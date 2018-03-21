 25-летний киевлянин взламывал сайты, в том числе госорганов, - киберполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Уголовное производство по факту вмешательства в работу государственного ведомственного сайта было начато в сентябре прошлого года по обращению государственной учреждения. Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Во время проведения досудебного расследования работники Департамента киберполиции совместно со следователями Шевченковского управления полиции Киева установили: к совершению преступления причастен 25-летний киевлянин", - говорится в сообщении.

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Мужчина с высшим техническим образованием обнаружил уязвимости в работе официального сайта государственного учреждения и заблокировал на некоторое время его работу, разместив "противоправный контент". Кроме того, злоумышленник сделал рассылку с "противоправным контентом" на электронные адреса сотрудников министерства, которые были указаны на сайте этого госучреждения.

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Оперативники киберполиции задержали злоумышленника сегодня, 21 марта, на Киевщине. По месту жительства злоумышленника полицейские провели санкционированный обыск. Из его квартиры изъята и направлена на экспертизу компьютерная техника.

Со злоумышленником сейчас работают следователи. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 361 (Незаконное вмешательство в работу компьютеров, систем и компьютерных сетей) УК Украины.

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Полицейские установили причастность мужчины к нескольким вмешательствам. Совершил он их в течение 2017 года. По факту начато уголовное производство.