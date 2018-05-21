 В школе Николаева распылили неизвестное вещество, эвакуированы около 400 детей, 32 ребенка направлены в лечебные учреждения, - ГСЧС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"21 мая по экстренному номеру "101" поступило сообщение о том, что в здании школы, расположенной в Заводском районе г. Николаева распылен неизвестный аэрозоль с резким запахом.

На место прибыли химики Главного управления на передвижной химико-радиологической лаборатории, дежурная смена оперативно-координационного центра и отделения Государственного военизированного горно-спасательного (аварийно-спасательного) отряда ГСЧС Украины. Из школы эвакуированы около 400 учеников. Предварительно 32 ребенка направлены в лечебные учреждения с целью уточнения состояния здоровья. Жизни детей угрозы нет", - сказано в сообщении.



Фото: пресс-служба ГСЧС в Николаевской области

Отмечается, что в настоящее время, специалистами проведены соответствующие замеры, опасных веществ не обнаружено. Работы по обследованию здания школы продолжаются.

На месте работают бригады скорой медицинской помощи, сотрудники полиции.