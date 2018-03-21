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 Бывшего наемника "1 армейского корпуса министерства обороны ДНР" задержали на Донетчине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области бывшего боевика террористической организации "ДНР".

"Оперативники спецслужбы установили, что уроженец Донецкой области в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе так называемого "1 армейского корпуса министерства обороны ДНР" он привлекался к дежурству с оружием на позициях террористов и принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции", - цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В 2015 году мужчина, разочаровавшись в идеях "русского мира", покинул ряды НВФ и длительное время скрывался на неподконтрольной украинской власти территории.

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Бывшего наемника 1 армейского корпуса министерства обороны ДНР задержали на Донетчине, - СБУ 01
Бывшего наемника 1 армейского корпуса министерства обороны ДНР задержали на Донетчине, - СБУ 02

"Правоохранители задержали злоумышленника во время его попытки посетить родственников в Донецкой области. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась сотрудниками Управления СБУ в Ровенской области", - сообщают с СБУ.

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Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Херсоне бывшего боевика так называемой республиканской гвардии "ДНР".

Источник: https://censor.net.ua/p3057001
 
 
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потом кадыровцы повысили его до кухарки ))
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Пусть эти "разочарованные " не в Украину возвращаются, а сваливают в рашку для глубинного погружения в "рускій мир".
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Предавший хоть один раз навсегда остается предателем.
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Иллария Соняшникова - так и есть.... Бывшего наемника "1 армейского корпуса министерства обороны ДНР" задержали на Донетчине, - СБУ - Цензор.НЕТ 4895

Бывшего наемника "1 армейского корпуса министерства обороны ДНР" задержали на Донетчине, - СБУ - Цензор.НЕТ 4770 Александр Дубинский‏ @alexdubinskyi 3 ч.3 часа назад

Как Порошенко и его личный банкир Пасенюк - уничтожали АНТК Антонов. Публикую уникальные документы, которые продемонстрируют вам, как сразу после избрания президентом Петр Алексеевич через своих подручных... http://dubinsky.pro/kak-pasenyuk-reydernut-antk-antonov-sobiralsya …

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Вы забыли приобщить разглагольствования о собачьих какашках и методах их устранения... Вчера писали побольше, и все о том, как Порошенко, бездельник и лодырь, должен научить граждан Украины их убирать...
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подивіться на його взуття і статура наче в "гончої" - схоже активний боєць
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Шо там дальше??? Пару недель обезьянника, под байки "стоял на посту" Бывшего наемника "1 армейского корпуса министерства обороны ДНР" задержали на Донетчине, - СБУ - Цензор.НЕТ 4027 программа "тебя ждут дома" Бывшего наемника "1 армейского корпуса министерства обороны ДНР" задержали на Донетчине, - СБУ - Цензор.НЕТ 4027 и ай-да, на свободу???
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБывшего наемника "1 армейского корпуса министерства обороны ДНР" задержали на Донетчине, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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