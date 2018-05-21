 В школе Николаева распылили неизвестное вещество, эвакуированы около 400 детей, 32 ребенка направлены в лечебные учреждения, - ГСЧС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"21 мая по экстренному номеру "101" поступило сообщение о том, что в здании школы, расположенной в Заводском районе г. Николаева распылен неизвестный аэрозоль с резким запахом.
На место прибыли химики Главного управления на передвижной химико-радиологической лаборатории, дежурная смена оперативно-координационного центра и отделения Государственного военизированного горно-спасательного (аварийно-спасательного) отряда ГСЧС Украины. Из школы эвакуированы около 400 учеников. Предварительно 32 ребенка направлены в лечебные учреждения с целью уточнения состояния здоровья. Жизни детей угрозы нет", - сказано в сообщении.
Фото: пресс-служба ГСЧС в Николаевской области
Отмечается, что в настоящее время, специалистами проведены соответствующие замеры, опасных веществ не обнаружено. Работы по обследованию здания школы продолжаются.
На месте работают бригады скорой медицинской помощи, сотрудники полиции.
Но в принципе это конечно разгильдяйство со стороны таких специалистов, в таких случаях надо действовать четко по инструкции применив СИЗ, а не расчитывать на авось и свой богатый опыт
але хто і що робить?
Дело было в мае, достаточно жарко, и двери в школу были открыты. Сквознячком пары этого ЛЯЛЯацетона затащило в школу... Тут и началась веселуха. Около двери в школу была школьная столовая (битком забитая) и "транспортный узел" школы - первый этаж с раздевалками и лестницами на верхние этажи. Короче, минимум треть школы минимум урок ждала на улице, пока коридоры школы естественным образом не проветрились. Был крупный разговор с директором школы, но дальше разговора дело не пошло. Бо моя фотка красовалась на доске "Лучшие ученики школы" (победитель и призер Республиканской олимпиады по химии в 8, 9, 10-м классе. )))
1. поставить веб камеры в школах и будет видно кто это сделал.
2. очень жёстко наказать того кто это сделал с максимальным информированием в новостях. Больше желающих не будет такое гнать.
І нема чого скалитись.......... свіітова практика свідчить,що дитячі заклади підлягають щильній охороні у першу чергу.
Вызов и работа ГСЧС стоит для налогоплательщиков немалых денег. Вот пусть родители ушлепка и расплачиваются.
ЗА ЭТО ВСЕХ РАСЯЯН НУЖНО СРОЧНО АРЕСТОВАТЬ И ДЕПОРТИРОВАТЬ ИЛИ ОБМЕНЯТЬ.
А ПОТОМ КИНУТЬ ТАКУЮ ЖЕ ОТВЕТКУ В ИХ КАЗЛЯТНИК, ТОЛЬКО НЕ В ШКОЛУ, А В ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА.
«Уважаемые родители детей 6 школы, свяжитесь и убедитесь, что с вашим ребенком все хорошо в плане здоровья!!! На уроке произошла утечка реактива, 6 детей увезла скорая!!! Сейчас работает МЧС и полиция. Подробности уточняются», - написал он.