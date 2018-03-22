 Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов, – Луценко. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прямую трансляцию заседания.
"В течение лета-осени 2017 года Рубан и народный депутат Савченко подыскивали соучастников и исполнителей террористического акта. Лично народный депутат Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицерам разных частей ВСУ. Летом 2017 года народный депутат Украины Савченко обратилась с таким предложением к офицерам 8 полка специального назначения ВСУ, которые дислоцируются в Харькове, а на момент контакта с народным депутатом Украины находились в зоне АТО. Офицеры Березень, Захарченков, Лещ, Кот получили лично от нее (Савченко) предложение совершать террористические акты для уничтожения высшего руководства украинского государства, захват административных зданий, создание хаоса, свержения конституционного строя и захвата власти", – сказал он.
В свою очередь, сама депутат принесла на заседание фрукты-гранаты. Она выложила их на стол для заседаний.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседание регламентного комитета по представлениям ГПУ на Савченко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления на нардепа Надежду Савченко.
Совпадение?
Что делала это курва в Испании?проходила инструктаж от агентов ФСБ?
Вобщем, все тоже самое,что проделал шоколадная свора в 2014 году.
Источник: https://censor.net.ua/p3057064
Выборы президента прошли 2014 года,и парламента.Память совсем плохая? Или ты кацап невкурсе.
який завів добробати в Іловайський котел,
взяв під силовий контроль верховну раду
А кто стрелял в наших пацанов?
А что Семенченко карту несмотрел куда прется?может спецально наших пацанов в кишку завел,почему сам нездох?Много страностей в этом котле.
намерения закидать гранатами определённые места и добить
выживших из автомата с последующим обрушением,
пока не видно доказательств даже того,
что сначала гранаты, а потом калаш, думаю на оборот
будет логичней, наверное женщина 3-го тысячелетия ещё
не придумала сценарий для видио-невидио
Подписавшись Рыженко ты сам себя выдаешь,для Украины это неприродняя фамилия,испрааь на Руденко,тупица.
вот увидишь - другим человеком станешь..
Когда приходят выборы- выбирают самого конченого человека для своей страны. Который предает их ровно через пол секунды после выборов...
Вам не кажется что виноватых нужно искать в себе а не в людях которые хотят перемен к ЛУЧШЕМУ и которые просто хотят спасти недодержаву Украину.
Я всегда повторял: Какой народ такая страна и наоборот