EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России
 Происшествия, Фоторепортаж
  1810  26
Все про:ГПУ (8668) задержание (4957) наркотики (1313) Нацполиция (7451) Сарган (250)

 Правоохранители задержали наркокурьера с 3,5 кг кокаина из Латинской Америки, - Сарган. ФОТОрепортаж

В Украине ликвидирован канал поставок кокаина из одной из стран Латинской Америки, курьер задержан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Следователями ГСУ Нацполиции Украины при содействии оперативных сотрудников Департамента противодействия наркопреступности НП под процессуальным руководством прокуроров Генеральной прокуратуры Украины прекращен международный канал поставки особо опасного наркотического средства из страны Латинской Америки", - написала она.

Правоохранители задержали наркокурьера с 3,5 кг кокаина из Латинской Америки, - Сарган 01

Человек, перевозивший более 3,5 кг кокаина, задержан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гражданин Литвы пытался ввезти в Украину из РФ 26 кг вещества, похожего на героин и опиум, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали наркокурьера с 3,5 кг кокаина из Латинской Америки, - Сарган 02

Сарган отметила, что цена изъятого на черном рынке достигает 600 000 $.

Правоохранители задержали наркокурьера с 3,5 кг кокаина из Латинской Америки, - Сарган 03
Правоохранители задержали наркокурьера с 3,5 кг кокаина из Латинской Америки, - Сарган 04
Правоохранители задержали наркокурьера с 3,5 кг кокаина из Латинской Америки, - Сарган 05
Правоохранители задержали наркокурьера с 3,5 кг кокаина из Латинской Америки, - Сарган 06
Фото: Сарган/Facebook

Правоохранители задержали наркокурьера с 3,5 кг кокаина из Латинской Америки, - Сарган 07

Источник: https://censor.net.ua/p3067325
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
знову вдарили)) по кацяпам!
прийдеться їм муку))) нюхати! Правоохранители задержали наркокурьера с 3,5 кг кокаина из Латинской Америки, - Сарган - Цензор.НЕТ 343 Правоохранители задержали наркокурьера с 3,5 кг кокаина из Латинской Америки, - Сарган - Цензор.НЕТ 9494 Правоохранители задержали наркокурьера с 3,5 кг кокаина из Латинской Америки, - Сарган - Цензор.НЕТ 343
 показать весь комментарий
 
 
в статье написано,что кокс,для тех кому лень читать,там дажае фото есть
 показать весь комментарий
 
 
А чего не говорят, откуда курьер? Наверное венусуэлла (совковый брат по разуму) ибо в колумбии сильно взялись (даже киношку показывали как в аэропорту ловят)
А в колумбии тоже интернесно жить, стоит тело меняет 300г кокаина сырца на бутылку пиваса )))) В селе нет работы и света )))
 показать весь комментарий
 
300 грамм кокса это в Европе примерно тыщ 20 евро наверное,за такие деньги всегда будут находиться желающие рискнуть,предполагаю,что ловят только малый процент тех,кто везет
 показать весь комментарий
 
И правильно задержали. У нас договор с официальным дистрибютером - кооперативом "Озеро". А со всякими нищебродами дел не ведём.
 показать весь комментарий
 
 
Когда уже государство будет расстреливать того, кто сам захотел сам себя лишать здоровья и жизни? Гады.
 показать весь комментарий
 
Наркокур'єри хочуть жити довго і в розкоші при відмінному здоров'ї. Нащо їх розстрілювати?
 показать весь комментарий
 
За то что везут кокаин тем , кто сам захотел лишать себя здоровья и жизни, не спросив об этом государство.
 показать весь комментарий
 
То це різні речі
Вони допомагають охочим розпрощатися зі здоров'ям і, зрештою, життям.
 показать весь комментарий
 
То есть являются соучастниками убийства? Расстрелять нужно!
 показать весь комментарий
 
за что расстрелять,изверг?за то что везли людям веселое настроение
 показать весь комментарий
 
Закон Украины это весёлое настроение не поддерживает. Это особо опасные наркотики.Особо-особо опасные Правоохоронці затримали наркокур'єра з 3,5 кг кокаїну з Латинської Америки, - Сарган - Цензор.НЕТ 9109
 показать весь комментарий
 
Шо ж вы сделали ироды? Барыги при власти остались без допинга. Доколе, бнять, это будет прекращаться?
 показать весь комментарий
 
 
в чемодані ховав у відділенні для видвижної ручки? нє, ну просто цікаво. )))
 показать весь комментарий
 
Засада.... Ехал пополнить образовавшийся дефицит в засрашьем миде, но не доехал
 показать весь комментарий
 
То, наверное, транзитом в МАСКВУ, в МИДовской стойло каня Лавруши и кобылы Машки направлялось, а то прямые поставки диппочтой засветились недавно со скандалом!
 показать весь комментарий
 
машка поди третий месяц в беспробудной запое, уже стыдно на люди выпускать (грива не мыта и не чёсана, несёт пьяный бред сивой кобылы), а так нюхнет и лихо станцует "калинку", "яблочко" или "подмосковные вечера"!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПравоохранители задержали наркокурьера с 3,5 кг кокаина из Латинской Америки, - Сарган. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх