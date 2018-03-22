 Достаточно, чтобы уничтожить троллейбус или вагон метро: полиция задержала в подземке мужчину со взрывчаткой, направлявшегося в центр Киева. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Сегодня около 6:00 на станции метро "Житомирская" сотрудники полиции метрополитена задержали мужчину, который направлялся в центр города. Внимание правоохранителей привлек рюкзак пассажира, при осмотре которого была обнаружена тротиловая шашка весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, запалы УЗРГ и детонаторы. Для документирования события на место была вызвана следственно-оперативная группа", - сказано в сообщении.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко, задержанный - уроженец Волынской области, 1990 года рождения, который в последнее время жил в столице. Изъятое направили на экспертизу, а с мужчиной сейчас работают сотрудники Службы безопасности.

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"Изъятого достаточно, чтобы уничтожить, например, троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей. Итак, когда полицию критикуют за усиление мер безопасности, напоминаю, что мы это делаем для предупреждения страшных трагедий. Еще раз призываю всех быть бдительными и внимательными к подозрительным предметам или людям. Не употреблять самостоятельно никаких мер и немедленно сообщать о таких фактах в полицию", - подчеркнул Андрей Крищенко.

Напомним, в связи с запланированными массовыми мероприятиями в правительственном квартале полиция Киева усилила меры безопасности. Также задействованы дополнительные силы в общественных местах, на станциях метрополитена, остановках общественного транспорта, на вокзалах и в аэропорту.