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 Дезертировавшая в 2014 году экс-мичман ВМС ВСУ задержана на админгранице с оккупированным Крымом, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали дезертира на пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с оккупированным Крымом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что бывшая мичман Военно-Морских Сил ВС Украины в 2014 году не вернулась на материковую часть государства, согласно указанию Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ. Военнослужащая была объявлена в розыск военной прокуратурой. Оперативники спецслужбы получили информацию, что женщина планирует выехать из Крыма для переоформления документов и задержали ее во время пересечения админграницы. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения. Продолжаются следственные действия", - сказано в сообщении.

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Дезертировавшая в 2014 году экс-мичман ВМС ВСУ задержана на админгранице с оккупированным Крымом, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3057097
 
 
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Так закройте ее на подвал, а то отпустите по совету кацапских советников в украинских судах.
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На Мальдивы
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Дезертирство - это когда за водкой с поста ушла или домой к маме побежала (в своей стране). А переход на сторону врага не дезертирством называется. Но задержание по статье за подделку документов - это нечто!
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Если не знаете УК Украины - не позорьтесь... В статье не указано, что она "перешла на сторону врага" - то есть, присягнула РФ, заняла какую-нибудь должность в оккупационной администрации... Она просто не выполнила приказ и не прибыла к новому месту службы... А то, что она приехала на неоккупированную территорию с целью "переоформления документов", а не "с целью возвратиться к месту службы", как раз и характеризует её умысел на дезертирство, а не на "самовольное оставление части". Тут всё упирается в "умысел": "уклониться от исполнения обязанностей в/службы временно, с последующим возвращением" - "самовольное оставление места службы" (менее тяжкое преступление), и "уклониться от исполнения обязанностей воинской службы вообще" - дезертирство.(более тяжкое).
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Судя по габаритам оголодала на кацапских харчах, покушать в Украину приехала. А нсли без шуток, предательство - самый тяжелый грех.
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Это ты на липецкую кондитерскую фабрику намекаешь? Думаешь грешно было несколько лет платить налоги в российскую казну после аннексии Крыма? А не боишься высказывать такие мысли? Дезертировавшая в 2014 году экс-мичман ВМС ВСУ задержана на админгранице с оккупированным Крымом, - СБУ - Цензор.НЕТ 6589
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Кста, а крім ліпецької фабрики ще є фабрика Конті Борі Колєснікова в рашці... Так що це вже тренд.
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Всі зрадники рано чи пізно припруться сюди, а їх тут чекає нежданчик.
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хоче до НЭНЬКИ , до МАТЭРИ , до УКРАИНЫ (((((( потвора !!!
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Ещё во времена дикого половца хана - князя не славянской московии - орды Ивана Грозного, изменников правителя, и его лапотного государства - орды или его строя, очень долго мученически и показательно казнили, четвертовали, колесовали, подвешивали на внутренностях , заливали глотку кипящей смолой, свинцом ...и др.
Украинские запорожские казаки -славяне тоже не баловали предателей, которых карали смертью, а убийц живьём закапывали в землю.
После большевистского бандитского переворота кацапов в 1917г. и оккупации Украинского государства УНР «измена» тоже каралась кремлёвскими большевиками смертью. Кровавая тюрьма народов ссср. Статья 58-1а. Измена Родине, в том числе и такие действия, .....как переход на сторону врага ....., совершенные военнослужащими, караются высшей мерой уголовного наказания - расстрелом с конфискацией всего имущества. А члены семьи предатели, они карались - лишением свободы на срок 10 лет и тоже с конфискацией всего имущества.
Тогда оказалось предателей врагов народа у кремлёвских коммуно - фашистов насобиралось на многие сотни тысяч и которые все были казнены а миллионы были замучены в сталинских контрационных лагерях смерти.
А чем тогда лучше современные проклятые изменники и предатели Украины ? Давно уже надо восстановить как исключение для этих продажных тварей смертную казнь!
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Шикарно...
Осталось только "панять и прастить"....
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А паяльник в резетці вже гріється на задньому плані)))
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Чим більше наловлять кацапів,тим краще.Для обмінного фонду згодиться.
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таких ватных прапорщиц в одессе -90% (до сих пор стонут что *жаль что сопротивлялись - в одессе не стреляли бы и в российской армии платят больше*)(и в соцсетях куча друзей в россии хоть колорадские ленты и поудаляли)
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Пруфи давай, країна має знати своїх героїв.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДезертировавшая в 2014 году экс-мичман ВМС ВСУ задержана на админгранице с оккупированным Крымом, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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