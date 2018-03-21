 На взятке 300 тысяч и $10 тыс. задержаны начальник отдела ГАСИ и главный архитектор Василькова на Киевщине, - Луценко. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "Васильков. Прокуратурой АРК совместно с СБУ задержаны при получении 300 тыс грн начальник отдела государственной архитектурно строительной инспекции и 10 тыс долларов главный архитектор города".

"Заявители верят нам - мы чистим госаппарат. За этот год судами уже осужден 201 обнаруженный ГПУ, МВД и СБУ коррупционер", - подчеркнул Генпрокурор.

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