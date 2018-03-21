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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:воровство (499) Кировоградщина (234) связь (229) ВСУ (7)

 Сержант ВСУ в Кировоградской области похитил 14 раций и пытался их продать, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили контрактника одной из воинских частей, которая дислоцируется на территории Кировоградской области, на хищении средств связи боевых подразделений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что сержант роты охраны похитил четырнадцать радиостанций с целью их сбыта. Рыночная стоимость указанного имущества составляет почти восемьдесят тысяч гривен.

Оперативники спецслужбы разоблачили злоумышленника при продаже шести средств связи вблизи одного из местных торговых центров. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия, в том числе проверяется причастность других должностных лиц к противоправным действиям.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с военной прокуратурой и при содействии командования воинской части".

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 Сержант ВСУ в Кировоградской области похитил 14 раций и пытался их продать, - СБУ 01
Сержант ВСУ в Кировоградской области похитил 14 раций и пытался их продать, - СБУ 02
Сержант ВСУ в Кировоградской области похитил 14 раций и пытался их продать, - СБУ 03
Сержант ВСУ в Кировоградской области похитил 14 раций и пытался их продать, - СБУ 04

 

Источник: https://censor.net.ua/p3057029
 
 
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по годочку за комплект - самое то будет,выйдет сержант уже генерал-майором.. Сержант ВСУ в Кировоградской области похитил 14 раций и пытался их продать, - СБУ - Цензор.НЕТ 4902
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я б 15 лет военное время..давал-вот честное слово!
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А как же он в тюрьме будет с отрубленными руками?..
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Брехун ПП про руки сбрехал, как обычно....
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У нас-то, слава богу, не война. Так, межсоседский перепихончик..
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К сожалению еще долго будем отрыгивать совок.
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Армія змінюється, а "прапорщики" - ні? Маю на увазі стан душі псевдовійськових, а не звання.
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Без прапорщиков армии хана было бы, она вся на них родименьких держится. Сержант ВСУ в Кировоградской области похитил 14 раций и пытался их продать, - СБУ - Цензор.НЕТ 3530
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Совкова - безперечно! Сержант ВСУ в Кировоградской области похитил 14 раций и пытался их продать, - СБУ - Цензор.НЕТ 5955 Просто думав, що у нас хоча б в армії з совком покінчено.
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Сержант звічайно гандурас, але дайте розголосу нашої полюції, , поширюйте будь ласка, завтра ця потвора буде при владі...
https://www.youtube.com/watch?v=uBForg2T5to&lc=z22bcjpp4l2os3gxq04t1aokgwt0m10iqvkjc35lcpwyrk0h00410

Вона фабрикувала справи по ст. 130, все скасовоно і вона ще працює в поліції і паплюжить громадян..
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пока потвора шоколадна при владі ніколи
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Сержант має рацію. СБУ має сержанта. Усе по фен-шую.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСержант ВСУ в Кировоградской области похитил 14 раций и пытался их продать, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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