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Все про:Донецкая область (3951) военнослужащие (3641) потери (1294) Безлер (15) ВСУ (40)

 В результате боя под Волновахой 22 мая 2014-го, который ознаменовал начало войны на Донбассе, погибло 17 бойцов 51-й бригады, - волонтер Зинкевич рассказал об уточненном списке павших. ФОТО

В результате атаки боевиков Безлера на блокпост ВСУ в Волновахском районе Донецкой области на дороге между Владимировкой и Ольгинкой утром 22 мая 2014-го погибло 17 воинов 51-й ОМБр. Данные по потерям изначально были ошибочные - выяснилось, что один из внесенных список погиб на следующий день при иных обстоятельствах, а другой боец, Михаил Рыбак, скончался от полученных ран в октябре 2014 года.

Об этом пишет в Facebook волонтер Константин Зинкевич, информирует Цензор.НЕТ.

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Он напомнил, что бой, который состоялся 22 мая 2014-го и ознаменовал начало войны на Донбассе, планировал главарь горловских боевиков Безлер - об этом рассказал наш пленный, который в мае 2014-го у него удерживался, а также сам террорист.

В том бою пали смертью храбрых 17 бойцов 51 отдельной механизированной бригады с Волыни, однако их список содержал некоторые ошибки.

"Список погибших в результате боя 22.05.14 от военкомата состоял из 17 имен. Мы его и воссоздали на плите. Освятили ее у храма Рождества Христова во Владимире, вместе с джипом для 51-й. Параллельно сверяли все наши списки раненых и погибших. Узнали, что Михаил Рыбак умер от ран в октябре 2014-го. Поэтому и дописали сюда имя Героя. Исследуя дальше эту тему, установили, что Кузьмин Любомир Игоревич погиб на следующий день, 23.05.2014 совсем при других обстоятельствах (которые всесторонне еще не расследованы ни по погибшему, ни по раненым, ни в отношении виновных). Раньше я ошибочно указывал другую фамилию бойца, поэтому прошу меня простить. В Книге Памяти памяти все указано правильно", - рассказал волонтер.

В результате боя под Волновахой 22 мая 2014-го, который ознаменовал начало войны на Донбассе, погибло 17 бойцов 51-й бригады, - волонтер Зинкевич рассказал об уточненном списке павших 01
В результате боя под Волновахой 22 мая 2014-го, который ознаменовал начало войны на Донбассе, погибло 17 бойцов 51-й бригады, - волонтер Зинкевич рассказал об уточненном списке павших 02
В результате боя под Волновахой 22 мая 2014-го, который ознаменовал начало войны на Донбассе, погибло 17 бойцов 51-й бригады, - волонтер Зинкевич рассказал об уточненном списке павших 03

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В результате боя под Волновахой 22 мая 2014-го, который ознаменовал начало войны на Донбассе, погибло 17 бойцов 51-й бригады, - волонтер Зинкевич рассказал об уточненном списке павших 04
В результате боя под Волновахой 22 мая 2014-го, который ознаменовал начало войны на Донбассе, погибло 17 бойцов 51-й бригады, - волонтер Зинкевич рассказал об уточненном списке павших 05

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В результате боя под Волновахой 22 мая 2014-го, который ознаменовал начало войны на Донбассе, погибло 17 бойцов 51-й бригады, - волонтер Зинкевич рассказал об уточненном списке павших 06
В результате боя под Волновахой 22 мая 2014-го, который ознаменовал начало войны на Донбассе, погибло 17 бойцов 51-й бригады, - волонтер Зинкевич рассказал об уточненном списке павших 07

Источник: https://censor.net.ua/p3067336
 
 
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Яким героям? Це була наша ганьба!
Приїхали, не облаштувалися згідно Уставу, почали горілку пити.Командир, не міг ради дати борзим мобілізованим, ті його самі знаєте куди посилали. При нападі - кинулися у поле, як зайці.
Слід речі називати своїми іменами. Ставити цих у ряд героїв означає принижувати тих, хто з загинув з честю, виконавши свій обов'язок на 110%.
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АНДРЕЙ ВЫ И ПРАВЫ, И ОДНОВРЕМЕННО НЕПРАВЫ. ИМЕННО ЦЕНОЙ СВОЕЙ СМЕРТИ ПРИ ЦИНИЧНОМ РАССТРЕЛЕ, ОНИ РАЗБУДИЛИ СНАЧАЛА НЕКОТОРЫХ ОФИЦЕРОВ И БОЙЦОВ ВСУ И ДАЛИ ТОЛЧОК ОТКРЫВАТЬ ГЛАЗА НА ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ,,БРАТЬЕВ".
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тоді ніхто не "облаштовувався", бо ніхто навіть у страшному сні не міг передбачити що кацапи підуть на нас війною. Непідготовлені не тільки рядові бійці, а навіть командири.. Бо ми НЕ ВОЮВАЛИ вже 70 років.
А хлопці - Герої.! Вони, принаймні БУЛИ ТАМ (!!!), і віддали свої життя. І ви не в праві їх ганьбити.
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Є Устав і частина його Устав польової служби. Він повинен виконуватися ЗАВЖДИ!
Чому Рим 600 років був непереможним Бо "мули Марія" прочімчіківавши 30км за день КОЖЕН вечір облаштовували табір, копали рови, насипали вали, ставили огорожу, яку тягали на власному горбу.
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Додам. Порядок завжди перемагає клас. Армія сильна дисципліною і беззаперечним виконанням Уставів та наказів. Інакше - це натовп дядьків зі зброєю.
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Вічна їм пам*ять! Але ж справедливості ради треба зазначити, що ніякого блок-посту там і близько не було, солдати мирно себе почували, були зовсім не готові до такого перебігу подій, напередодні спокійно розмовляли з безлерівськими засланцями-розвідниками, дозволяли знімати їм своє місцезнаходження, техніку, тощо...Не мислили ще категорією, що поруч існує ворог, лютий ворог , який підло вдарив у спину...
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Но затем было еще одно, не укладывающееся в сознание, просто преступное поведение высшего военно-политического руководства страны, когда уже после Волновахи, сполна испытав и увидев подлую, коварную сущность врага - оно договаривалось (???) с ним о некоем "коридоре" для выхода окруженных наших войск под Иловайском!!! Которых потом расстреливали, как в тире!!! А те, кто ослушался высочайшего приказа, и не пошли в этот "коридор смерти" - вышли из котла!
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УВЫ, ЭТО ТАК. И СЕЙЧАС ЭТИ ЖЕ МРАЗИ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ О ТОМ, ЧТО ОНИ СОЗДАВАЛИ АРМИЮ С НУЛЯ.
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шкода, що всі "вєлікіє" полководці вже працюють охоронцями та таксистами.
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оце твоє "справедливості ради" багато про що говорить.
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Вечная память!
Насколько я помню, там была масса ошибок у командира ВСУ, который кстати также погиб,
А профессионалы назвали этот "блок-пост" пикником у дороги! После этого бойцы окапываются прячут технику, пристреливают места возможного прорыва, четко знают что делать!!!
Увы они приехали туда а в сознании даже у командиров не было что это война!
Вечная память!
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саме розташування бригади, відсутність виставлених дозорів, та і взагалі - "розслабон", з яким стали посеред поля, фактично, викликає багато питань. Можливо, дійсно ніхто не ставився до подій з необхідною увагою та прискіпливістю. Ніхто не думав що то дійсно війна. Довелось заплатити за халатність життями українських солдат.
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Насколько я помню, это был не совсем бой, а бойня.
Командир подразделения встал на ночлег прямо у дороги, не выставив боевого охранения. В результате под утро большинство ребят просто покрошили еще сонных.
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Віроломство та кровожерливість кацапні ніколи не повинні бути забутими українцями.. Царство Небесне всім полеглим в боротьбі з кацапським агресором.
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А если посмотреть на декларации чинуш, депутатов, судей, прокуроров, армейских и ментовских начальников, то можно увидеть как они набивали свои бездонные карманы за эти четыре года, что идет война. А ведь декларации это лишь часть нахапаного, то что не получилось скрыть. Мрази.
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НЕ НРАВИТСЯ ПРАВДА???? НО ОТ НЕЁ НИКУДА НЕДЕТЬСЯ. МОЖНО КОНЕЧНО ЕЁ СКРЫВАТЬ, НО ЭТО ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ кацапам. КОТОРЫЕ РИСУЮТ СЕБЯ ГЕРОЯМИ В ТОЙ ПОДЛОЙ БОЙНЕ.
А ВЫ ОПРЕДЕЛИТЕСЬ КОГО ВЫ ПРИКРЫВАЕТЕ. ПОТОМУ, ЧТО ФАКТИЧЕСКИ ВЫ СЕЙЧАС ОБЛАГОРОДИЛИ кацапов, КОТОРЫЕ ,,В НЕРАВНОМ БОЮ ..... И ТАК ДАЛЕЕ".
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твої смердючі та брехлві висери, які ти копіюєш зі сру.весни не подобаються.
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СЛЫШИШЬ, ИДИОТКА, НА сру весне КАК РАЗ ТО НИКОГДА ВЖИЗНИ НЕНАПИШУТ О ТОМ, ЧТО ЭТИ РЕБЯТА НЕХОТЕЛИ ВОЕВАТЬ. И О ТОМ, ЧТО ОНИ НЕВЫПОЛНИЛИ ПРИКАЗ И НЕПОЕХАЛИ ВЫПОЛНЯТЬ ПРИКАЗ, И ЧТО БАНДИТЫ безлера ФАКТИЧЕСКИ РАССТРЕЛИВАЛИ ИХ.
МНЕ ВОТ ТОЛЬКО НЕПОНЯТНО, ПОЧЕМУ ВЫ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ,, ПАТРИОТЫ" СКРЫВАЕТЕ ПРАВДУ ФАКТИЧЕСКИ ВЫСТАВЛЯЯ БАНДИТОВ ГЕРОЯМИ????
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главарь боевиков Безлер или офицер ФСБ РФ Безлер
цензор вы все еще на ФСБ работаете
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Світла пам"ять Героям..
Це був початок.. Страшний, кривавий початок підлої війни.
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Вечная память Бойцам и их подвигу! Вы только посмотрите на даты рождения этих героев... Гореть оккупатнам в аду за это
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ВОТ ТОЛЬКО НЕПОНЯТНО, ПОЧЕМУ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ,,ПАТРИОТЫ" ВМЕСТЕ С МОДЕРАТОРОМ ЭТО СКРЫВАЮТ??? И УДАЛЯЮТ ТЕКСТЫ О ТОМ КАК ЭТО БЫЛО.
ПОЧЕМУ ОНИ ВЫГОРАЖИВАЮТ БАНДИТОВ безлера ВЫСТАВЛЯЯ ИХ ГЕРОЯМИ????? КОТОРЫЕ ВЧИСЛЕННОМ МЕНЬШЕНСТВЕ, ПОЧТИ В ТРИ РАЗА, РАЗГРОМИЛИ ВСУ.
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Выключи Caps Lock, дурная манера. Никто ничего не скрывает и на Цензора давно об этом писали. "Разгромил ВСУ" - это ты загнул, просто расстрелял крестьян в форме.
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ЕЩЁ ТОГДА, В 2014 ГОДУ БЫЛИ СООБЩЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ЭТИ ПАЦАНЫ ТАМ СТОЯЛИ НЕ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, ОТКАЗАВШИСЬ ВЫПОЛНЯТЬ, КАК ОНИ СЧИТАЛИ ,,ПРЕСТУПНЫЙ ПРИКАЗ" И ЕХАТЬ ДАЛЬШЕ ВОЕВАТЬ ПРОТИВ, КАК ОНИ СЧИТАЛИ ,,русских БРАТЬЕВ".
А ИМЕННО ЭТА ПРАВДА В КОРНЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТ ВСЮ рашистскую ПРОПАГАНДУ О НАЧАЛЕ ВОЙНЫ. И ИМЕННО ПОСТ ОБ ЭТОМ И УДАЛИЛ МОДЕРАТОР-ПАТРИОТ раши.
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Ты мелишь чепуху, ничем не подтвержденную. Мобилизация началась уже в марте. Волынским крестьянам на "русских братьев" наплевать.
Вот почитай хоть что-то https://m.antikor.com.ua/articles/87508-tragedija_kotoroj_mohno_bylo_izbehatj_napadenie_na_blok-post_pod_volnovahoj
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Героизма там не много, много тупости, невежества, легкомыслия, страха и растерянности. Думаю все помнят те кадры, когда к этим военным мобилизованным подкатил типа местный, распросил их кто такие да зачем тут, да сколько их. На самом деле это был разведчик Безлера. Эти мобилизованные крестьяне из западных областей расположились прямо у дороги, блокпост не выставили, не окопались, БТРы не замаскировались, дозора не было, зато полные АТБшные пакеты раскладывали прямо у дороги мирно вкушая купленные продукты. Полная беспечность. Безлера себя ставил как борца с биндеровцами и барыгами, типа "за народную власть", а по факту расстрелял в упор с инкассаторских машин ни в чем не повинных, недалёких крестьян, которые даже автомат в руках держать не умеют.
Помните, как потом наши вертушки там вертелись и стреляли? Российские пропагандонские СМИ тогда пытались свалить этот расстрел крестьян на эти вертолеты, а кто внимательно смотрел, тот видел, что лётчики просто добивали БТРы, чтобы их Безлер не забрал, ну а потом уже и Безлер взял на себя ответственность за расстрел (не могу это назвать боем).
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ПОЧЕМУ ВЫ, КАК ПРОПАГАНДОН ИЗ рашатудей ГОВОРИТЕ ПРАВДУ, НО НЕВСЮ????
ТАМ БЫЛИ НЕ ПРОСТО ПРОСТЫЕ ,,КРЕСТЬЯНЕ". ТАМ ТАКИ БЫЛИ КОНТРАКТНИКИ ВСУ. НО ВОТ ТО, ЧТО ОНИ ТОГДА НЕХОТЕЛИ ВОЕВАТЬ ПРОТИВ КАК ОНИ ТОГДА ЕЩЁ СЧИТАЛИ ,,БРАТЬЕВ", ЭТО НЕНУЖНО СКРЫВАТЬ. ИМЕННО ЭТОТ ФАКТ ЕСТЬ ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ С рашистской ПРОПАГАНДОЙ О ЗЛЫХ ,,БИНДЕРОВЦАХ" РАСПИНАЮЩИХ ,,РУССКИХ МАЛЬЧИКОВ" .
МЛЯТЬ, ПОЧЕМУ ВЫ БОИТЕСЬ ГОВОРИТЬ ЭТУ ПРАВДУ???? ПОЧЕМУ ВЫ НЕХОТИТЕ ОПРОВЕРГАТЬ рашистскую ПРОПАГАНДУ О ТОМ ЧТО УКРАИНЦЫ ЯКОБЫ СПАТЬ, НЕСПАЛИ, ТАК ХОТЕЛИ ВОЕВАТЬ?????
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Нина, ты выпимши? В адеквате? Выключи Капс, а то заспамлю. Не было контрактников.
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КРОМЕ КАПСА У ВАС АРГУМЕНТОВ НЕТ????
А ПО ПОВОДУ КОНТРАКТНИКОВ, ТОГДА, В ЕЩЁ НЕ БЫЛА ОБЪЯВЛЕНА ПЕРВАЯ ВОЙНА МОБИЛИЗАЦИИ. ЭТО ФАКТ. ДАЛЬШЕ, ВЕСЕННИЕ ПРИЗЫВНИКИ, ЕЩЁ ПРОСТО ФИЗИЧЕСКИ НЕ МОГЛИ БЫТЬ ГОТОВЫМИ УПРАВЛЯТЬ ТЕХНИКОЙ И ВОЕВАТЬ.
ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ПАТРИОТЫ, ПОЙМИТЕ НАКОНЕЦ, ЧТО СКРЫВАЯ НЕЖЕЛАНИЕ УКРАИНЦЕВ ВОЕВАТЬ В НАЧАЛЕ ТОЙ ВОЙНЫ, ВЫ ДЕЙСТВУЕТЕ ТОЛЬКО НА РУКУ рашистской ПРОПАГАНДЕ И ПОДЫГРЫВАЕТЕ ИМ.
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Перед тем, как убить Безлера (на тюрьму он не заслуживает) нужно заснять на видео всех детей, которых он оставил сиротами, показать ему это перед смертью, может хоть поймет, за что. Киллера в Крым СБУ просто обязана заслать.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ результате боя под Волновахой 22 мая 2014-го, который ознаменовал начало войны на Донбассе, погибло 17 бойцов 51-й бригады, - волонтер Зинкевич рассказал об уточненном списке павших. ФОТО
 
 
 
 
 
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