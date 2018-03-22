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 Политика Украины
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Все про:Луценко (6949) Савченко (2626) теракт (1925) Рубан Владимир (83)

 Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов, – Луценко. ФОТО

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил во время заседания Регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривается вопрос о привлечении Савченко к уголовной ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прямую трансляцию заседания.

"В течение лета-осени 2017 года Рубан и народный депутат Савченко подыскивали соучастников и исполнителей террористического акта. Лично народный депутат Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицерам разных частей ВСУ. Летом 2017 года народный депутат Украины Савченко обратилась с таким предложением к офицерам 8 полка специального назначения ВСУ, которые дислоцируются в Харькове, а на момент контакта с народным депутатом Украины находились в зоне АТО. Офицеры Березень, Захарченков, Лещ, Кот получили лично от нее (Савченко) предложение совершать террористические акты для уничтожения высшего руководства украинского государства, захват административных зданий, создание хаоса, свержения конституционного строя и захвата власти", – сказал он.

В свою очередь, сама депутат принесла на заседание фрукты-гранаты. Она выложила их на стол для заседаний.

Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов, – Луценко 01
Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов, – Луценко 02

 Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседание регламентного комитета по представлениям ГПУ на Савченко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления на нардепа Надежду Савченко. 

Источник: https://censor.net.ua/p3057064
 
 
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Що наді,що юрі давно вже пора на стаціонарне лікування.Тільки наді до психіатра,а юрі до нарколога.
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Я тибья узнавайт! Ти ест русский радистка Кет
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После посещения Савченко Испании,все закрутилось.
Совпадение?
Что делала это курва в Испании?проходила инструктаж от агентов ФСБ?
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Гадя на візг переключалася коли Луценко говорив і знову погрожує усіх підірвати, під божевільну косить.
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Укрополитика - шоу абсурда и идиотизма. Луценко занервничал что выросло новое поколение укрополитиков, которое так похоже на его молодость, но абсурднее, но идиотичнее, коварнее и беспощаднее. Старый паук пытается поспешно сожрать злых паучат
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ботофермы беснуются......устал уже спамить козлятину
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"....совершать террористические акты для уничтожения высшего руководства украинского государства, захват административных зданий, создание хаоса, свержения конституционного строя и захвата власти", - сказал он.
Вобщем, все тоже самое,что проделал шоколадная свора в 2014 году.
Источник: https://censor.net.ua/p3057064
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Твой вор Янукович сбежал вместе с воровской донецкой сворой,прихватив ссобой бюджет Украины.
Выборы президента прошли 2014 года,и парламента.Память совсем плохая? Или ты кацап невкурсе.
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тебе,полуживотное с именем расейским не понять наврнеое ,сколько твой однотуровый бог бюджетов в свои слепые трасты перевел...
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все звелося к тому, що галантерей(гелетей),
який завів добробати в Іловайський котел,
взяв під силовий контроль верховну раду
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чего стоит ядерный взрыв от этого проходимца ...
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Вопросы все к Семенченко,как такой полководец позволил залесть в кишку к врагу и угробить батальен Донбасс,а само отлеживался с царапинами в госпитале.
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Уверен?
А кто стрелял в наших пацанов?
А что Семенченко карту несмотрел куда прется?может спецально наших пацанов в кишку завел,почему сам нездох?Много страностей в этом котле.
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То что, говорит Савченко чувствует 90 % народа. Я тоже хочу смерти и крови депутатов и всей пиздоты которая пришла на крови к власти и грабит народ похлеще Януковича. Только террором против этой холёной, лживой, воровской прослойки можно что то изменить.
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Так Гадя тоже дипутат,пусть застрелица,начнет с себя.Гадю нужно судить еще за закон,который она написала,на своботу вышло много уголовников,тем самым создав криминальную ситуацию.Эта тупая сука хоть чувствует угрызение совести? или этот заеон прописала Батькивщина,что бы на свободу вышел друг Юли Лозинский?
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Блин, та затрахали уже с этой кобылой. К психиатру на освидетельствование - и в дурку. Нах пиарить такое гавно?
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до психіатру всіх українців, які дивляться на цей цирк з повагою до влади
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трепло брехла охметова заявляло про неопровержимые доказы
намерения закидать гранатами определённые места и добить
выживших из автомата с последующим обрушением,
пока не видно доказательств даже того,
что сначала гранаты, а потом калаш, думаю на оборот
будет логичней, наверное женщина 3-го тысячелетия ещё
не придумала сценарий для видио-невидио
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Во времена колиивщины панов уничтожали вместе с их выводками. Для 90 % украинцев жизни при такой власти нет и не будет, работают только за кусок хлеба и налоги заплатить чтобы панство жило и процветало. Какие пенсии у судей и всей это прокуроры ? Да вас украинцев нам хую вертели и вертеть будут, терпилф вы последние, лошье !!!
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Смерть Луценкам, Аваковым, Парубиям, Пашинским, Яценюком, Порошенкам и их королевским выводкам. Надежду надо отбивать !!!
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Кацап,иди лучше путина пристрели,спасай россию.
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Офицеры Березень, Захарченков, Лещ, Кот... Савченко зверталася до офіцерів ЗСУ з проханням підготовки терактів, - Луценко - Цензор.НЕТ 1416 А на стреме были Косой и Слепень.
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В Украине никогда не было и не будет справедливого суда закон для шагового панства а вам - ХУЙ и сопите в две дырки терпимы !!! Кто стрелял на майдане и кого осудили, а ??? Украинцы у вас будущего нет !!!
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максимко,не подпрыгивай...наепни водовки и ложись спатки..
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Кацап ты тупой как пробка,лишняя хромосома дает знать?)
Подписавшись Рыженко ты сам себя выдаешь,для Украины это неприродняя фамилия,испрааь на Руденко,тупица.
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Можешь считать меня кацапом, мне похуй, только таких как ты с каждым днём остаётся все меньше, жополизов и прихлебателей нынешней власти, если ты конечно не разбогател и не нажился на развале страны, на войне
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Майдан был проплачен и срежесирован, с самого начала было понятно, и хватило же цинизма назвать его революцией достоинства, тьфу-тьфу-тьфу
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закусывать не пивом пробовал?
вот увидишь - другим человеком станешь..
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Не один представитель "шановного" панства на майдане к сожалению не подох
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Я вот не совсем понимаю...Когда нужна народная поддержка, народ сидит, ждет и делает все наоборот- призирают героев, слушают власть итд…
Когда приходят выборы- выбирают самого конченого человека для своей страны. Который предает их ровно через пол секунды после выборов...
Вам не кажется что виноватых нужно искать в себе а не в людях которые хотят перемен к ЛУЧШЕМУ и которые просто хотят спасти недодержаву Украину.
Я всегда повторял: Какой народ такая страна и наоборот
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСавченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов, – Луценко. ФОТО
 
 
 
 
 
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