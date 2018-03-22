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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (21787) митинг (2212) парламент (769) Савченко (2626)

 "За" и "против" Савченко: под Радой собрались 2 митинга. Нардеп вышла пообщаться. ФОТОрепортаж

Сегодня, 22 марта, под стенами ВР собрались два митинга в поддержку и против народного депутата Надежды Савченко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Так, по приблизительной оценке, под парламентом собралось около 100 человек. Часть из них пришла поддержать Савченко, часть - с требованием снятия неприкосновенности и ареста нардепа. 

После завершения заседания регламентного комитета ВР Савченко вышла к митингующим пообщаться и ответить на их вопросы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": "А може, метнути?", - Савченко угрожает Луценко гранатом на заседании регламентного комитета. ВИДЕО

За и против Савченко: под Радой собрались 2 митинга. Нардеп вышла пообщаться 01
За и против Савченко: под Радой собрались 2 митинга. Нардеп вышла пообщаться 02
За и против Савченко: под Радой собрались 2 митинга. Нардеп вышла пообщаться 03

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Утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Источник: https://censor.net.ua/p3057098
 
 
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а за сОвченко пришли те, которые еще вчера за мишку-грузина выходили?!
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Ладно бы Савченко приписали терроризм - подрыв Рады, убийства. Но свержение власти? С кем, с Рубаном, она - президент, а он - премьер? И это все фикция на полчаса? Для свержения власти необходимо, чтобы за ними стояли значимые политические фигуры, немалая часть силовиков и армии.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"За" и "против" Савченко: под Радой собрались 2 митинга. Нардеп вышла пообщаться. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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