 На взятке 300 тысяч и $10 тыс. задержаны начальник отдела ГАСИ и главный архитектор Василькова на Киевщине, - Луценко. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.
Луценко отметил: "Васильков. Прокуратурой АРК совместно с СБУ задержаны при получении 300 тыс грн начальник отдела государственной архитектурно строительной инспекции и 10 тыс долларов главный архитектор города".
"Заявители верят нам - мы чистим госаппарат. За этот год судами уже осужден 201 обнаруженный ГПУ, МВД и СБУ коррупционер", - подчеркнул Генпрокурор.
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Буду верить Генпгокуголу Югию.
после того как эти черти сядут-а не откупятцо .
Зы-Югик-все помнят как ты на Новую Почту наехал ради мзды.
зы2-придёт время-получишь п**ды...
Публикую уникальные документы, которые продемонстрируют вам, как сразу после избрания президентом Петр Алексеевич через своих подручных сразу взялся за уничтожение уникального авиационного предприятия «Антонов».
Об этом сообщил сегодня в ФБ известный журналист-расследователь Александр Дубинский.
«Госконцерн планировали «разорвать» на куски ради двух лакомых объектов: аэропорта Гостомель и земельного участка поблизости к метро Святошино в Киеве. Чтобы застроить его высотками», - поясняет он.
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Личный банкир президента сразу после избрания Порошенко готовил схему по дерибану имущества государственного авиационного концерна.
В августе 2014 года инвестиционная компания ICU Макара Пасенюка и Валерии Гонтаревой совместно с владельцами терминалов международного аэропорта Одесса предпринимателями Гуртовым и Кауфманом разработали предложения по «возможной реструктуризации АНТК Антонов». Этот документ партнеры пытались провести через Минэкономразвития, куда был назначен министром близкий к бизнесменам Айварас Абромавичус. Цель - выделить из состава АНТК аэропорт Гостомель и комплекс ангаров в Святошино для последующего присвоения.
В моем распоряжении оказались документы, которые являются отличной иллюстрацией того, как близкие к президенту бизнесмены выстраивают схемы по дерибану и присвоению государственного имущества. В августе 2014 года инвестиционная компания ICU подготовила для владельцев международного аэропорта Одесса Григория Гуртового, Бориса Кауфмана и Алекксандра Грановского презентацию возможных путей реструктуризации государственного авиационного концерна Антонов.
В рамках этой реструктуризации директор департамента инвестиционно-банковских услуг Группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Руслан Патлавский готовит ряд предложений, целью которых является разделение целостного имущественного комплекса концерна Антонов на несколько составных частей. В которых производственные мощности предлагается сохранить за государством, а высвобождающиеся части имущественного комплекса - вывести из собственности государства.
В качестве «ненужных» Антонов активов компания Макара Пасенюка видит: аэропорт Гостомелькомплекс ангаров в районе метро Святошино в Киеве
Слава реформам !