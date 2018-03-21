 Подпольная сеть АЗС ликвидирована на Львовщине, изъято 70 тысяч литров топлива. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.204, ч.2 ст.205, ч.3 ст. 191 УК Украины было установлено, что на территории региона осуществляется незаконное производство и сбыт через сеть подпольных АЗС подакцизных товаров.

На основании постановления суда проведено 16 обысков по местам жительства фигурантов, в их автомобилях и на 10 АЗС. По результатам обысков изъяты черновые записи, финансово-хозяйственные документы, более 70 тыс. литров горючего, талоны на горючее в том числе на дизельное топливо, бензин и газ, ориентировочной стоимостью 2, 6 млн. грн., наличные средства в украинской и иностранной валюте на общую сумму 160 тысяч гривен, табачные изделия и алкогольные напитки сомнительного происхождения.

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