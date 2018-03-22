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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (21787) Геращенко Ирина (1076) Герой_Украины (223) неприкосновенность (810) Савченко (2626)

 Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины. ФОТОрепортаж (обновлено)

Нардеп (внефракционная) Надежда Савченко принесла на сегодняшнее заседание врученную ей Золотую Звезду Героя Украины. Тем временем, парламент начал рассматривать представления Генпрокурора на снятие с Савченко неприкосновенности.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Надежда Савченко принесла на сегодняшнее заседание свой орден - Золотую Звезду Героя Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "За" и "против" Савченко: под Радой собрались 2 митинга. Нардеп вышла пообщаться. ФОТОрепортаж

Также перед началом заседания она тщательно проверила и осмотрела свое рабочее место. После чего пошла переговорить с первым вице-спикером Ириной Геращенко.

На данный момент Генпрокурор Юрий Луценко зачитывает материалы дела против Савченко. Сама Савченко, стоя напротив Луценко возле трибуны Рады, слушает его выступление.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "А може, метнути?", - Савченко угрожает Луценко гранатом на заседании регламентного комитета. ВИДЕО

Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины 01

Савченко пришла на заседание Рады.

Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины 02

Осмотрела свое рабочее место.

Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины 03
Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины 04

Савченко принесла ЗолотуюЗвезду Героя Украины.

Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины 05
Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины 06
Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины 07

Надежда Савченко и Ирина Геращенко.

Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины 08

Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины 09

Савченко слушает выступление Луценко по ее делу.

Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины 10
Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины 11
Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины 12
Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины 13
Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины 14
Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины 15
Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины 16
Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины 17
Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины 18
Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины 19
Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины 20
Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины 21

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3057100
 
 
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Как это Отвлечёт от Реальных Внутренних проблем и от Корупционного ШАБАША властей. (откуда у луценко деньги на такой ШИКАРНЫЙ дом (три этажа-ДВОРЕЦ)) там Миллинонв так ПЯТЬ ЕВРО). Может как вариант это действительно Спетц операция, для Отвлечения от Проблем НАСУЩЬНЫХ. (а савченко и рубан АКТЁРЫ)
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Петро - дал, Петро - забрал.
И так не только со словами!
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Видать даже Луценко не в курсе сбушных афер, а НАМ Отвлечение-РАЗВЛЕЧЕНИЕ, пока Корупционеры ВОРУЮТ, холодницкого СНИМАЮТ, в Антикорупционный суд Ставятся СВОИ ЛЮДИ.
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Нє, месія святий Міхо.
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Язык украинский выучи, "хахоль"...(Да и "русский", заодно... Вы же, "ПТУшники ольгинсие", его в подворотне учите, с бутылкой пива в руках и сигаретой в зубах, а так, как мы - в школе, с книжкой и ручкой...)
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На Лохах эта власть и держится, чем больше Тупых тем лучше. ищи пропущенные запятые дальше ЛОШАРА.
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Да ну, "шикарный" не через "ы". Это уже мастер пера!
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Специально для Вас заглянул в "Русско-украинский словарь"... Да и сам себя перепроверил... Слово "шикарный" на русском языке пишется через "И", а не через "Ы". Это в украинской мове это слово пишется с "и" (то есть, "Ы" украинское)
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в этом и была её Сакральная роль, нужна была тупая ДУРА готовая действовать, а СБУ уже помогло, и рада Цела и Народ думает о ДРУГОМ. Это когда путин взрывл Дома и станции Метро. ДЕРЖАТЬ НАРОД В СТРАХЕ. Алексеичь ВСЕХ СПАСЁТ.
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зпчем так о ней! о "покойниках " (политических) или хорошо или ничго!
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сколько реально таких Хероев Украины????? Пусть себе засунет и преработает соками организма....Каа и все Народные и Заслуженные Артисты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Бойко - За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю

а ви кажете - вищшки бойко-вишки бойко...люди "працює")))
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Ну, что же......запасемся попкорном и посмотрим, чем этот цирк закончится)
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с 1-го апреля начинается ее очередной этап: подорожание газа на 7-12% и подорожание электрики на 16% и кое-где и даже больше 100%
а пипл хавает цирк с бреднями генплокулола-пис..уна.
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А що Савченко вчинила героїчного, що має звання "Героя України" ?
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Від'їла сраку під час голодування, це великий "подвиг"
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Вона героїчно "наголодувала" собі таку сраку, що навіть росіяни злякалися і віддали її від гріха подалі.
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У нее еще есть орден курячего генерала Захера
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Главное, что она не даёт покою гадюшнику офшорному. А чам больше офшорники дрыгаются тем лучше их дела просматриваются!
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Ну скажем спасибо Пэдро, Йуле и всем тем идиотам, что орали "гадя наш перзидент"
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А шо сделал АлкашЮгик, что имеет звание Генпркугога?
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Он отлично умеет сажать. На собственной печени тренировался!
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Самая большая проблема - Шустер, Саакашвилли, Савченко, Рубан....
А потом нащадок козачьего рода Порошенко "придэ и порядок навэдэ"
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Спи...дет то, что осталось, если осталось что!
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Зря вона поклала коробку на стіл і відійшла.
Там більшість - професійні крадії.
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а что она искала на своем рабочем месте? заначку? гранаты оставленные с прошлого раза?
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Скорее "закладку", глядя на ее поведении куда более правдоподобно
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как можно искать то чего у нее никогда не было!
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Ні! Гадя з собою ще когось ПРихопить,сама вона не піде ні у полон, ні в Ад.
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Санітарів необхідно тримати напоготові.Бо комусь все одно знадобляться,чи юрі,чи наді...
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Главное палаты шоб рядом были. Иначе заскучают...
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Если верить Савченко (а ей верю больше, чем власти), то получается, что она решила опозорить власть путём манипуляций с оружием, не имея для этого никаких полномочий. Это полная неадекватность. Её место в психушке для особо невменяемых. Хотя отбирать звезду Героя я бы не стал. Она реальный герой, но психически нездоровый. Очень прискорбный факт (если в суде всё это подтвердится).
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Владимир Чуприн d3bb19ba, что Гадя такого героического совершила? В плен попадала?)
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забирайте ее себе в барнаул вместе со звездой.
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і без зірки перетопцюються.
Тільки гадю, можна разом з сестрою вірою та з косатою люльою.. Буде трійка гнідих кобил для путінского кортежу.
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ну и какой она реальный герой? что она сделала для Украины и народа?
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Для всех, кто радуется "ахахаха, Надя дурочка, попадет в психушку".
А теперь смотрите.
Ее кладут в стационар, в нормальное отделение для тихих наполеонов (Медведчук постарается), кормят витаминами, а не аминазином, и выходит она оттуда через несколько месяцев, румяная и жопастая как никогда.
Но что самое главное: она выходит оттуда неподсудной.
Хорошо, если выйдет с пометкой "недееспособна" после судебно-психиатрической экспертизы.
А если нарисуют "здорова"?.
Тогда снова прямой наводкой чухает в Раду.
Еще и в новую каденцию попадет, люмпену она очень нравится.
Так что никаких психушек, только тюрьма.
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Urs, это садизм....Она и так жопастая, а ты хочешь, чтобы еее жопа еще и лопнула?
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А войско шибко взбунтовалось, говорят что " Герой " то, не настоящий !!!!!!!!
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Анонсирован второй сезон сериала "Наде-волю! #freeSavchenko"
Сценаристы уже уселись за работу.
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Лишить не только звания героя, но и землю и деньги которые ей принесло это звание. И вообще хватит Пете раздавать звания кому попало. Если он неадекватный и не своей головой думает, а головой его прокацапских советников.
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ОППОБлок готовы взять на поруки Савченко, это все что надо знать о ней
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Она психически больная - шизофрения!ФСБ ей мозг удалило полностью.
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Героя України роздають напрво і наліво.....це сміх над Україною .
99% із всіх нагороджених -українофоби .
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#freeSavchenko - 2. Смотрите на телеэкранах страны.
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Это хаос. Там всем надо пройти псих экспертизу. Кто что хочет, то и делает, никакого контроля. Головы не контролируют, что делают ж.... пы. КОШМАР. Кто с кем борется уже не поймешь, одни патриоты, а финал видать, ПИ...... дец.
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Из всех украинских заключённых в россии, лишь на судебные заседания Савченко, пускали журналистов с камерами. Кум путлера, Медведчук, лепил героя. Он договорился о её обмене на рос. десантников. И фокус почти удался. Но! Не на ту лошадку поставили. Она же просто ЕБ...ТАЯ!
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И правильно делает что возвращает. Она этой награды и звания недостойна. Еще нужно лишить этого почетного звания рыгов Дейча, Засуху и им подобным. Непонятно какое они отношение имеют к геройству
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Лучше бы Заверюхе или Сашку Белому Петя Героя дал,так нет, патриотам тюрьмы,а Гадям награды?
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Мерзота.
Це не про Савченко.
Савченко просто смілива жінка, проте - екзальтована особа, якою можна як маніпулювати, так і використати з будь-якою метою...
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"Я плачу, мне до слез больно за нее. Что такая молодая, умная, красивая девчонка оказалась одна против этой карательной камарильи". Лия Ахеджакова.

https://twitter.com/aavstsp/status/974304241945890816/photo/1
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Дело за малым - внести Ахеджакову в Базу "Миротворца".
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вік нікого не щадить.. Деменція.. Та ми маємо пробачити Лію, в неї просто вже такий вік, що важко дати адекватну оцінку подіям, та ще і в іншій країні.
Уявляєте?? Це ж наскільки на рос тв зараз захищають та виправдовують ту саму гадю, яку ще два роки тому засудили на 20 років і хотіли пересічні навіть розстріляти!!!
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если честно, вот так от души и положа руку нас сердце, скажите
в том цирке есть хоть кто-то... один-два.... адекватный?
как не мания величия - так мания преследования,
как не алкоголизм - так наркомания
как не шизофрения - так психоз
как не криминал - так юродивый (но не нищий)
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Спектакль будет еще тот , рыги за эту умалешенную горой стали .
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і заберіть в неї нагороду. Бо гадя не гідна тієї нагороди. За цю зірку справжні Герої віддавали життя, діти втратили своїх тат, то може ми їх нагороджувати будемо, а не жопастих порожньоголових психопаток?
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Надя шастала в ДНР передать одежду пленным, Югик в это время был на Мальдивы....
Вопросы есть?
П.С. Югик огласил такую номенклатуру оружия (сто типов мин, винтовок, автоматов, пулеметов, патронов), что это не банда, а виртуазы на все руки......
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСавченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины. ФОТОрепортаж (обновлено)
 
 
 
 
 
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