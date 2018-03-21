 "Закинутые удочки" оппоблоковца Мороко, стихи Рыбчинского и провал присоединения к Конвенции по защите детей, - день работы ВР 21 марта. ФОТОрепортаж

Парламентское заседание 21 марта в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко





Внефракционный Яков Безбах изучает рекламу Геннадия Балашова

Хвича Мепаришвили (НФ) с коллегой

Внефракционный Сергей Тарута

Лев Пидлисецкий передает карандаш коллеге Ярославу Маркевичу (Самопомич)

Иван Винник из БПП

Глава фракции БПП Артур Герасимов в окуржении коллег

"Еврооптимисты"

"В тобі є все і все .." - Евгений Рыбчинский писал стихи

После стихов Рыбчинский пил из бутылки

Александр Кирш, Александр Романовский и Павел Унгурян (НФ)

Сергей Лещенко убеждает депутатов голосовать за присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления. Но голосование не было результативным

За трибуной "еврооптимистка" Светлана Залищук

Переписака Юрия Мороко из "Оппоблока" - "Третий этаж взял перерыв. Видно там тоже удочки закинули"





Депутатское совещание







Александр Пономарев из "Воли народа" против которого начато производство за попытку ограбления журналиста Цензор.НЕТ. здоровается с коллегами

Спикер Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко и глава фракции "БПП" Артур Герасимов