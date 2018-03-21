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Все про:АЗС (237) Львовщина (1406) ГФС (2496)

 Подпольная сеть АЗС ликвидирована на Львовщине, изъято 70 тысяч литров топлива. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области совместно с работниками СБУ под процессуальным руководством прокуратуры ликвидировали подпольную сеть из 10 АЗС, которая работала во Львове и области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.204, ч.2 ст.205, ч.3 ст. 191 УК Украины было установлено, что на территории региона осуществляется незаконное производство и сбыт через сеть подпольных АЗС подакцизных товаров.

На основании постановления суда проведено 16 обысков по местам жительства фигурантов, в их автомобилях и на 10 АЗС. По результатам обысков изъяты черновые записи, финансово-хозяйственные документы, более 70 тыс. литров горючего, талоны на горючее в том числе на дизельное топливо, бензин и газ, ориентировочной стоимостью 2, 6 млн. грн., наличные средства в украинской и иностранной валюте на общую сумму 160 тысяч гривен, табачные изделия и алкогольные напитки сомнительного происхождения.

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Подпольная сеть АЗС ликвидирована на Львовщине, изъято 70 тысяч литров топлива 01
Подпольная сеть АЗС ликвидирована на Львовщине, изъято 70 тысяч литров топлива 02
Подпольная сеть АЗС ликвидирована на Львовщине, изъято 70 тысяч литров топлива 03
Подпольная сеть АЗС ликвидирована на Львовщине, изъято 70 тысяч литров топлива 04
Подпольная сеть АЗС ликвидирована на Львовщине, изъято 70 тысяч литров топлива 05

Источник: https://censor.net.ua/p3057005
 
 
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Западная Украина особенно этим славится. Налоги не платят годами и систематически.
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а магазинчики левые шоколадные по всей Украине не хотят поубирать?
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Такий бізнес у нас тільки олігархам, купити ліцензію будеш весь в долгах до смерті, а начинати з чогось потрібно от і роблять в чорну, а держава потім возмущаеться. Короче розкулачили.
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1. откуда поставлялся товар.
2. кто крыша.
3. куда шла выручка.

4. нихрена им не будет.
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Выручка себе и частично крыше. А вот кто крышевал, вопрос конечно интересный. Подпольная сеть АЗС ликвидирована на Львовщине, изъято 70 тысяч литров топлива - Цензор.НЕТ 1576
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Какая то контрабандно-подпольная область
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"Подпольная сеть АЗС ликвидирована на Львовщине..." Ну и как так? Принаехали "подпольщики", наставили бочек с надписю - Ойро, создали - "подпольную сеть..." Не смешно?
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зливають паливо на державних підприємствах, генетичні європейці
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПодпольная сеть АЗС ликвидирована на Львовщине, изъято 70 тысяч литров топлива. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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