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 Мину российского производства обнаружили в районе проведения ООС, - Госпогранслужба. ФОТО

Сотрудники оперативных подразделений Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы получили информацию, что на автодороге Мариуполь-Сартана находится возможное взрывное устройство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ, информация подтвердилась: в укромном месте находилась мина - предварительно, МОН-50 (противопехотная мина российского производства - поражение человеку или нескольких одновременно при взрыве данной мины наносится готовыми убойными элементами, вылетающими в направлении противника на расстояние до 50 метров).

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"Учитывая место нахождения мины, можно предположить, что ее могли планировать использовать против украинских военнослужащих или гражданского населения. С целью обезвреживания мины была вызвана ГСЧС", - говорится в сообщении.

Мину российского производства обнаружили в районе проведения ООС, - Госпогранслужба 01

Источник: https://censor.net.ua/p3067291
 
 
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Как по мне,то я от души желаю этим дебилам всяческих успехов в их вонючей московии. Чем они сильнее,тем быстрее эта помойка станет как раз московией, в границах московии.
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Вообще то она не российского, а советского производства (1987 год выпуска).
Взрывчатое вещество рассчитано на 10 лет, т.е. не факт что она вообще взорвётся. Как ни как более 20-ти лет как закончился эксплуатационный срок на ВВ.
И нахрена им взрыватель к противотанковой ТМ-62М ? Где сама противотанковая, с3.14здили?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМину российского производства обнаружили в районе проведения ООС, - Госпогранслужба. ФОТО
 
 
 
 
 
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