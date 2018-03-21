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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Бывший наемник "республиканской гвардии "ДНР" задержан в Херсоне, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Херсоне бывшего боевика так называемой республиканской гвардии "ДНР".

Об этом инфорует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель Херсона в 2015 году решил "подзаработать" в незаконных вооруженных формированиях боевиков. Бывший сотрудник органов МВД Украины "трудоустроился" в разведуправлении так называемой республиканской гвардии "ДНР". Через три месяца после конфликта с представителями "казачьих" группировок человек оставил террористов и длительное время скрывался в родном городе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Командира разведотделения ЛНР" задержали при пересечении линии разграничения на Луганщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники СБУ задержали бывшего российского наемника на одной из улиц Херсона.

Бывший наемник республиканской гвардии ДНР задержан в Херсоне, - СБУ 01

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также смотрите: Террорист Игорь Солоид взят в плен на Луганщине: "России мы не нужны, призываю однополчан сложить оружие". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3056947
 
 
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Ще казазала, що у Майдана та Антiмайдана однi цiлi були...
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а шо вы хотите? голодовка сильно сказалась на деятельности Надиного мозга-он атрофировался,а может ее зомбировали в плену ФСБ,но она явно стала невминяемой
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ты про эту ? https://www.youtube.com/watch?v=3TwgxgiWpec
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Сніжок дуже чистий, можно було і жовтенький знайти.
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Я то же не понимаю этих стандартов.
Если это какой то простовася то его лицо не замазывают , а если сепар , то замазывают.
Это наверное благодаря деятельности предидущего омбудсмена, которая человеками только сепаров считает.
Новый омбудсмен это исправит
.
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Я только на блокпосту стоял, без оружия. Щасс и Гимн спою.
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