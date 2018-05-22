 Порошенко проводит встречу с президентом Эстонии Кальюлайд, - АП. ФОТОрепортаж

Перед центральным входом в здание АПУ и Дом Городецкого установлены государственные флаги Украины и Эстонской Республики и выстроены воины роты Почетного караула. Военный оркестр исполнил государственные гимны Эстонской Республики и Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Главы двух государств обошли строй воинов роты Почетного караула. После этого Президенты представили членов официальных делегаций Эстонской Республики и Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Эстонии никто не хочет проснуться и ощутить себя жителем России, - президент Кальюлайд

Воины роты Почетного караула прошли торжественным маршем перед Главами государств.

По завершении официальной церемонии встречи началась встреча Президента Украины и Президента Эстонской Республики "тет-а-тет", после которой состоятся украинско-эстонские переговоры под председательством Президентов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Масштабные военные учения завершились в Эстонии: армия государства с союзниками по НАТО отбивали вторжение восточного соседа

По результатам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних украинско-эстонских документов.







