 Порошенко проводит встречу с президентом Эстонии Кальюлайд, - АП. ФОТОрепортаж

Перед центральным входом в здание АПУ и Дом Городецкого установлены государственные флаги Украины и Эстонской Республики и выстроены воины роты Почетного караула. Военный оркестр исполнил государственные гимны Эстонской Республики и Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
Главы двух государств обошли строй воинов роты Почетного караула. После этого Президенты представили членов официальных делегаций Эстонской Республики и Украины.
Воины роты Почетного караула прошли торжественным маршем перед Главами государств.
По завершении официальной церемонии встречи началась встреча Президента Украины и Президента Эстонской Республики "тет-а-тет", после которой состоятся украинско-эстонские переговоры под председательством Президентов.
По результатам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних украинско-эстонских документов.
але до чого це тут?
Може бути співпраця з Антоновим.
1.Знання державної мови
2.Знання історії України
Хочаб, ці два пункти, для держ чиновників в першу чергу!