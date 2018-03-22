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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Достаточно, чтобы уничтожить троллейбус или вагон метро: полиция задержала в подземке мужчину со взрывчаткой, направлявшегося в центр Киева. ФОТОрепортаж

Правоохранители столичного метрополитена обнаружили на станции пассажира, который вез в рюкзаке тротиловую шашку, пластид, запалы и детонаторы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Сегодня около 6:00 на станции метро "Житомирская" сотрудники полиции метрополитена задержали мужчину, который направлялся в центр города. Внимание правоохранителей привлек рюкзак пассажира, при осмотре которого была обнаружена тротиловая шашка весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, запалы УЗРГ и детонаторы. Для документирования события на место была вызвана следственно-оперативная группа", - сказано в сообщении.

Достаточно, чтобы уничтожить троллейбус или вагон метро: полиция задержала в подземке мужчину со взрывчаткой, направлявшегося в центр Киева 01

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко, задержанный - уроженец Волынской области, 1990 года рождения, который в последнее время жил в столице. Изъятое направили на экспертизу, а с мужчиной сейчас работают сотрудники Службы безопасности.

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"Изъятого достаточно, чтобы уничтожить, например, троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей. Итак, когда полицию критикуют за усиление мер безопасности, напоминаю, что мы это делаем для предупреждения страшных трагедий. Еще раз призываю всех быть бдительными и внимательными к подозрительным предметам или людям. Не употреблять самостоятельно никаких мер и немедленно сообщать о таких фактах в полицию", - подчеркнул Андрей Крищенко.

Достаточно, чтобы уничтожить троллейбус или вагон метро: полиция задержала в подземке мужчину со взрывчаткой, направлявшегося в центр Киева 02

Напомним, в связи с запланированными массовыми мероприятиями в правительственном квартале полиция Киева усилила меры безопасности. Также задействованы дополнительные силы в общественных местах, на станциях метрополитена, остановках общественного транспорта, на вокзалах и в аэропорту.

Источник: https://censor.net.ua/p3057091
 
 
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Смотрю хуйло научило Пецю вести предвыборные кампании.....
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Если бы это придумал Пеця, то этого бы мудака не задержали бы
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Они торговые партнеры и братья олигархи
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Аты шакаладный некацап
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Ты откуда вылезло, ЧМО? Из рошеновской помойки?
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Буду считать что этот пост был адрессован казламордой блевотине выше)
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Но ты же пока не утонуло. Разве что нос тока об монитор разбило Достаточно, чтобы уничтожить троллейбус или вагон метро: полиция задержала в подземке мужчину со взрывчаткой, направлявшегося в центр Киева - Цензор.НЕТ 552
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Как раз террорист будет ехать общественным транспортом а не своим автомобилем. Угу. Еще скажите в авоське он все ето нес что вы увидели.
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направити його на розміннування дамбасу без міношукача, нехай хоч користь якусь принесе.
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Не употреблять самостоятельно никаких мер и Источник:https://censor.net.ua/p3057091

😀😀😀😀
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странное совпадение --- именно сегодня когда Югик будет Гадьку брать, вот интересно было бы проследить судьбу этого диверсанта,не засланный или он козачёк из ГПУ, и не выйдет ли он через пару месяцев ,а дело это исчезнет странным образом?
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а че ж лицо закрыто?наверное действующий сотрудник)
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Взрывчатка куплена за деньги курченка. Инфа 100%
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Хм. А платок вокруг шеи ...палестинца? Он что араб? Интересно !! Это что прикрытие под ИГИЛа?
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только Петр Алексеевич! Пусть заберет все наши деньги и просрет все реформы, но вот защитить от таких сможет только он!...
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Боже, як ви надоіли зі своім цирком, гепеушники срані😈
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я от читаю новини, вибухи, гранати,планування терактів, підриви....десь я таке вже "бачив"...ах да - хуйла на росії вибирали..

сподіваюсь що ПОП читав книгу Кучми....

бо реакція , на не дай Бог, такі спроби "переобратись", може бути протилежна від очікуваної.....
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Неужели это все он собирался засунуть в Задницу ублюдочному Премьеру?
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Кто знает Телекастера, очень нужен. Пусть отзовется мне в мордокнигу (пейсбук)
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Перемещение не только скотов , но и оружия через линию разграничения притом бесконтрольное, приводит к таким последствиям. Открывайте больше КПП и говорите что якобы вы там сепаров проверяете. Власть только пособничает оккупанту.
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Тре відпускать чувака. Гаді Хпвченко шо можна, в йому ні? Тим більше шо Ахметав не сидить.
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ФСБУ знімає нову серію серіалу "шатун" для юґіка Достатньо, щоб знищити тролейбус або вагон метро: поліція затримала в підземці чоловіка з вибухівкою, який прямував у центр Києва - Цензор.НЕТ 3165
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДостаточно, чтобы уничтожить троллейбус или вагон метро: полиция задержала в подземке мужчину со взрывчаткой, направлявшегося в центр Киева. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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