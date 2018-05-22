 Мину российского производства обнаружили в районе проведения ООС, - Госпогранслужба. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ, информация подтвердилась: в укромном месте находилась мина - предварительно, МОН-50 (противопехотная мина российского производства - поражение человеку или нескольких одновременно при взрыве данной мины наносится готовыми убойными элементами, вылетающими в направлении противника на расстояние до 50 метров).

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"Учитывая место нахождения мины, можно предположить, что ее могли планировать использовать против украинских военнослужащих или гражданского населения. С целью обезвреживания мины была вызвана ГСЧС", - говорится в сообщении.