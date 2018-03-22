 Дезертировавшая в 2014 году экс-мичман ВМС ВСУ задержана на админгранице с оккупированным Крымом, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что бывшая мичман Военно-Морских Сил ВС Украины в 2014 году не вернулась на материковую часть государства, согласно указанию Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ. Военнослужащая была объявлена в розыск военной прокуратурой. Оперативники спецслужбы получили информацию, что женщина планирует выехать из Крыма для переоформления документов и задержали ее во время пересечения админграницы. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения. Продолжаются следственные действия", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 4 тысяч военнослужащих находятся в розыске за дезертирство во время оккупации Крыма, - военная прокуратура