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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:дети (3078) Николаев (1071) школа (1667) эвакуация (413) ГСЧС (1511)

 В школе Николаева распылили неизвестное вещество, эвакуированы около 400 детей, 32 ребенка направлены в лечебные учреждения, - ГСЧС. ФОТО

Сегодня, 21 мая, в николаевской школе распылили неизвестное вещество, эвакуировали около 400 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"21 мая по экстренному номеру "101" поступило сообщение о том, что в здании школы, расположенной в Заводском районе г. Николаева распылен неизвестный аэрозоль с резким запахом.

В школе Николаева распылили неизвестное вещество, эвакуированы около 400 детей, 32 ребенка направлены в лечебные учреждения, - ГСЧС 01

На место прибыли химики Главного управления на передвижной химико-радиологической лаборатории, дежурная смена оперативно-координационного центра и отделения Государственного военизированного горно-спасательного (аварийно-спасательного) отряда ГСЧС Украины. Из школы эвакуированы около 400 учеников. Предварительно 32 ребенка направлены в лечебные учреждения с целью уточнения состояния здоровья. Жизни детей угрозы нет", - сказано в сообщении.

В школе Николаева распылили неизвестное вещество, эвакуированы около 400 детей, 32 ребенка направлены в лечебные учреждения, - ГСЧС 02
Фото: пресс-служба ГСЧС в Николаевской области

Отмечается, что в настоящее время, специалистами проведены соответствующие замеры, опасных веществ не обнаружено. Работы по обследованию здания школы продолжаются.

На месте работают бригады скорой медицинской помощи, сотрудники полиции.

Источник: https://censor.net.ua/p3067129
 
 
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Скоро в школу как на режимный объект будут проходить. Сумки рюкзаки карманы все нужно проверять. Кто то понял что можно пшикалкой сорвать учебный процес и навредить здоровью
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Це хтось контрольну не бажав, напевно, писати та щось з магазину де сльозоточивий газ продають - розпилив. Це зараз така "епідемія" буде по школах. У школі Миколаєва розпилили невідому речовину, евакуйовано майже 400 дітей, 32 дитини спрямовано до лікувальних закладів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4033
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Интересно,а вот в Европе сколько бы оставалось сидеть в кресле министра дружбану Бутусова?
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Та да, без хим защиты... без элементарного респератора. Короче все понятно с этими спецами.
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Они просто знают, что с вероятностью 99% просто кто то из учеником притащил баллончик со слезоточивым газом, который с такой же вероятностью уже давно улетучился. Поэтому проверяли они скорее формально и наверняка ничего не нашли.
Но в принципе это конечно разгильдяйство со стороны таких специалистов, в таких случаях надо действовать четко по инструкции применив СИЗ, а не расчитывать на авось и свой богатый опыт
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Если обычный баллончик замеры надо делать в районе потолка, если с военторга около пола, щелях... я не спец, но это очевидные вещи
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Щось схоже сталось у Польщі. Таке саме отруєння і евакуація.
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в условиях войны неча пускать в школу посторонних, пусть бабушки и дедушки на вахте не спят... но, скорее всего, это провокация, в ответ на аналогичный случай, возможно сами детки и постарались...
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скорее всего газовым балончиком сорвали контрольные
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Вид школы удручает,старая совковая школа,старый класс,старый гозоанализатор из музея,такой же сотрудник,как будто СССР образца 1980 года
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комп у учителя и телевизор 40+ дюймов ты значит не заметил.
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Откуда в школе могут быть посторонние? Сами детки и принесли баллончик.
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В свое время, в 10-м классе, в домашних условиях сварганил достаточно сильный лакриматор - ЛЯЛЯацетон (хим. название не привожу, кому надо - тот и так поймет). Закрытую пробирку понес в школу - так, дать понюхать желающим))) И эта пробирка стало подтекать... В школьном холле перед началом урока у всех, кто там был, стали наворачиваться слезы. От греха подальше вышел за пределы школы и выбросил пробирку за забор. Но не знал, что за мной наблюдали мои шкодливвые одноклассники. И вот на большой перемене они ее отыскали и разбили на крыльце перед входом в школу.

Дело было в мае, достаточно жарко, и двери в школу были открыты. Сквознячком пары этого ЛЯЛЯацетона затащило в школу... Тут и началась веселуха. Около двери в школу была школьная столовая (битком забитая) и "транспортный узел" школы - первый этаж с раздевалками и лестницами на верхние этажи. Короче, минимум треть школы минимум урок ждала на улице, пока коридоры школы естественным образом не проветрились. Был крупный разговор с директором школы, но дальше разговора дело не пошло. Бо моя фотка красовалась на доске "Лучшие ученики школы" (победитель и призер Республиканской олимпиады по химии в 8, 9, 10-м классе. )))
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Пы.Сы. Эта николаевская школа по архитектуре - копия моей...
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двоечники издеваются . Нужно бы установить и показательно наказать, стянув с родителей стоимость всех затрат...и сразу все прекратиться
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помню ещё в мои годы в школе кидали дымовухи (подожжённые пластиковые линейки в бумаге) в урны туалетов чтобы сорвать уроки. Сейчас, есть возможность купить газовый балончик...
1. поставить веб камеры в школах и будет видно кто это сделал.
2. очень жёстко наказать того кто это сделал с максимальным информированием в новостях. Больше желающих не будет такое гнать.
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В школах стоят вебки, просто все знают, где они стоят.
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Просто ветер со стороны свалки,вот и воняет.Окна закрывать нужно.
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Де-де а у школах повинен бути встановлений відіонагляд.
І нема чого скалитись.......... свіітова практика свідчить,що дитячі заклади підлягають щильній охороні у першу чергу.
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Як вчився в школі, теж було пару раз таке - то балончиком пшикнуть, то димовушку в туалеті запалять. Нічого, виводили надвір, перевіряли, провітрювали і все. І ніхто в новинах на всю Україну не волав.
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Надо родителям, недоросля распылившего баллончик, впаять такой штраф, что бы это малолетнее двуногое, прочувствовало на своей голой жопе цену своим идиотским поступкам.

Вызов и работа ГСЧС стоит для налогоплательщиков немалых денег. Вот пусть родители ушлепка и расплачиваются.
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Нужно срочно законодательно запретить неизвестные вещества!
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ПЕДЕРАЦИЯ ЗАСЫЛАЕТ ДИВЕРСИОННЫЕ ГРУППЫ ЧТОБЫ ТЕ УБИВАЛИ УКРАИНСКИХ ДЕТЕЙ И ЖЕНЩИН ПРИ ПОМОЩИ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ, ПОДРЫВАЯ СТРАНУ ИЗНУТРИ.
ЗА ЭТО ВСЕХ РАСЯЯН НУЖНО СРОЧНО АРЕСТОВАТЬ И ДЕПОРТИРОВАТЬ ИЛИ ОБМЕНЯТЬ.
А ПОТОМ КИНУТЬ ТАКУЮ ЖЕ ОТВЕТКУ В ИХ КАЗЛЯТНИК, ТОЛЬКО НЕ В ШКОЛУ, А В ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА.
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Что же ты "Великий воин" до сих пор лежишь на диване? Вперёд, кидай ответку.
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Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал депутат городского совета Дмитрий Жвавый.
«Уважаемые родители детей 6 школы, свяжитесь и убедитесь, что с вашим ребенком все хорошо в плане здоровья!!! На уроке произошла утечка реактива, 6 детей увезла скорая!!! Сейчас работает МЧС и полиция. Подробности уточняются», - написал он.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ школе Николаева распылили неизвестное вещество, эвакуированы около 400 детей, 32 ребенка направлены в лечебные учреждения, - ГСЧС. ФОТО
 
 
 
 
 
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