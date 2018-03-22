 "За" и "против" Савченко: под Радой собрались 2 митинга. Нардеп вышла пообщаться. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Так, по приблизительной оценке, под парламентом собралось около 100 человек. Часть из них пришла поддержать Савченко, часть - с требованием снятия неприкосновенности и ареста нардепа.

После завершения заседания регламентного комитета ВР Савченко вышла к митингующим пообщаться и ответить на их вопросы.

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Утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".