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Все про:взрыв (3885) граната (581) депутат (2527) Блок Петра Порошенко (1493) Гончаренко (234)

 Взрыв гранаты во дворе руководителя районной парторганизации БПП Александра Петкова может быть связан с угрозами земельных рейдеров, - Гончаренко. ФОТО

Взрыв гранаты, которую неизвестные бросили во двор депутата Измаильского райсовета, руководителя районной организации БПП Александра Петкова в ночь с пятницы на субботу, может быть связан с попытками рейдерского захвата земельных угодий, на которых расположено предприятие Петкова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Одесская территориальная организация партии "БПП" Солидарность ".

"Мы держим на контроле расследование этого дела. По нашей информации, сельхозпредприятие Петкова неоднократно пытались "прибрать к рукам" незаконными методами. Поэтому мы требуем от правоохранителей не только в кратчайшие сроки расследовать это дело, но и исключить любые рейдерские действия по отношению ко всем предпринимателям области, которые создают рабочие места, наполняют государственный бюджет и развивают экономику ", - заявил руководитель Одесской территориальной организации партии, народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Взрыв гранаты во дворе руководителя районной парторганизации БПП Александра Петкова может быть связан с угрозами земельных рейдеров, - Гончаренко 01
Фото: БессарабияINFORM

Напомним, в Одесской области неизвестные бросили гранату во двор депутата Измаильского райсовета и руководителя районной организации партии БПП, бизнесмена Александра Петкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гранату, в результате взрыва которой были ранены 9 человек на Ивано-Франковщине, бросил сержант ВСУ, - Аваков

Полиция открыла уголовное дело по статье "Хулиганство". Изъятые во дворе депутата обломки и фрагменты гранаты РГД-5 отправили на экспертизу.

По данным полиции, санкция статьи 296 Уголовного кодекса ("Хулиганство") предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Источник: https://censor.net.ua/p3067123
 
 
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гранаты нужно узаконить и продавать легально в супермаркете,тогда это вообще не криминальный поступок будет
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после взрыва гранаты остались два пятна на улице темное,а в доме коричневое
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Смотрите внимательней. Там, стопудово, след Гриценко.
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Гриценко это только исполнитель,Миша заказчик в Голландии находится
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Цікаво, а хто може бути рейдером коли при владі Петро і його Ко - БПП... Тут скоріше навпаки, рейдера типу попередили, щоб не наглів...
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Поэтому в депутаты идут, что бы вот такие дома на зарплату чиновника строить
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все украдено у людей и люди за него голосуют и проголосуют еще
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«Авраам Линкольн дал людям свободу, а полковник Кольт уравнял их шансы»(с) В Украине место револьвера Кольт прочно заняла граната РГД.
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Одеса: Гончаренко, Петков (Петькін), бпп - клан рейдерів. Попередження з збереженням життя.
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членов ОПГ "БПП" нужно дустом засыпать а не взрывать
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Мы ж все знаем-только члены Блока панамских патриётов самые честные и неподкупные
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВзрыв гранаты во дворе руководителя районной парторганизации БПП Александра Петкова может быть связан с угрозами земельных рейдеров, - Гончаренко. ФОТО
 
 
 
 
 
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