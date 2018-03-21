 Бывшего наемника "1 армейского корпуса министерства обороны ДНР" задержали на Донетчине, - СБУ. ФОТО

"Оперативники спецслужбы установили, что уроженец Донецкой области в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе так называемого "1 армейского корпуса министерства обороны ДНР" он привлекался к дежурству с оружием на позициях террористов и принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции", - цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В 2015 году мужчина, разочаровавшись в идеях "русского мира", покинул ряды НВФ и длительное время скрывался на неподконтрольной украинской власти территории.

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"Правоохранители задержали злоумышленника во время его попытки посетить родственников в Донецкой области. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась сотрудниками Управления СБУ в Ровенской области", - сообщают с СБУ.

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Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Херсоне бывшего боевика так называемой республиканской гвардии "ДНР".