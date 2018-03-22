 Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов, – Луценко. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прямую трансляцию заседания.

"В течение лета-осени 2017 года Рубан и народный депутат Савченко подыскивали соучастников и исполнителей террористического акта. Лично народный депутат Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицерам разных частей ВСУ. Летом 2017 года народный депутат Украины Савченко обратилась с таким предложением к офицерам 8 полка специального назначения ВСУ, которые дислоцируются в Харькове, а на момент контакта с народным депутатом Украины находились в зоне АТО. Офицеры Березень, Захарченков, Лещ, Кот получили лично от нее (Савченко) предложение совершать террористические акты для уничтожения высшего руководства украинского государства, захват административных зданий, создание хаоса, свержения конституционного строя и захвата власти", – сказал он.

В свою очередь, сама депутат принесла на заседание фрукты-гранаты. Она выложила их на стол для заседаний.





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Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления на нардепа Надежду Савченко.