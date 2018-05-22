 Канадские хирурги оперируют украинских воинов в Одессе: "Для раненых и для миссии были созданы самые лучшие условия". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала волонтер Ольга Чихелидзе Батагова.

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"В эти минуты в Одесском госпитале оперируют наших бойцов хирурги канадской миссии и наши врачи.

Я была в этом госпитале в первый раз - как-то не приходилось. То, что я увидела и встретила там, вырастило мне крылья.

Для наших раненых и для миссии были созданы самые лучшие условия. О бойцах позаботилось руководство госпиталя и наши сестрички-волонтеры. Они как пчелки порхали по палатам, некоторые с детьми (так как выходной) и я чувствовала себя как дома))

Отдельная благодарность за "специфические" условия, которые были нужны, и которые были предоставлены! - Саша Дарморос с собакой-поводырем и сопровождающим. Только так, взявшись за руки, живой цепочкой заботы и человечности, между городами и странами МЫ ПОБЕДИМ!", - написала она, опубликовав фотографии из госпиталя.

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