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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Закинутые удочки" оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта. ФОТОрепортаж

В рабочий день 21 марта нардепы провалили "проект Закона о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления", также народные избранники писали стихи и общались о "закинутых удочках".

Парламентское заседание 21 марта в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Закинутые удочки оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта 01

Первый вице-спикер Ирина Геращенко


Закинутые удочки оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта 02

Закинутые удочки оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта 03

Внефракционный Яков Безбах изучает рекламу Геннадия Балашова

Закинутые удочки оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта 04

Хвича Мепаришвили (НФ) с коллегой 

Закинутые удочки оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта 05

Внефракционный Сергей Тарута 

Закинутые удочки оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта 06

Лев Пидлисецкий передает карандаш коллеге Ярославу Маркевичу (Самопомич)

Закинутые удочки оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта 07

Иван Винник из БПП

Закинутые удочки оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта 08

Глава фракции БПП Артур Герасимов в окуржении коллег 

Закинутые удочки оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта 09

"Еврооптимисты"

Закинутые удочки оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта 10

"В тобі є все і все .." - Евгений Рыбчинский писал стихи

Закинутые удочки оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта 11

После стихов Рыбчинский пил из бутылки

Закинутые удочки оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта 12

Александр Кирш, Александр Романовский и Павел Унгурян (НФ)

Закинутые удочки оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта 13

Сергей Лещенко убеждает депутатов голосовать за  присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления. Но голосование не было результативным

Закинутые удочки оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта 14

За трибуной "еврооптимистка" Светлана Залищук

Закинутые удочки оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта 15

Закинутые удочки оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта 16

Переписака Юрия Мороко из "Оппоблока"  - "Третий этаж взял перерыв. Видно там тоже удочки закинули"


Закинутые удочки оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта 17

Депутатское совещание

Закинутые удочки оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта 18
Закинутые удочки оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта 19
Закинутые удочки оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта 20

Александр Пономарев из "Воли народа" против которого начато производство за попытку ограбления журналиста Цензор.НЕТ.  здоровается с коллегами

Закинутые удочки оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта 21

Спикер Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко и глава фракции "БПП" Артур Герасимов

Источник: https://censor.net.ua/p3056964
 
 
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За что мы этим долбоёбам платим деньги?
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Невже таки купол Ради не впаде на голови цим тварюкам?
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Ну что вы, историческое здание. А вот люстрой пожертвовать можно
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Кокс на третьем этаже кончился. Удить нужно у посольства Раиссы "Закинутые удочки" оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта - Цензор.НЕТ 2950
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Оне там за высокую мараль и баятся нападения пидарасов!
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"В тобі є все і все .." - Евгений Рыбчинский писал стихи.

Вот что значит настоящий поэт. Рифма рвется наружу в любых условиях и при любом окружении...
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"все і все" - что может быть "рифмованей"?
разве только "кровать - кровать"... "Закинутые удочки" оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта - Цензор.НЕТ 5576
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))) Мы же не знаем продолжения, может там дальше воплощение идеального рифмования "Закинутые удочки" оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта - Цензор.НЕТ 3506 . Надо будет поискать стихи младшего поэта из династии поэтов Рыбчинских.
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что то мне подсказывает, что то что мы не знаем продолжения ето совсем неплохо,
хотя с другой стороны - немного здорового смеха еще никому не мешали
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Схоже Гадя прийшла сьогодні до ВР з фотокулеметом.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Закинутые удочки" оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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