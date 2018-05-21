 Автор статей на "Цензор.НЕТ" о погибших героях Ян Осока удостоен государственной награды. ФОТОрепортаж

Об этом автор статей "Цензор.НЕТ" о погибших героях Ян Осока сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"На этой неделе в Днепропетровской ОГА получил Президентскую награду "За гуманітарну участь в Антитерористичній операції". Сначала не хотел об этом писать. Но все-таки пишу, и только потому, что это не моя награда. Это наша с вами всеми награда. Я посвящаю ее всем тем, кто ведет свою войну на мирной земле. Войну с равнодушием и апатичным спокойствием, которое отравило большинство людей в стране, в которой продолжаются боевые действия. Посвящаю тем, кто помогал мне все это время добывать крупицы информации, из которых потом складывалась история жизни павшего на Востоке защитника. Тем, кому война продолжает разъедать душу. Тем, кто следит за всеми новостями с передовой. Тем, чья вера не превратилась в пепел. Вера в нашу победу. Спасибо. Спасибо тем, кто продолжает держать оборону на нуле. Спасибо тем, для кого навсегда закончилась война. Они, как никто другой, знают, почему мы до сих пор живы", - рассказал Осока.

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