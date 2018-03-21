 25-летний киевлянин взламывал сайты, в том числе госорганов, - киберполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Уголовное производство по факту вмешательства в работу государственного ведомственного сайта было начато в сентябре прошлого года по обращению государственной учреждения. Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Во время проведения досудебного расследования работники Департамента киберполиции совместно со следователями Шевченковского управления полиции Киева установили: к совершению преступления причастен 25-летний киевлянин", - говорится в сообщении.
Мужчина с высшим техническим образованием обнаружил уязвимости в работе официального сайта государственного учреждения и заблокировал на некоторое время его работу, разместив "противоправный контент". Кроме того, злоумышленник сделал рассылку с "противоправным контентом" на электронные адреса сотрудников министерства, которые были указаны на сайте этого госучреждения.
Оперативники киберполиции задержали злоумышленника сегодня, 21 марта, на Киевщине. По месту жительства злоумышленника полицейские провели санкционированный обыск. Из его квартиры изъята и направлена на экспертизу компьютерная техника.
Со злоумышленником сейчас работают следователи. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 361 (Незаконное вмешательство в работу компьютеров, систем и компьютерных сетей) УК Украины.
Полицейские установили причастность мужчины к нескольким вмешательствам. Совершил он их в течение 2017 года. По факту начато уголовное производство.