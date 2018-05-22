 Мину российского производства обнаружили в районе проведения ООС, - Госпогранслужба. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ, информация подтвердилась: в укромном месте находилась мина - предварительно, МОН-50 (противопехотная мина российского производства - поражение человеку или нескольких одновременно при взрыве данной мины наносится готовыми убойными элементами, вылетающими в направлении противника на расстояние до 50 метров).
"Учитывая место нахождения мины, можно предположить, что ее могли планировать использовать против украинских военнослужащих или гражданского населения. С целью обезвреживания мины была вызвана ГСЧС", - говорится в сообщении.
Взрывчатое вещество рассчитано на 10 лет, т.е. не факт что она вообще взорвётся. Как ни как более 20-ти лет как закончился эксплуатационный срок на ВВ.
И нахрена им взрыватель к противотанковой ТМ-62М ? Где сама противотанковая, с3.14здили?