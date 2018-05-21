 34 ребенка эвакуированы из Центра социально-психологической реабилитации Торецка, обстрел окрестностей продолжается, - Жебривский. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Читайте также: Враг 55 раз нарушил режим прекращения огня, потерь среди украинских воинов нет. У противника - 3 раненых, - ООС

"7 детей забрали домой родители, 27 - разместили в Торецкой больнице, с ними уже поработали психологи, их состояние удовлетворительное. Выбитые окна уже стеклят, все необходимое есть. Полноценное питание для детей, которые находятся в больнице, организовали. Говорил с главным врачом: дети будут в медучреждении, пока не стабилизируется ситуация", - написал он.

По его словам, обстрел окрестностей Торецка продолжается.

"Повреждены три дома в Южном и перебит газопровод низкого давления, две улицы остаются без газа. В Железном минами повреждены дом и перебиты линии электроснабжения, в результате чего около 10 тыс. абонентов остаются без электричества. Но ремонтные бригады уже работают, обещают вскоре все восстановить. Спасибо им за мужество и профессионализм", - добавил Жебривский.

Читайте также: Террористы обстреляли Торецк: повреждено здание Центра социально-психологической реабилитации, проводится эвакуация детей и персонала, - полиция









