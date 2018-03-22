 Вандалы на Волыни и Сумщине оскверняли польские и еврейские памятники по заказу спецслужб РФ, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
Правоохранители установили, что участники группировки причастны к совершению ряда актов вандализма в отношении объектов польского и еврейского культурно-религиозного наследия на территории Сумской и Волынской областей.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что в ночь с 25 на 26 декабря 2017 года в селе Мельники Шацкого района Волыни злоумышленники обрисовали и разбили кресты братской могилы польских пограничников, погибших в сентябре 1939 года в боях с Красной армией. В ночь с 29 на 30 декабря 2017 вандалы нанесли антисемитские надписи на здании иудейской общины "Еврейский дом" в Сумах.
Во время обысков в помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли восемь тротиловых шашек, пять гранат РГД-5, холодное оружие, антиукраинскую символику и другие материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Отдайте их полякам...
ФСБ кругом визитки Яроша находит и мы ржем над этими постановками.
А у нас СБУ георгиевские ленты находит)
Ну кто то верит в то, что "диверсант" хранил дома пучек колорадок. ДЛЯ ЧЕГО БЛЯТЬ!!!??? На хер себе мотал что ли?))
Ох и цирк...