 Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины. ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Надежда Савченко принесла на сегодняшнее заседание свой орден - Золотую Звезду Героя Украины.
Также перед началом заседания она тщательно проверила и осмотрела свое рабочее место. После чего пошла переговорить с первым вице-спикером Ириной Геращенко.
На данный момент Генпрокурор Юрий Луценко зачитывает материалы дела против Савченко. Сама Савченко, стоя напротив Луценко возле трибуны Рады, слушает его выступление.
Савченко пришла на заседание Рады.
Осмотрела свое рабочее место.
Савченко принесла ЗолотуюЗвезду Героя Украины.
Надежда Савченко и Ирина Геращенко.
Савченко слушает выступление Луценко по ее делу.
Фото: Цензор.НЕТ
И так не только со словами!
а ви кажете - вищшки бойко-вишки бойко...люди "працює")))
а пипл хавает цирк с бреднями генплокулола-пис..уна.
А потом нащадок козачьего рода Порошенко "придэ и порядок навэдэ"
Там більшість - професійні крадії.
Тільки гадю, можна разом з сестрою вірою та з косатою люльою.. Буде трійка гнідих кобил для путінского кортежу.
А теперь смотрите.
Ее кладут в стационар, в нормальное отделение для тихих наполеонов (Медведчук постарается), кормят витаминами, а не аминазином, и выходит она оттуда через несколько месяцев, румяная и жопастая как никогда.
Но что самое главное: она выходит оттуда неподсудной.
Хорошо, если выйдет с пометкой "недееспособна" после судебно-психиатрической экспертизы.
А если нарисуют "здорова"?.
Тогда снова прямой наводкой чухает в Раду.
Еще и в новую каденцию попадет, люмпену она очень нравится.
Так что никаких психушек, только тюрьма.
Сценаристы уже уселись за работу.
99% із всіх нагороджених -українофоби .
Це не про Савченко.
Савченко просто смілива жінка, проте - екзальтована особа, якою можна як маніпулювати, так і використати з будь-якою метою...
https://twitter.com/aavstsp/status/974304241945890816/photo/1
Уявляєте?? Це ж наскільки на рос тв зараз захищають та виправдовують ту саму гадю, яку ще два роки тому засудили на 20 років і хотіли пересічні навіть розстріляти!!!
в том цирке есть хоть кто-то... один-два.... адекватный?
как не мания величия - так мания преследования,
как не алкоголизм - так наркомания
как не шизофрения - так психоз
как не криминал - так юродивый (но не нищий)
Вопросы есть?
П.С. Югик огласил такую номенклатуру оружия (сто типов мин, винтовок, автоматов, пулеметов, патронов), что это не банда, а виртуазы на все руки......