 Бывший наемник "республиканской гвардии "ДНР" задержан в Херсоне, - СБУ. ФОТО

Об этом инфорует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что житель Херсона в 2015 году решил "подзаработать" в незаконных вооруженных формированиях боевиков. Бывший сотрудник органов МВД Украины "трудоустроился" в разведуправлении так называемой республиканской гвардии "ДНР". Через три месяца после конфликта с представителями "казачьих" группировок человек оставил террористов и длительное время скрывался в родном городе.
Сотрудники СБУ задержали бывшего российского наемника на одной из улиц Херсона.
Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Если это какой то простовася то его лицо не замазывают , а если сепар , то замазывают.
Это наверное благодаря деятельности предидущего омбудсмена, которая человеками только сепаров считает.
Новый омбудсмен это исправит
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