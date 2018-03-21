 Бывший наемник "республиканской гвардии "ДНР" задержан в Херсоне, - СБУ. ФОТО

Об этом инфорует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель Херсона в 2015 году решил "подзаработать" в незаконных вооруженных формированиях боевиков. Бывший сотрудник органов МВД Украины "трудоустроился" в разведуправлении так называемой республиканской гвардии "ДНР". Через три месяца после конфликта с представителями "казачьих" группировок человек оставил террористов и длительное время скрывался в родном городе.

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Сотрудники СБУ задержали бывшего российского наемника на одной из улиц Херсона.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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