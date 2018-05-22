 Правоохранители задержали наркокурьера с 3,5 кг кокаина из Латинской Америки, - Сарган. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.
"Следователями ГСУ Нацполиции Украины при содействии оперативных сотрудников Департамента противодействия наркопреступности НП под процессуальным руководством прокуроров Генеральной прокуратуры Украины прекращен международный канал поставки особо опасного наркотического средства из страны Латинской Америки", - написала она.
Человек, перевозивший более 3,5 кг кокаина, задержан.
Сарган отметила, что цена изъятого на черном рынке достигает 600 000 $.
прийдеться їм муку))) нюхати!
А в колумбии тоже интернесно жить, стоит тело меняет 300г кокаина сырца на бутылку пиваса )))) В селе нет работы и света )))
Вони допомагають охочим розпрощатися зі здоров'ям і, зрештою, життям.