EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Нападение на Найема Революция в Армении Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Газовая война Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева
 Происшествия
  1521  4
Материалы по теме:
Все про:дети (3078) Жебривский (616) обстрел (6873) Торецк (36)

 34 ребенка эвакуированы из Центра социально-психологической реабилитации Торецка, обстрел окрестностей продолжается, - Жебривский. ФОТО

34 ребенка эвакуировали из Торецкого Центра социально-психологической реабилитации, возле которого разорвалась мина, выпущенная оккупантами сегодня утром.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Читайте также: Враг 55 раз нарушил режим прекращения огня, потерь среди украинских воинов нет. У противника - 3 раненых, - ООС

"7 детей забрали домой родители, 27 - разместили в Торецкой больнице, с ними уже поработали психологи, их состояние удовлетворительное. Выбитые окна уже стеклят, все необходимое есть. Полноценное питание для детей, которые находятся в больнице, организовали. Говорил с главным врачом: дети будут в медучреждении, пока не стабилизируется ситуация", - написал он.

По его словам, обстрел окрестностей Торецка продолжается.

"Повреждены три дома в Южном и перебит газопровод низкого давления, две улицы остаются без газа. В Железном минами повреждены дом и перебиты линии электроснабжения, в результате чего около 10 тыс. абонентов остаются без электричества. Но ремонтные бригады уже работают, обещают вскоре все восстановить. Спасибо им за мужество и профессионализм", - добавил Жебривский.

Читайте также: Террористы обстреляли Торецк: повреждено здание Центра социально-психологической реабилитации, проводится эвакуация детей и персонала, - полиция

34 ребенка эвакуированы из Центра социально-психологической реабилитации Торецка, обстрел окрестностей продолжается, - Жебривский 01
34 ребенка эвакуированы из Центра социально-психологической реабилитации Торецка, обстрел окрестностей продолжается, - Жебривский 02
34 ребенка эвакуированы из Центра социально-психологической реабилитации Торецка, обстрел окрестностей продолжается, - Жебривский 03
34 ребенка эвакуированы из Центра социально-психологической реабилитации Торецка, обстрел окрестностей продолжается, - Жебривский 04
34 ребенка эвакуированы из Центра социально-психологической реабилитации Торецка, обстрел окрестностей продолжается, - Жебривский 05

34 ребенка эвакуированы из Центра социально-психологической реабилитации Торецка, обстрел окрестностей продолжается, - Жебривский 06

Источник: https://censor.net.ua/p3067168
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
сепары пытаются отмстить Донбассу за своих оленей 34 ребенка эвакуированы из Центра социально-психологической реабилитации Торецка, обстрел окрестностей продолжается, - Жебривский - Цензор.НЕТ 5429
 показать весь комментарий
 
 
Пишут шо под Горловкой не хилый замес...
Кто в курсе?
 показать весь комментарий
 
Мабуть у Торецьку самі біндєровци мешкають, а рускагаварящіх нема зовсім, ото їх орки і кошмарять.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия34 ребенка эвакуированы из Центра социально-психологической реабилитации Торецка, обстрел окрестностей продолжается, - Жебривский. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх