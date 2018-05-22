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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:визит (2164) Порошенко (14815) Эстония (532) Кальюлайд Керсти (8)

 Порошенко проводит встречу с президентом Эстонии Кальюлайд, - АП. ФОТОрепортаж

На площади перед зданием Администрации Президента Украины состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Петра Порошенко с Президентом Эстонской Республики госпожа Керсти Кальюлайд, которая находится в Украине с официальным визитом.

Перед центральным входом в здание АПУ и Дом Городецкого установлены государственные флаги Украины и Эстонской Республики и выстроены воины роты Почетного караула. Военный оркестр исполнил государственные гимны Эстонской Республики и Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Главы двух государств обошли строй воинов роты Почетного караула. После этого Президенты представили членов официальных делегаций Эстонской Республики и Украины.

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Воины роты Почетного караула прошли торжественным маршем перед Главами государств.

По завершении официальной церемонии встречи началась встреча Президента Украины и Президента Эстонской Республики "тет-а-тет", после которой состоятся украинско-эстонские переговоры под председательством Президентов.

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По результатам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних украинско-эстонских документов.

Порошенко проводит встречу с президентом Эстонии Кальюлайд, - АП 01
Порошенко проводит встречу с президентом Эстонии Кальюлайд, - АП 02
Порошенко проводит встречу с президентом Эстонии Кальюлайд, - АП 03
Порошенко проводит встречу с президентом Эстонии Кальюлайд, - АП 04

Источник: https://censor.net.ua/p3067350
 
 
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гуд! літак на всі випадки життя!
але до чого це тут?
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"По результатам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних украинско-эстонских документов."

Може бути співпраця з Антоновим.
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Може перейме досвід про громадянство? А то роздає всіляким бродячим гастролерам. Як у прибалтів, паспорт громадянина і недогромадянина!
1.Знання державної мови
2.Знання історії України
Хочаб, ці два пункти, для держ чиновників в першу чергу!
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нам би досвід Естонії в електронному документообігу, як в приватному бізнесі так і на державному рівні, 21 сторіччя все ж таки
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко проводит встречу с президентом Эстонии Кальюлайд, - АП. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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