EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Судебная реформа Расследование преступлений на Майдане Снос палаточного городка Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  1160  14
Все про:Волынь (502) СБУ (12275) Сумщина (544) вандализм (359)

 Вандалы на Волыни и Сумщине оскверняли польские и еврейские памятники по заказу спецслужб РФ, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Чернигове организованную группировку, которая по заказу российских спецслужб совершала преступления, направленные на разжигание межнациональной розни и нанесение ущерба международному имиджу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Читайте также: Суд разрешил СБУ доступ к телефонному номеру сотрудника НАПК, подозреваемого в подтасовке данных проверок деклараций. ДОКУМЕНТ

Правоохранители установили, что участники группировки причастны к совершению ряда актов вандализма в отношении объектов польского и еврейского культурно-религиозного наследия на территории Сумской и Волынской областей.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в ночь с 25 на 26 декабря 2017 года в селе Мельники Шацкого района Волыни злоумышленники обрисовали и разбили кресты братской могилы польских пограничников, погибших в сентябре 1939 года в боях с Красной армией. В ночь с 29 на 30 декабря 2017 вандалы нанесли антисемитские надписи на здании иудейской общины "Еврейский дом" в Сумах.

Во время обысков в помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли восемь тротиловых шашек, пять гранат РГД-5, холодное оружие, антиукраинскую символику и другие материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Смотрите также: Бывшего наемника "1 армейского корпуса министерства обороны ДНР" задержали на Донетчине, - СБУ. ФОТО

Вандалы на Волыни и Сумщине оскверняли польские и еврейские памятники по заказу спецслужб РФ, - СБУ 01
Вандалы на Волыни и Сумщине оскверняли польские и еврейские памятники по заказу спецслужб РФ, - СБУ 02
Вандалы на Волыни и Сумщине оскверняли польские и еврейские памятники по заказу спецслужб РФ, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3057079
 
 
VEhrNGRrdzVRM2t3VEVSUmRtUkRNREJNUkZGMU9VTTBNRXhtVVhaSWVsRnZaRU5TTUV0T09EQktURkYyZEVNM01GbDJVWFprUjAxbVRrTm9NRmxRVVhaT1Iwb3dUR3BSZG1SRGR3PT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"...Также в ходу в Китае сокращенный вариант названия России - Эго (俄国), где «го» (второй иероглиф) - значит «страна». Интересно, что звук «э» в китайском может означать слова «злой» и «голодный».
 показать весь комментарий
 
 
таких треба без розголосу хутко становити к стєнкє
 показать весь комментарий
 
 
камуняцко сатанинские метастазы никак не уймутся
 показать весь комментарий
 
 
покь є жлоби - будуть і комуністи. сімбіоз.
 показать весь комментарий
 
Вот что нашли у вандалов - то и запихнуть им в одно место. Выдернуть чеку и гнать в сторону страны их голубой мечты.
 показать весь комментарий
 
 
раньше СБУ некогда было,бегали по крышам за Саакашвили,всех гнать на биружу труда
 показать весь комментарий
 
 
СБУ у ФСБ учатся! Идёт такой вандал с кучей гранат в кармане и обязательно на дело фажок и тараканью ленту. Верим!
 показать весь комментарий
 
ага, и везде по квартире ленточки эти и флаги рф висят, (с окна, случаем не свисал триколор? а то как нашли,не понятно=). Это как с визиткой яроша=)
 показать весь комментарий
 
ахренеть "диверсанты"..в глухом селе, могилы разрисовали...мелкие кацапские уроды, которых, к тому же, почти полтора! года ловили. Шо сказать, задержание века от СБУ. Этих уродов, наверное, случайно, за пьянкой, местный черниговский участковый накрыл, за то СБУ сразу спецоперацию развернула.
 показать весь комментарий
 
этож какими нужно быть ган*онами чтобы паскудить памятники в своей стране за расейское бабло..... лишить имущества и гражданства и выслать в расею пускай там почюствуют свою полезность для гэбни......
 показать весь комментарий
 
 
Польские памятники?
Отдайте их полякам...
 показать весь комментарий
 
цирк))
ФСБ кругом визитки Яроша находит и мы ржем над этими постановками.
А у нас СБУ георгиевские ленты находит)
Ну кто то верит в то, что "диверсант" хранил дома пучек колорадок. ДЛЯ ЧЕГО БЛЯТЬ!!!??? На хер себе мотал что ли?))
Ох и цирк...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВандалы на Волыни и Сумщине оскверняли польские и еврейские памятники по заказу спецслужб РФ, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх