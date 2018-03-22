 Савченко принесла на заседание Рады врученную ей Золотую Звезду Героя Украины. ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Надежда Савченко принесла на сегодняшнее заседание свой орден - Золотую Звезду Героя Украины.

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Также перед началом заседания она тщательно проверила и осмотрела свое рабочее место. После чего пошла переговорить с первым вице-спикером Ириной Геращенко.

На данный момент Генпрокурор Юрий Луценко зачитывает материалы дела против Савченко. Сама Савченко, стоя напротив Луценко возле трибуны Рады, слушает его выступление.

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Савченко пришла на заседание Рады.

Осмотрела свое рабочее место.





Савченко принесла ЗолотуюЗвезду Героя Украины.







Надежда Савченко и Ирина Геращенко.

Савченко слушает выступление Луценко по ее делу.

























Фото: Цензор.НЕТ