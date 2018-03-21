 Константиновскому полицейскому предлагали "крышевать" наркобизнес за 70 тыс. грн в месяц, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

"Работники полиции Константиновки разоблачили факт хранения местной жительницей с целью сбыта большого количества растворителя, который используется для производства наркотических веществ, и маковых семян. Относительно 52-летней женщины было начато уголовное производство по ч.1 ст.320 (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции.

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Чтобы донетчанка могла уклониться от наказания и судимости, ее сыновья решили "откупить" мать. Один из них предложил старшему оперуполномоченному подразделения противодействия наркопреступности Константиновского ОП решить вопрос о закрытии уголовного производства за щедрую "благодарность". Однако капитан полиции отказал мужчине.

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О предложении 33-летний полицейский сообщил работникам Донецкого управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и своему руководству. По материалам внутренней безопасности полиции прокуратура Донецкой области начала уголовное производство по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

"Через несколько дней сыновья женщины снова встретились с оперативником, значительно расширили объем своего предложения и конкретизировали материальные блага. Так, полицейскому было предложено содействовать женщине в незаконной деятельности, путем прикрытия ее действий и устранения конкурентов. Кроме того, мужчины предложили способствовать реализации на территории Константиновки крупной партии маковых семян в количестве 40 тонн, за что предложили ежемесячную передачу милиционеру 70 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

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Злоумышленники передали оперуполномоченному в его служебном кабинете банковскую карточку, на которую уже была зачислена часть обещанной суммы - 20 тысяч гривен. Сразу после этого обоих мужчин задержали совместными действиями оперативники внутренней безопасности НПУ и следователи полиции, под процессуальным руководством местной прокуратуры.

Карточку с взяткой у ​​дончан изъяли. Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.