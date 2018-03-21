 "Закинутые удочки" оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта. ФОТОрепортаж

Парламентское заседание 21 марта в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.
Первый вице-спикер Ирина Геращенко
Внефракционный Яков Безбах изучает рекламу Геннадия Балашова
Хвича Мепаришвили (НФ) с коллегой
Внефракционный Сергей Тарута
Лев Пидлисецкий передает карандаш коллеге Ярославу Маркевичу (Самопомич)
Иван Винник из БПП
Глава фракции БПП Артур Герасимов в окуржении коллег
"Еврооптимисты"
"В тобі є все і все .." - Евгений Рыбчинский писал стихи
После стихов Рыбчинский пил из бутылки
Александр Кирш, Александр Романовский и Павел Унгурян (НФ)
Сергей Лещенко убеждает депутатов голосовать за присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления. Но голосование не было результативным
За трибуной "еврооптимистка" Светлана Залищук
Переписака Юрия Мороко из "Оппоблока" - "Третий этаж взял перерыв. Видно там тоже удочки закинули"
Депутатское совещание
Александр Пономарев из "Воли народа" против которого начато производство за попытку ограбления журналиста Цензор.НЕТ. здоровается с коллегами
Спикер Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко и глава фракции "БПП" Артур Герасимов
Вот что значит настоящий поэт. Рифма рвется наружу в любых условиях и при любом окружении...
разве только "кровать - кровать"...
хотя с другой стороны - немного здорового смеха еще никому не мешали