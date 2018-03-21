 Сержант ВСУ в Кировоградской области похитил 14 раций и пытался их продать, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что сержант роты охраны похитил четырнадцать радиостанций с целью их сбыта. Рыночная стоимость указанного имущества составляет почти восемьдесят тысяч гривен.

Оперативники спецслужбы разоблачили злоумышленника при продаже шести средств связи вблизи одного из местных торговых центров. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия, в том числе проверяется причастность других должностных лиц к противоправным действиям.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с военной прокуратурой и при содействии командования воинской части".

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