 Схема уклонения от налогообложения при импорте одежды в Украину разоблачена на Волыни. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В частности, на автодороге "Ягодин-Ковель-Киев" работники налоговой милиции при содействии сотрудников Национальной полиции задержали крупногабаритное транспортное средство, которым осуществлялась транспортировка незаконно ввезенной на таможенную территорию Украины джинсовой и спортивной одежды.
По результатам проведенного осмотра указанного транспортного средства обнаружены и изъяты товары ориентировочной стоимостью 5 млн грн. Установлено, что они были незаконно ввезены на таможенную территорию Украины из Польши.
В дальнейшем злоумышленники планировали реализовать одежду через торговые сети других регионов Украины.
Сегодня решением Луцкого горрайонного суда на указанные товарно-материальные ценности и транспортное средство, которым они перемещались, наложен арест.
Досудебное расследование продолжается.
Всё сделано для того, чтобы разница между базарной ценой и мизерной себестоимостью оседала в ОПГ Украинская Таможня и их кураторов из СБУ