 В Днепре применили уникальную для Украины технологию защиты асфальта ото льда. ФОТОрепортаж

Для борьбы со стихией задействованы всю коммунальную технику. Об этом во время брифинге 21 марта сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, сообщает "Днепропетровская панорама".









"Погодные условия сегодня ночью были одними из самых тяжелых. Усложняло ситуацию и то, что при температуре -7 градусов шел дождь. Вся песчано-соляная смесь, которую мы высыпали на дорогах, уже через час покрывалась льдом. Из-за этого приходилось посыпать повторно. Сегодня ночью мы впервые использовали уникальный для Украины метод обработки дорог: с помощью специальной техники, которую мы приобрели ранее, наносили горячий соляной раствор на дорожное покрытие, покрытое льдом. Благодаря этому все дороги проездные", - сказал заместитель Бориса Филатова.

Михаил Лысенко отметил, что пока никаких проблем с городским транспортом нет: "Около 2 часов ночи контактные сети троллейбусов и трамваев покрыла лед. Поэтому было принято решение вызвать водителей и запустить пустой электротранспорт - во избежание обледенения линий электропередач. Это имело эффект: сегодня утром 100% транспорта вышло на линию. Также все маршрутные такси города выехали на работу по графику".

Заместитель городского головы отметил, что сейчас перед коммунальщиками ставят две задачи: вывоз снега в радиусе 10 метров от остановочных комплексов, мостов, основных магистралей и красных линий, а также расчистка снега на внутриквартальных дорогах.