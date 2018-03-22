 Дезертировавшая в 2014 году экс-мичман ВМС ВСУ задержана на админгранице с оккупированным Крымом, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Правоохранители установили, что бывшая мичман Военно-Морских Сил ВС Украины в 2014 году не вернулась на материковую часть государства, согласно указанию Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ. Военнослужащая была объявлена в розыск военной прокуратурой. Оперативники спецслужбы получили информацию, что женщина планирует выехать из Крыма для переоформления документов и задержали ее во время пересечения админграницы. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения. Продолжаются следственные действия", - сказано в сообщении.
Украинские запорожские казаки -славяне тоже не баловали предателей, которых карали смертью, а убийц живьём закапывали в землю.
После большевистского бандитского переворота кацапов в 1917г. и оккупации Украинского государства УНР «измена» тоже каралась кремлёвскими большевиками смертью. Кровавая тюрьма народов ссср. Статья 58-1а. Измена Родине, в том числе и такие действия, .....как переход на сторону врага ....., совершенные военнослужащими, караются высшей мерой уголовного наказания - расстрелом с конфискацией всего имущества. А члены семьи предатели, они карались - лишением свободы на срок 10 лет и тоже с конфискацией всего имущества.
Тогда оказалось предателей врагов народа у кремлёвских коммуно - фашистов насобиралось на многие сотни тысяч и которые все были казнены а миллионы были замучены в сталинских контрационных лагерях смерти.
А чем тогда лучше современные проклятые изменники и предатели Украины ? Давно уже надо восстановить как исключение для этих продажных тварей смертную казнь!
Осталось только "панять и прастить"....