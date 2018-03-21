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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:архитектура (105) взятка (3646) Луценко (6947) Васильков (131) Госархстройинспекция (4)

 На взятке 300 тысяч и $10 тыс. задержаны начальник отдела ГАСИ и главный архитектор Василькова на Киевщине, - Луценко. ФОТОрепортаж

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о том, что начальник отдела Государственной архитектурно-строительной инспекции и главный архитектор города Васильков (Киевская область) задержаны при получении взятки 300 тысяч гривен и $10 тыс.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке. 

Луценко отметил: "Васильков. Прокуратурой АРК совместно с СБУ задержаны при получении 300 тыс грн начальник отдела государственной архитектурно строительной инспекции и 10 тыс долларов главный архитектор города".

"Заявители верят нам - мы чистим госаппарат. За этот год судами уже осужден 201 обнаруженный ГПУ, МВД и СБУ коррупционер", - подчеркнул Генпрокурор.

Также читайте: Прокуратура Киевщины открыла уголовное дело в отношении чиновников Васильковской РГА, незаконно передавших в частную собственность 5,5 га леса

На взятке 300 тысяч и $10 тыс. задержаны начальник отдела ГАСИ и главный архитектор Василькова на Киевщине, - Луценко 01
На взятке 300 тысяч и $10 тыс. задержаны начальник отдела ГАСИ и главный архитектор Василькова на Киевщине, - Луценко 02

На взятке 300 тысяч и $10 тыс. задержаны начальник отдела ГАСИ и главный архитектор Василькова на Киевщине, - Луценко 03

На взятке 300 тысяч и $10 тыс. задержаны начальник отдела ГАСИ и главный архитектор Василькова на Киевщине, - Луценко 04

Источник: https://censor.net.ua/p3056991
 
 
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И что дальше? Внесут залог или какая не будь Гадя местного розлива возьмет бедных на поруки. Может еще в угол поставит . А судьи постельно-домашний режим пропишут. А потом по тихому оправдают. Вот и вся борьба с коррупцией
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На взятке 300 тысяч и $10 тыс. задержаны начальник отдела ГАСИ и главный архитектор Василькова на Киевщине, - Луценко.
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Буду верить Генпгокуголу Югию.
после того как эти черти сядут-а не откупятцо .
Зы-Югик-все помнят как ты на Новую Почту наехал ради мзды.
зы2-придёт время-получишь п**ды...
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Черговий пшик..бабло візмуть і отпустять..Картавий жадний до грошей.
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наверно А. Лысенко на работу в ГПУ брали подменять Югика , пока той подменяет А. Лысенко На взятке 300 тысяч и $10 тыс. задержаны начальник отдела ГАСИ и главный архитектор Василькова на Киевщине, - Луценко - Цензор.НЕТ 9556
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Ого отдел ГАСИ ГАСИЛ. Зарплату им поднимите, народ уже попрашайнечает. Вот получали бы 3200грн. И не надо было бы так позориться.
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Взятка разделить на её месячную з.п. = срок в месяцах. Могут ещё коэфф. использоваться в зависимости от конкр. обстоятельств. Ессно, с полной конфискацией.
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Как Порошенко и его личный банкир Пасенюк уничтожали АНТК Антонов ради наживы Март 21, 2018Комментарии: 0Метки: Александр Дубинский, Как Порошенко и Пасенюк уничтожали АНТК
На взятке 300 тысяч и $10 тыс. задержаны начальник отдела ГАСИ и главный архитектор Василькова на Киевщине, - Луценко - Цензор.НЕТ 2359Публикую уникальные документы, которые продемонстрируют вам, как сразу после избрания президентом Петр Алексеевич через своих подручных сразу взялся за уничтожение уникального авиационного предприятия «Антонов».
Об этом сообщил сегодня в ФБ известный журналист-расследователь Александр Дубинский.
«Госконцерн планировали «разорвать» на куски ради двух лакомых объектов: аэропорта Гостомель и земельного участка поблизости к метро Святошино в Киеве. Чтобы застроить его высотками», - поясняет он.

Личный банкир президента сразу после избрания Порошенко готовил схему по дерибану имущества государственного авиационного концерна.
В августе 2014 года инвестиционная компания ICU Макара Пасенюка и Валерии Гонтаревой совместно с владельцами терминалов международного аэропорта Одесса предпринимателями Гуртовым и Кауфманом разработали предложения по «возможной реструктуризации АНТК Антонов». Этот документ партнеры пытались провести через Минэкономразвития, куда был назначен министром близкий к бизнесменам Айварас Абромавичус. Цель - выделить из состава АНТК аэропорт Гостомель и комплекс ангаров в Святошино​ для последующего присвоения.
В моем распоряжении оказались документы, которые являются отличной иллюстрацией того, как близкие к президенту бизнесмены выстраивают схемы по дерибану и присвоению государственного имущества. В августе 2014 года инвестиционная компания ICU подготовила для владельцев международного аэропорта Одесса Григория Гуртового, Бориса Кауфмана и Алекксандра Грановского презентацию возможных путей реструктуризации государственного авиационного концерна Антонов.
В рамках этой реструктуризации директор департамента инвестиционно-банковских услуг Группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) ​Руслан Патлавский готовит ряд предложений, целью которых является разделение целостного имущественного комплекса концерна Антонов на несколько составных частей. В которых производственные мощности предлагается сохранить за государством, а высвобождающиеся части имущественного комплекса - вывести из собственности государства.
В качестве «ненужных» Антонов активов компания Макара Пасенюка видит: аэропорт Гостомелькомплекс ангаров в районе метро Святошино в Киеве
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о узнаю порохошлюх Вас можно узнать по никам хотя ольгинцы тоже полюбляют всякие ники хотя вы братья по перу поздравляю ты лизнул батончик рошен до орешков и глистов премия Вам не за горами коричневым отборным чоколадом
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Стисняюся спросить, их шо, теперь посодють?
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Что же , неплохо живут головные архитекторы !
Слава реформам !
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а в Кабінеті Міністрів, Адміністрації президента, мміністерствах, інших центральних службах ні одного хабарника!!! Тут всі святі!!! )))) в тій же ГПУ...га пане Луценко? Ви шелуху чистите так шоб подалі розліталась)))...
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Це добре, тільки незрозуміло до чого прокуратура АРК? Де Крим і де Васильків.
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А они что не люди? Им тоже жить хочется с белым хлебом с маслом и чёрной икрой. Но Крыма нет, а Васильков рядом.
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Во Югу штормит!От поштальона сыпанул до архитектора
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Это? И есть настоящая Украина. Страна не Масков. Не полетят! Будут ползти из поколения в поколение - доказывая, хто кращий пан. А мир живет в другом измерении. Уже очень давно.Наверняка те улетят на Марс, а наши - останутся резерватами.
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Одну показали, а где вторая? Или она две должности занимает? Не понятно, просто Зорян и Шкиряк.
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Просто пока не ясно,що порешав Юга с поштальоном,що ему срочно понадобились послуги архитехтора На хабарі 300 тисяч і $10 тис. затримано начальника відділу ДАБІ та головного архітектора Василькова на Київщині, - Луценко - Цензор.НЕТ 859
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Державна архітектурно-будівельна інспекція в 2014-2015 році була піджала хвіст, і значно знизила свої апетити.. Але з 2016 року, а особливо після введення 10 червня 2017 року змін і доповнень до закону про містобудування - як зірвалась з цепу, по будь-якій надуманій причині затягують процес початку будівництва й процес введення новобудови в експлуатацію.. Інвесторам , проектувальникам та підрядникам - буквально руки викручують, вимагаючи так грошей.. Все йде на Київ, на місцях залишається лише невеличка частина від хабарів.. Ловлять і здають прокуратурі лише тих, хто намагається "крисятничать".. І так по всій Україні.. А петя закликає інвесторів з-за кордону.. ДАБІ треба якнайшвидше прибрати, та значно лібералізувати закон про містобудування.. Є земля у власності або оренді, наміри забудовника відповідають генеральному плану населеного пункту, або при його відсутності - цільовому призначенню земельної ділянки - будуй, та користуйся побудованим.. А у нас все не так, може це і є "потужні і рішучі реформи"? Може дещо сумбурно, але дуже вже наболіло..
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Если в зажопье такие взятки,то что уже за Киев говорить!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке 300 тысяч и $10 тыс. задержаны начальник отдела ГАСИ и главный архитектор Василькова на Киевщине, - Луценко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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