 Шведские и датские полицейские начали проводить для украинских коллег тренинги по обеспечению общественного порядка во время массовых акций. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте коммуникации Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Иностранные коллеги начали тренинги для украинских полицейских по обеспечению общественного порядка во время массовых мероприятий при разном количестве людей, разного уровня безопасности и угроз.

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"В первую очередь нужно научиться коммуникации с людьми. У нас тоже были мирные собрания с участием большого количества людей. И наши полицейские пришли к выводу, что нужно менять подход по обеспечению общественной безопасности", - сказал руководитель курса особой тактики действий полиции Швеции Йохан Стергиус.

Он отметил, что опыт по охране общественного порядка шведские полицейские переняли у датских коллег и адаптировали к реалиям свое государства.

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Председатель Нацполиции Сергей Князев отметил, что боевое подразделение имеет свою систему обучения.

"К сожалению, все наши специальные подразделения учили согласно советским стандартам. О взаимодействии между полицейскими и митингующими вообще не говорилось. Одни митинговали, другие - следили, чтобы митингующие не нарушали порядок ", - подчеркнул Сергей Князев.

Он добавил, что именно специальные подразделения полиции по обеспечению охраны общественного порядка сейчас претерпевают существенные изменения. Речь идет о подготовке их работников заново, уже с другими идеями и мотиваторами.

По словам главы ведомства, переподготовку и обучение украинских полицейских осуществляют иностранные коллеги из государств с наиболее развитой демократией, где полицейские имеют безапелляционную поддержку общества.

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Командир курса датской полиции Ральф Хукеда отметил, что тренинги дадут возможность украинским полицейским научиться реагировать и действовать быстро. В частности, датскими коллегами активно используется тактика защиты полицейских с привлечением транспортных средств, использующих в качестве щита. Кроме того, указанная тактика снижает риск травмирования или ранения во время массовых мероприятий самих граждан.

"Эта система была изобретена для того, чтобы заботиться как о безопасности полицейских, так и о безопасности самих демонстрантов", - подчеркнул Ральф Хукеда.

В свою очередь Глава КМЕС в Украине Кястутис Ланчинскас отметил, что в Украине политическая жизнь очень активна.

"И наша миссия состоит в том, чтобы совместно с шведскими коллегами научить украинских полицейских новой практике, новым технологиям. Полицейские члены общины и они работают для охраны общества. Поэтому использование силы - это крайний метод наведения порядка, поэтому нужно принять все возможные способов к деэскалации ситуации", - сказал Глава КМЕС в Украине.

Он добавил, что адекватная сила со стороны полиции применяется только тогда, когда все средства исчерпаны или ситуация выходит из-под контроля.

Кястутис Ланчинскас сообщил, что сейчас курс подготовки проходят 70 полицейских, охраняющих общественный порядок. Всего в этом проекте будут участвовать около 400 полицейских, которых научат этой методике. Основной акцент этих тренингов - не контроль массовых мероприятий, а помощь и взаимодействие между полицией и теми, кто организует такое мероприятие.

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Сергей Князев подчеркнул, что современная украинская полиция должна отойти от постсоветских форм и методов работы.

"Основная задача полицейских - не контроль массовых мероприятий, а помощь, взаимодействие между полицией, участниками и теми, кто организует такое мероприятие", - отметил глава Нацполиции.











