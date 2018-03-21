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 Общество
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 Шведские и датские полицейские начали проводить для украинских коллег тренинги по обеспечению общественного порядка во время массовых акций. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Полицейские Швеции и Дании начали для украинских полицейских тренинги по обеспечению общественного порядка. Первый трехнедельный этап подготовки начался для 70 украинских командиров различных уровней. Кроме того, в течение 2018 года к подобным учениям планируется привлечь еще более 350 полицейских. Учения проводятся при содействии Миссии ЕС. Первые тренировки проинспектировал глава Нацполиции Сергей Князев.

Об  этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте коммуникации Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Иностранные коллеги начали тренинги для украинских полицейских по обеспечению общественного порядка во время массовых мероприятий при разном количестве людей, разного уровня безопасности и угроз.

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"В первую очередь нужно научиться коммуникации с людьми. У нас тоже были мирные собрания с участием большого количества людей. И наши полицейские пришли к выводу, что нужно менять подход по обеспечению общественной безопасности", - сказал руководитель курса особой тактики действий полиции Швеции Йохан Стергиус.

Он отметил, что опыт по охране общественного порядка шведские полицейские переняли у датских коллег и адаптировали к реалиям свое государства.

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Председатель Нацполиции Сергей Князев отметил, что боевое подразделение имеет свою систему обучения.

"К сожалению, все наши специальные подразделения учили согласно советским стандартам. О взаимодействии между полицейскими и митингующими вообще не говорилось. Одни митинговали, другие - следили, чтобы митингующие не нарушали порядок ", - подчеркнул Сергей Князев.

Он добавил, что именно специальные подразделения полиции по обеспечению охраны общественного порядка сейчас претерпевают существенные изменения. Речь идет о подготовке их работников заново, уже с другими идеями и мотиваторами.

По словам главы ведомства, переподготовку и обучение украинских полицейских осуществляют иностранные коллеги из государств с наиболее развитой демократией, где полицейские имеют безапелляционную поддержку общества.

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Командир курса датской полиции Ральф Хукеда отметил, что тренинги дадут возможность украинским полицейским научиться реагировать и действовать быстро. В частности, датскими коллегами активно используется тактика защиты полицейских с привлечением транспортных средств, использующих в качестве щита. Кроме того, указанная тактика снижает риск травмирования или ранения во время массовых мероприятий самих граждан.

"Эта система была изобретена для того, чтобы заботиться как о безопасности полицейских, так и о безопасности самих демонстрантов", - подчеркнул Ральф Хукеда.

В свою очередь Глава КМЕС в Украине Кястутис Ланчинскас отметил, что в Украине политическая жизнь очень активна.

"И наша миссия состоит в том, чтобы совместно с шведскими коллегами научить украинских полицейских новой практике, новым технологиям. Полицейские члены общины и они работают для охраны общества. Поэтому использование силы - это крайний метод наведения порядка, поэтому нужно принять все возможные способов к деэскалации ситуации", - сказал Глава КМЕС в Украине.

Он добавил, что адекватная сила со стороны полиции применяется только тогда, когда все средства исчерпаны или ситуация выходит из-под контроля.

Кястутис Ланчинскас сообщил, что сейчас курс подготовки проходят 70 полицейских, охраняющих общественный порядок. Всего в этом проекте будут участвовать около 400 полицейских, которых научат этой методике. Основной акцент этих тренингов - не контроль массовых мероприятий, а помощь и взаимодействие между полицией и теми, кто организует такое мероприятие.

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Сергей Князев подчеркнул, что современная украинская полиция должна отойти от постсоветских форм и методов работы.

"Основная задача полицейских - не контроль массовых мероприятий, а помощь, взаимодействие между полицией, участниками и теми, кто организует такое мероприятие", - отметил глава Нацполиции.

Шведские и датские полицейские начали проводить для украинских коллег тренинги по обеспечению общественного порядка во время массовых акций 01
Шведские и датские полицейские начали проводить для украинских коллег тренинги по обеспечению общественного порядка во время массовых акций 02
Шведские и датские полицейские начали проводить для украинских коллег тренинги по обеспечению общественного порядка во время массовых акций 03
Шведские и датские полицейские начали проводить для украинских коллег тренинги по обеспечению общественного порядка во время массовых акций 04
Шведские и датские полицейские начали проводить для украинских коллег тренинги по обеспечению общественного порядка во время массовых акций 05
Шведские и датские полицейские начали проводить для украинских коллег тренинги по обеспечению общественного порядка во время массовых акций 06

Источник: https://censor.net.ua/p3057026
 
 
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За финскими топорами фирмы "Фискарс".
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"Только настоящий мент-оборотень может обратиться в полицейского."
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Дарма витрачені гроші.. Бив нереформований беркут, б'є "реформована " аваковим та дєєвою поліція - 9 травня 2017 року Дніпро, та недавнє звірське робиття в Києві біля ВР - наочне тому підтвердження.. Поки не піде аваков - добра від поліції українцю годі чекати..
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Зачем ,Аваковсо-Захарченские палачи ,прекрасно справились и сами под зРадой ......
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Може хоч вони доведуть до української поліції, що ставити на морозі на коліна апріорі ні в чому не звинувачених людей для нормальних правоохоронців - злочин?
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Это да............они просто по митингующим копытами лошадей проходят http://svspb.net/novosti/shvetsii-politsiya-razognala-antifashistskiy-miting/
Представляю, что бы у нас после такого творилось. А там ничего - шведы даже не пикнули.
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До сраки ці треніги, не викідайте гороші, приберіть Сабакова і його дебилів..Зозулю в Києві-брехунв і одороло, В Одесі Рибака з його архангелом це брехливі потвори...
https://www.youtube.com/watch?v=uBForg2T5to&lc=z22bcjpp4l2os3gxq04t1aokgwt0m10iqvkjc35lcpwyrk0h00410

Ось дивиться хвойда з нової полюції..ще всім встигла отсос..до речи ця курва фабрикувала ст 130...Шведские и датские полицейские начали проводить для украинских коллег тренинги по обеспечению общественного порядка во время массовых акций - Цензор.НЕТ 8319
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Правила пользования водометами и слезоточивым газом.
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НАТО идёт в Украину и чтобы там не пели крысы кремля.подготовка идёт по всем направлениям.
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Этим то откуда знать, у них и протестов то не было никогда.
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Пане Князев приберіть з поліції дебилів...
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Будьте бдительны друзья ,власть барыг в агонии,так давайте же будем едины и сильны ,не дадим им наследить КРОВЬЮ !!!! СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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Протест в Волокаламске набирает обороты,жители рвут и мечут в больницах уже 200 отравленных людей.
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смешно))))
это как начать продавать свинину в эмиратах
каждому свое
гитлер не придумал это, а спистил
кто мог подумать о том, что шины станут мировым трендом противостояния на улице?
точно не шведы
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Лошадей на переправе не меняют?

RTVI сообщил, что Сергея Лаврова не будет в следующем правительстве России, которое сформирует Путин. Он был министром МИДа 14 лет.

Шведские и датские полицейские начали проводить для украинских коллег тренинги по обеспечению общественного порядка во время массовых акций - Цензор.НЕТ 3711
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Наркобарона Кремля валить собрался Шведские и датские полицейские начали проводить для украинских коллег тренинги по обеспечению общественного порядка во время массовых акций - Цензор.НЕТ 5757
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Больше клоунских михоманданов с бомжами за деньги курченко не будет
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Глеб Павловский говорит что это новый Наркобарон кремля пришел к власти.Тех двойников утилизировали
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если бы тот Ральф дацкий знал что полицаи используют против митингующих титушек он бы ох -л. а заточка на фото у Князева порадовала
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Как сою волнуют массовые акции, а как насчет подучить вождение новым ментам?
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теперь наши бывшие беркутовцы будут п****ть всяких шатунов, ветеранов и майданутых с учетом передовых европейских достижений... Хотя и так, как по мне не плохо справляются....

Шведские и датские полицейские начали проводить для украинских коллег тренинги по обеспечению общественного порядка во время массовых акций - Цензор.НЕТ 8779
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То есть сабаков со своей беркутнёй сомневается в своих силах? Наверное чуют мрази что жареным для них запахло
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Шведские и датские полицейские начали проводить для украинских коллег тренинги по обеспечению общественного порядка во время массовых акции
Лучше пусть научат украинских курв- полицаев,прокуроров,судей уважать и выполнять законы !!! Шведские и датские полицейские начали проводить для украинских коллег тренинги по обеспечению общественного порядка во время массовых акций - Цензор.НЕТ 6991
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а наши надеюсь, их научат как дела фальсифицировать ,и разводить население на деньги.
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Может европидоры знают как от Молотова не сгореть?
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Толи преподов до у#щи, то ли учиники у#вы!? Щось тут не так!
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))))))))ну если они научат,то капец леволюцианерам
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Прикинь, а если они перепутают и научат беркутят коррупционеров и воров-чиновников мордой в землю класть?
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эти не перепутают -вот теперь леволюционеры,которые за кацапские деньги, узнают,что такое настоящий отпор полиции
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Цензор.НЕТФотоОбществоШведские и датские полицейские начали проводить для украинских коллег тренинги по обеспечению общественного порядка во время массовых акций. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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