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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Волынь (523) импорт (413) налоги (2420) налоговая милиция (1224) ГФС (2570)

 Схема уклонения от налогообложения при импорте одежды в Украину разоблачена на Волыни. ФОТОрепортаж

Налоговой милицией ГУ ГФС в Волынской области, под процессуальным руководством прокуратуры области, в рамках операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины, пресечена попытка уклонения от налогообложения при импорте в Украину партии одежды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В частности, на автодороге "Ягодин-Ковель-Киев" работники налоговой милиции при содействии сотрудников Национальной полиции задержали крупногабаритное транспортное средство, которым осуществлялась транспортировка незаконно ввезенной на таможенную территорию Украины джинсовой и спортивной одежды.

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По результатам проведенного осмотра указанного транспортного средства обнаружены и изъяты товары ориентировочной стоимостью 5 млн грн. Установлено, что они были незаконно ввезены на таможенную территорию Украины из Польши.

В дальнейшем злоумышленники планировали реализовать одежду через торговые сети других регионов Украины.

Сегодня решением Луцкого горрайонного суда на указанные товарно-материальные ценности и транспортное средство, которым они перемещались, наложен арест.

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Схема уклонения от налогообложения при импорте одежды в Украину разоблачена на Волыни 01
Схема уклонения от налогообложения при импорте одежды в Украину разоблачена на Волыни 02
Схема уклонения от налогообложения при импорте одежды в Украину разоблачена на Волыни 03
Схема уклонения от налогообложения при импорте одежды в Украину разоблачена на Волыни 04
Схема уклонения от налогообложения при импорте одежды в Украину разоблачена на Волыни 05

Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/p3067346
 
 
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проклятые контрабандисты! это же не роттердам +, а настоящее преступление.
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Які там джинси!Секонхенд ,котрий потім продається в магазинах! і народ купує,бо задрипана китайська футболка в магазині чи на ринку 200 грн.
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Ну надо же.Секондхенд взяли.Явно внедрили сотрудника и тот нарыл информацию о котрабасе не менее чем на 500 грн.
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Те кто в теме, знают - ввезти товарную партию одежды с соблюдением всех формальностей невозможно. Но даже если найдётся такой сумасшедший, себестоимость будет неконкурентной на порядок.
Всё сделано для того, чтобы разница между базарной ценой и мизерной себестоимостью оседала в ОПГ Украинская Таможня и их кураторов из СБУ
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Цензор.НЕТФотоОбществоСхема уклонения от налогообложения при импорте одежды в Украину разоблачена на Волыни. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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