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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Днепр_город (2327) снегопад (626)

 В Днепре применили уникальную для Украины технологию защиты асфальта ото льда. ФОТОрепортаж

В ночь на 21 марта в Днепре выпало еще около 20 сантиметров снега, а дороги покрылись льдом.

 Для борьбы со стихией задействованы всю коммунальную технику. Об этом во время брифинге 21 марта сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, сообщает "Днепропетровская панорама".

В Днепре применили уникальную для Украины технологию защиты асфальта ото льда 01
В Днепре применили уникальную для Украины технологию защиты асфальта ото льда 02
В Днепре применили уникальную для Украины технологию защиты асфальта ото льда 03
В Днепре применили уникальную для Украины технологию защиты асфальта ото льда 04

"Погодные условия сегодня ночью были одними из самых тяжелых. Усложняло ситуацию и то, что при температуре -7 градусов шел дождь. Вся песчано-соляная смесь, которую мы высыпали на дорогах, уже через час покрывалась льдом. Из-за этого приходилось посыпать повторно. Сегодня ночью мы впервые использовали уникальный для Украины метод обработки дорог: с помощью специальной техники, которую мы приобрели ранее, наносили горячий соляной раствор на дорожное покрытие, покрытое льдом. Благодаря этому все дороги проездные", - сказал заместитель Бориса Филатова.

Михаил Лысенко отметил, что пока никаких проблем с городским транспортом нет: "Около 2 часов ночи контактные сети троллейбусов и трамваев покрыла лед. Поэтому было принято решение вызвать водителей и запустить пустой электротранспорт - во избежание обледенения линий электропередач. Это имело эффект: сегодня утром 100% транспорта вышло на линию. Также все маршрутные такси города выехали на работу по графику".

Заместитель городского головы отметил, что сейчас перед коммунальщиками ставят две задачи: вывоз снега в радиусе 10 метров от остановочных комплексов, мостов, основных магистралей и красных линий, а также расчистка снега на внутриквартальных дорогах.

Источник: https://censor.net.ua/p3056977
 
 
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наносили горячий соляной раствор на дорожное покрытие и оно растворялось.
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Та ладно )) То вам Костя с Толиком на Ниве за ночь расчистили )) За приятное похлопывание по спине )))
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холодный раствор эффективнее, главное концетрация реагента
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Уникальная, надо продать эту уникальность Западу, России нет, там сами могут выдумать уникальность. Европа отстает в этом отношении, все по на катаному, никакой уникальности.
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Уникальная, надо продать эту уникальность Западу, России нет, там сами могут выдумать уникальность. Европа отстает в этом отношении, все по на катаному, никакой уникальности.
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применили уникальную для Украины технологию

...ты не только косой, а ещё и слепой? *)
У нас уже третий год практически все автодороги поливают, а тротуары и переходы посыпают, но чистым реагентом, а с каким-то мелким гравием... -- он, когда высыхает, в чёрную пыль превращается... -- зато люди с ног не валятся...
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В следующий раз надо заранее раскатать по асфальту километры целлофановой плёнки.
В случае гололёда - целлофан со льдом выкинуть нахрен на обочину
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Выборы скоро.Все начинают жопу пополам ламать. Доказывая электорату,что они охуеть какие умные и трудолюбивые.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ Днепре применили уникальную для Украины технологию защиты асфальта ото льда. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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