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 25-летний киевлянин взламывал сайты, в том числе госорганов, - киберполиция. ФОТО

Киберполиция разоблачила мужчину в незаконном вмешательстве в работу государственного ведомственного сайта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Уголовное производство по факту вмешательства в работу государственного ведомственного сайта было начато в сентябре прошлого года по обращению государственной учреждения. Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Во время проведения досудебного расследования работники Департамента киберполиции совместно со следователями Шевченковского управления полиции Киева установили: к совершению преступления причастен 25-летний киевлянин", - говорится в сообщении.

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Мужчина с высшим техническим образованием обнаружил уязвимости в работе официального сайта государственного учреждения и заблокировал на некоторое время его работу, разместив "противоправный контент". Кроме того, злоумышленник сделал рассылку с "противоправным контентом" на электронные адреса сотрудников министерства, которые были указаны на сайте этого госучреждения.

25-летний киевлянин взламывал сайты, в том числе госорганов, - киберполиция 01

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25-летний киевлянин взламывал сайты, в том числе госорганов, - киберполиция 02

Оперативники киберполиции задержали злоумышленника сегодня, 21 марта, на Киевщине. По месту жительства злоумышленника полицейские провели санкционированный обыск. Из его квартиры изъята и направлена на экспертизу компьютерная техника.

Со злоумышленником сейчас работают следователи. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 361 (Незаконное вмешательство в работу компьютеров, систем и компьютерных сетей) УК Украины.

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Полицейские установили причастность мужчины к нескольким вмешательствам. Совершил он их в течение 2017 года. По факту начато уголовное производство.

Источник: https://censor.net.ua/p3056998
 
 
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А не грузин ли он по фамилии Савченко? 25-летний киевлянин взламывал сайты, в том числе госорганов, - киберполиция - Цензор.НЕТ 5661
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Госорганы - это те же носороги. Бодают тех, кто приближается к их яйцам и мешает плодиться. Люди, будьте бдительны!
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Довбень. Вирішив погратись. Ось який я крутий.
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талантливый малый....его бы стремления да на благо общее
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Так может это и была его "работа за 15000 грн. в месяц", про которую сегодня рассказывал Розенко? 25-летний киевлянин взламывал сайты, в том числе госорганов, - киберполиция - Цензор.НЕТ 7005
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Мій племяш десь так заробляє на заводі, правда, в 3 зміни.
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Дать пилюлей и срочно принять на работу в киббер полицию.
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Если грамотно работал - хер что докажут.
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а что ж это у нас за госорганы такие,что не в состоянии обеспечить защиту ресурсов?))) В штате ж и сисадмин есть,и СБ... Или туда понабирали родственничков и недоаттестованных беркутастов?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия25-летний киевлянин взламывал сайты, в том числе госорганов, - киберполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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