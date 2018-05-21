 Взрыв гранаты во дворе руководителя районной парторганизации БПП Александра Петкова может быть связан с угрозами земельных рейдеров, - Гончаренко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Одесская территориальная организация партии "БПП" Солидарность ".

"Мы держим на контроле расследование этого дела. По нашей информации, сельхозпредприятие Петкова неоднократно пытались "прибрать к рукам" незаконными методами. Поэтому мы требуем от правоохранителей не только в кратчайшие сроки расследовать это дело, но и исключить любые рейдерские действия по отношению ко всем предпринимателям области, которые создают рабочие места, наполняют государственный бюджет и развивают экономику ", - заявил руководитель Одесской территориальной организации партии, народный депутат Украины Алексей Гончаренко.



Фото: БессарабияINFORM

Напомним, в Одесской области неизвестные бросили гранату во двор депутата Измаильского райсовета и руководителя районной организации партии БПП, бизнесмена Александра Петкова.

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Полиция открыла уголовное дело по статье "Хулиганство". Изъятые во дворе депутата обломки и фрагменты гранаты РГД-5 отправили на экспертизу.

По данным полиции, санкция статьи 296 Уголовного кодекса ("Хулиганство") предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.