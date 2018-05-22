 Канадские хирурги оперируют украинских воинов в Одессе: "Для раненых и для миссии были созданы самые лучшие условия". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала волонтер Ольга Чихелидзе Батагова.
"В эти минуты в Одесском госпитале оперируют наших бойцов хирурги канадской миссии и наши врачи.
Я была в этом госпитале в первый раз - как-то не приходилось. То, что я увидела и встретила там, вырастило мне крылья.
Для наших раненых и для миссии были созданы самые лучшие условия. О бойцах позаботилось руководство госпиталя и наши сестрички-волонтеры. Они как пчелки порхали по палатам, некоторые с детьми (так как выходной) и я чувствовала себя как дома))
Отдельная благодарность за "специфические" условия, которые были нужны, и которые были предоставлены! - Саша Дарморос с собакой-поводырем и сопровождающим. Только так, взявшись за руки, живой цепочкой заботы и человечности, между городами и странами МЫ ПОБЕДИМ!", - написала она, опубликовав фотографии из госпиталя.
Такая вот "братская дружба"...
Циничные, завистливые, брехливые, злобные - послал же Бог таких руцких "братьев"...
Не менее печально и то, что на территории госпиталя звонят колокола кацапской церкви, где молятся за здравие гундяеева...
Ребята-воины вам выздоравления,поддержки близких и оптимизма.
Некто Аксенов, мелкий бандит, назначенный Путиным смотрящим за Крымом, довольно часто выдает перлы, достойные большой медицинской энциклопедии, раздела - паталогическая психиатрия. Но иногда он издает наукообразные идеи, которые хоть и недотягивают до лавров некого гениального изобретателя Петрика, любимца экс-главы Госдуры РФ - Грызлова, но тем не менее - обращают на себя внимание. Некто Петрик, предлагал изготовить фильтры для воды, воздуха и газов, различного происхождения, которые фильтруют буквально до стерильного состояния все. Еще у него были наработки в области вечного двигателя и философского камня. Поскольку председателю Госдуры РФ, иметь интеллект запрещено действующим законодательством, то Грызлов его и не имел, поэтому идеи Петрика его вдохновляли до безобразие и под их реализацию отпускались шальные бюджетные миллионы.
Но Аксенов - не Петрик и по своим интеллектуальным способностям, он легко прошел бы тест на кандидатуру главы Госдуры, но там своих таких - пруд пруди, потому он фонтанирует идеями на своем месте. Его идеи по обустройству мирового курорта, который обгонит Анталью, Ибицу и Монако - вместе взятые, Особенно - Ибицу, всем хорошо известен. Переплюнуть Лас Вегас он тоже предлагал, но сейчас пришлось опуститься на землю и выдвинуть идею о создании сплошного сельскохозяйственного оазиса. При этом, он считает главной проблемой, которую надо решить, это - восстановление колхозов и совхозов. Он, и даже его хозяева, понятия не имеют, что делать с тем, что земля превращается в солончак и возвращает себе природный вид пустыни, но уверен, что колхозы помогут. Что тут можно сказать - флаг в руки. Возможно, однажды там придет понимание того, что война с Украиной, кроме всего прочего, обернется экологической катастрофой, и не только в Крыму.
Не стоит забывать о том, что Китай прямо сейчас, превращает в пустыню дальневосточные леса и говорят, что Байкал уже тоже почти сторговали китайцам, так что пустыня будет огромной и составлять большую часть территории нынешней РФ. Тем более, что следствием «освоения Сибири и Дальнего Востока» Китаем, стала отмена, действующего десятилетия правила, одна семья - один ребенок. Территориальный вопрос уже решился, так что можно и не ограничивать рост населения.
Но Путин создал еще одну экологическую проблему. По различным данным, РФ вышла на первое место в мире, по досрочной утилизации своих граждан или проще - производству трупов. Как известно, Путин создал две площадки по переводу здоровых и трудоспособных граждан РФ, в разряд изделия «труп обыкновенный, неживой». Поначалу, это было опытное, пробное производство, но сейчас оно вышло на промышленные масштабы, и как говорил Роман Карцев: «С этим же ж надо что-то делать!»
В самом деле, процесс зажмуривания своих граждан, должен происходить так, чтобы не нанести вред ни репутации, ни экологии. Если первое условие худо-бедно решается режимом секретности, который закрывает статистику российских потерь, но сами-то трупы куда-то надо девать. Кладбища банально не справляются с утилизацией такого количества «павших героев», да и ковровый засев трупами городских кладбищ, будет угнетающе действовать на жителей страны. Понятно, конторы ритуальных услуг уже выходят на обороты Гугла и Амазона, справедливо заявляя: «Что не гроб, то - огурчик». Но количество трупов стало таким, что гробовщики буквально не успеют обслужить всех желающих российских военных.
Во времена Сталина, этот вопрос решался просто, трупы сбрасывались в яму, забрасывались известью и засыпались землей. Потом это называлось «братской могилой», но на самом деле это была яма, засыпанная трупами без разбору». Понятно, что какое-то время земля была отравлена трупным ядом и только со временем - возвращалась в нормальное состояние, в конце концов - становясь черноземом. Но дело в том, что Сталину никто не мог задавать вопросов, о количестве трупов. Он умыл руки тем, что на совок напали «фашистские полчища» и «мы за ценой не постоим». У Путина - другой расклад. Он избрал тактику «ихтамнет» в Украине и «потерьнет» в Сирии.
Такое положение вещей, заставляет выдавать отпускные семьям, чтобы они заткнулись, да и сама транспортировка жмура - дело дорогое и хлопотное. По этой причине везде, где только можно, работает иная схема. Жмур тихо закапывается на месте зажмуривания или недалеко от него, а родственникам сообщают, что пациент пропал без вести или дезертировал и подорвался на минах. В таком случае, ненужно тратиться на компенсации, на перевозку тела и прочие неприятности. Но в таком случае, возникают проблемы другого характера. Контингент российских военных делится на две неравные части.
Первая - та, что воюет, вторая - та, что отвоевалась. Если еще живые будут знать, что жмуров покидали в яму и просто зарыли бульдозером, утратит волю к к войне. Грубо говоря, каждый из них может примерить ситуацию на себя и понять, что когда говорят о пушечном мясе, то ведут речь именно о них. Как не крути, а когда речь идет о собственной шкуре - приходится задумываться о вечном. В случае со Сталиным все было просто, война шла на своей земле и противник пришел тебя убивать. Поэтому совковые военные легко бросали трупы своих солдат на поле боя даже без захоронения и никого это не расстраивало.
Тут - иная ситуация. Война ведется на чужой земле, где не будет ни могил, ни памятников, а раз так, то и захоронения должны быть тайными. Даже безымянные могилы, утроенные в неустановленном месте, после освобождения будут ликвидированы, а сами трупы - посчитаны. Посему, противник пошел по пути окончательной маскировки своих жертв и стал их утилизировать в различных, неожиданных местах, в частности - в скотомогильниках. Но тут возникает побочный эффект, в таких могильниках были захоронены туши животных с различными опасными заболеваниями. Постоянное закидывание туда жмуров из России - опасное мероприятие, способно привести к экологической катастрофе.
В общем, после освобождения Донбасса и Крыма, нам придется, кроме всего прочего, вычищать еще и скотомогильники и ликвидировать колхозы. Отсюда - новое свойство «русского мира», заключающегося в способности гадить из любого положения и в любой ситуации, выгребать надо будет из самых неожиданных мест. Из этого следует сделать окончательный вывод и больше никогда не пускать эту дрянь даже на порог, ни под каким предлогом.