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Все про:война (2896) награда (1056) Антитеррористическая операция (15722) Ян Осока (209)

 Автор статей на "Цензор.НЕТ" о погибших героях Ян Осока удостоен государственной награды. ФОТОрепортаж

Ян Осока получил Президентскую награду "За гуманітарну участь в Антитерористичній операції".

Об этом автор статей "Цензор.НЕТ" о погибших героях Ян Осока сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"На этой неделе в Днепропетровской ОГА получил Президентскую награду "За гуманітарну участь в Антитерористичній операції". Сначала не хотел об этом писать. Но все-таки пишу, и только потому, что это не моя награда. Это наша с вами всеми награда. Я посвящаю ее всем тем, кто ведет свою войну на мирной земле. Войну с равнодушием и апатичным спокойствием, которое отравило большинство людей в стране, в которой продолжаются боевые действия. Посвящаю тем, кто помогал мне все это время добывать крупицы информации, из которых потом складывалась история жизни павшего на Востоке защитника. Тем, кому война продолжает разъедать душу. Тем, кто следит за всеми новостями с передовой. Тем, чья вера не превратилась в пепел. Вера в нашу победу. Спасибо. Спасибо тем, кто продолжает держать оборону на нуле. Спасибо тем, для кого навсегда закончилась война. Они, как никто другой, знают, почему мы до сих пор живы", - рассказал Осока.

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Автор статей на Цензор.НЕТ о погибших героях Ян Осока удостоен государственной награды 01
Автор статей на Цензор.НЕТ о погибших героях Ян Осока удостоен государственной награды 02
Автор статей на Цензор.НЕТ о погибших героях Ян Осока удостоен государственной награды 03
Автор статей на Цензор.НЕТ о погибших героях Ян Осока удостоен государственной награды 04

Источник: https://censor.net.ua/p3067162
 
 
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Вітаю !
Він завжди гарно пише про загиблих воїнів.
Але нажаль мало хто читає.
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Вітання й найкращі побажання!

Заслужено
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спасибо, всегда читаю, хотя каждый раз очень тяжело на душе..., спасибо за ваше неравнодушие...
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Яне, дуже важка у вас справа, але дуже потрібна. Дякую. Мої вітання.
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Митець, та просто хороша людина , яка добре робить свою справу. Дякую за роботу.
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Цензор.НЕТФотоОбществоАвтор статей на "Цензор.НЕТ" о погибших героях Ян Осока удостоен государственной награды. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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