждения, без уговоров, при том что демонстранты не нападали на полицию!!!! Полиция начала дубинками и руками и ногами метелить демонстрантов! Вот это настящая демократия! А не охлократия как сейчас у нас! Демократия заканчивается там где свобода одних граждан ограничивает свободу других!!!
Да наденьке и Вероньке Савченко и их мамой займите место!!!
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во всем мире проходят такие акции под посольствами и консульствами кацапии,в том числе и в Одессе,и во Львове...но только в Киеве у грантоедов пуйло нивчемневиноват "Засиделись!", "Сенцов может погибнуть": Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля - Цензор.НЕТ 5251
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Больные на голову!Так может это надо было волать под посольством орды!?
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не думаю, конечно, что его голодовка поможет освобождению хоть кого-нибудь, это шаг отчаяния... не представляю, как невиновный человек и к тому же трезвомыслящий, может смириться с таким сроком и тупо ждать, пока все выражают свою озабоченность...
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Долбойобы,ломайте двери,там же Сенцов в подвале администрации Пороха томится,освободите его! Дебилы,блядь...
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Где наша омбусмен херова? Почему она не едет в москву, не едет в Крым, всюду, где есть наши заключенные?
Сколько было трепа, а оказалась точной копией недолутковской.
С задачей- бюджет пилить.
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Среди организаторов вижу освобожденного из кацапии Ильми Умерова.
Он тоже считает, что пуйтин не виноват и не требует именно от него освободжения Сенцова?
Прямо какое-то дежавю "а ля Савченко".


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Дауны прикацапленные... А чего не у посольства мокшании протестуют?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Засиделись!", "Сенцов может погибнуть": Под АП требовали конкретных действий по освобождению узников Кремля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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