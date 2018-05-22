 В результате боя под Волновахой 22 мая 2014-го, который ознаменовал начало войны на Донбассе, погибло 17 бойцов 51-й бригады, - волонтер Зинкевич рассказал об уточненном списке павших. ФОТО

Об этом пишет в Facebook волонтер Константин Зинкевич, информирует Цензор.НЕТ.

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Он напомнил, что бой, который состоялся 22 мая 2014-го и ознаменовал начало войны на Донбассе, планировал главарь горловских боевиков Безлер - об этом рассказал наш пленный, который в мае 2014-го у него удерживался, а также сам террорист.

В том бою пали смертью храбрых 17 бойцов 51 отдельной механизированной бригады с Волыни, однако их список содержал некоторые ошибки.

"Список погибших в результате боя 22.05.14 от военкомата состоял из 17 имен. Мы его и воссоздали на плите. Освятили ее у храма Рождества Христова во Владимире, вместе с джипом для 51-й. Параллельно сверяли все наши списки раненых и погибших. Узнали, что Михаил Рыбак умер от ран в октябре 2014-го. Поэтому и дописали сюда имя Героя. Исследуя дальше эту тему, установили, что Кузьмин Любомир Игоревич погиб на следующий день, 23.05.2014 совсем при других обстоятельствах (которые всесторонне еще не расследованы ни по погибшему, ни по раненым, ни в отношении виновных). Раньше я ошибочно указывал другую фамилию бойца, поэтому прошу меня простить. В Книге Памяти памяти все указано правильно", - рассказал волонтер.







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