 В результате боя под Волновахой 22 мая 2014-го, который ознаменовал начало войны на Донбассе, погибло 17 бойцов 51-й бригады, - волонтер Зинкевич рассказал об уточненном списке павших. ФОТО

Об этом пишет в Facebook волонтер Константин Зинкевич, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что бой, который состоялся 22 мая 2014-го и ознаменовал начало войны на Донбассе, планировал главарь горловских боевиков Безлер - об этом рассказал наш пленный, который в мае 2014-го у него удерживался, а также сам террорист.
В том бою пали смертью храбрых 17 бойцов 51 отдельной механизированной бригады с Волыни, однако их список содержал некоторые ошибки.
"Список погибших в результате боя 22.05.14 от военкомата состоял из 17 имен. Мы его и воссоздали на плите. Освятили ее у храма Рождества Христова во Владимире, вместе с джипом для 51-й. Параллельно сверяли все наши списки раненых и погибших. Узнали, что Михаил Рыбак умер от ран в октябре 2014-го. Поэтому и дописали сюда имя Героя. Исследуя дальше эту тему, установили, что Кузьмин Любомир Игоревич погиб на следующий день, 23.05.2014 совсем при других обстоятельствах (которые всесторонне еще не расследованы ни по погибшему, ни по раненым, ни в отношении виновных). Раньше я ошибочно указывал другую фамилию бойца, поэтому прошу меня простить. В Книге Памяти памяти все указано правильно", - рассказал волонтер.
Приїхали, не облаштувалися згідно Уставу, почали горілку пити.Командир, не міг ради дати борзим мобілізованим, ті його самі знаєте куди посилали. При нападі - кинулися у поле, як зайці.
Слід речі називати своїми іменами. Ставити цих у ряд героїв означає принижувати тих, хто з загинув з честю, виконавши свій обов'язок на 110%.
А хлопці - Герої.! Вони, принаймні БУЛИ ТАМ (!!!), і віддали свої життя. І ви не в праві їх ганьбити.
Чому Рим 600 років був непереможним Бо "мули Марія" прочімчіківавши 30км за день КОЖЕН вечір облаштовували табір, копали рови, насипали вали, ставили огорожу, яку тягали на власному горбу.
Насколько я помню, там была масса ошибок у командира ВСУ, который кстати также погиб,
А профессионалы назвали этот "блок-пост" пикником у дороги! После этого бойцы окапываются прячут технику, пристреливают места возможного прорыва, четко знают что делать!!!
Увы они приехали туда а в сознании даже у командиров не было что это война!
Вечная память!
Командир подразделения встал на ночлег прямо у дороги, не выставив боевого охранения. В результате под утро большинство ребят просто покрошили еще сонных.
А ВЫ ОПРЕДЕЛИТЕСЬ КОГО ВЫ ПРИКРЫВАЕТЕ. ПОТОМУ, ЧТО ФАКТИЧЕСКИ ВЫ СЕЙЧАС ОБЛАГОРОДИЛИ кацапов, КОТОРЫЕ ,,В НЕРАВНОМ БОЮ ..... И ТАК ДАЛЕЕ".
МНЕ ВОТ ТОЛЬКО НЕПОНЯТНО, ПОЧЕМУ ВЫ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ,, ПАТРИОТЫ" СКРЫВАЕТЕ ПРАВДУ ФАКТИЧЕСКИ ВЫСТАВЛЯЯ БАНДИТОВ ГЕРОЯМИ????
цензор вы все еще на ФСБ работаете
Це був початок.. Страшний, кривавий початок підлої війни.
ПОЧЕМУ ОНИ ВЫГОРАЖИВАЮТ БАНДИТОВ безлера ВЫСТАВЛЯЯ ИХ ГЕРОЯМИ????? КОТОРЫЕ ВЧИСЛЕННОМ МЕНЬШЕНСТВЕ, ПОЧТИ В ТРИ РАЗА, РАЗГРОМИЛИ ВСУ.
А ИМЕННО ЭТА ПРАВДА В КОРНЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТ ВСЮ рашистскую ПРОПАГАНДУ О НАЧАЛЕ ВОЙНЫ. И ИМЕННО ПОСТ ОБ ЭТОМ И УДАЛИЛ МОДЕРАТОР-ПАТРИОТ раши.
Вот почитай хоть что-то https://m.antikor.com.ua/articles/87508-tragedija_kotoroj_mohno_bylo_izbehatj_napadenie_na_blok-post_pod_volnovahoj
Помните, как потом наши вертушки там вертелись и стреляли? Российские пропагандонские СМИ тогда пытались свалить этот расстрел крестьян на эти вертолеты, а кто внимательно смотрел, тот видел, что лётчики просто добивали БТРы, чтобы их Безлер не забрал, ну а потом уже и Безлер взял на себя ответственность за расстрел (не могу это назвать боем).
ТАМ БЫЛИ НЕ ПРОСТО ПРОСТЫЕ ,,КРЕСТЬЯНЕ". ТАМ ТАКИ БЫЛИ КОНТРАКТНИКИ ВСУ. НО ВОТ ТО, ЧТО ОНИ ТОГДА НЕХОТЕЛИ ВОЕВАТЬ ПРОТИВ КАК ОНИ ТОГДА ЕЩЁ СЧИТАЛИ ,,БРАТЬЕВ", ЭТО НЕНУЖНО СКРЫВАТЬ. ИМЕННО ЭТОТ ФАКТ ЕСТЬ ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ С рашистской ПРОПАГАНДОЙ О ЗЛЫХ ,,БИНДЕРОВЦАХ" РАСПИНАЮЩИХ ,,РУССКИХ МАЛЬЧИКОВ" .
МЛЯТЬ, ПОЧЕМУ ВЫ БОИТЕСЬ ГОВОРИТЬ ЭТУ ПРАВДУ???? ПОЧЕМУ ВЫ НЕХОТИТЕ ОПРОВЕРГАТЬ рашистскую ПРОПАГАНДУ О ТОМ ЧТО УКРАИНЦЫ ЯКОБЫ СПАТЬ, НЕСПАЛИ, ТАК ХОТЕЛИ ВОЕВАТЬ?????
А ПО ПОВОДУ КОНТРАКТНИКОВ, ТОГДА, В ЕЩЁ НЕ БЫЛА ОБЪЯВЛЕНА ПЕРВАЯ ВОЙНА МОБИЛИЗАЦИИ. ЭТО ФАКТ. ДАЛЬШЕ, ВЕСЕННИЕ ПРИЗЫВНИКИ, ЕЩЁ ПРОСТО ФИЗИЧЕСКИ НЕ МОГЛИ БЫТЬ ГОТОВЫМИ УПРАВЛЯТЬ ТЕХНИКОЙ И ВОЕВАТЬ.
ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ПАТРИОТЫ, ПОЙМИТЕ НАКОНЕЦ, ЧТО СКРЫВАЯ НЕЖЕЛАНИЕ УКРАИНЦЕВ ВОЕВАТЬ В НАЧАЛЕ ТОЙ ВОЙНЫ, ВЫ ДЕЙСТВУЕТЕ ТОЛЬКО НА РУКУ рашистской ПРОПАГАНДЕ И ПОДЫГРЫВАЕТЕ ИМ.