EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Судебная реформа Расследование преступлений на Майдане Снос палаточного городка Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, Фоторепортаж
  2087  4
Все про:Львов (3148) налоговая милиция (1174) сигареты (493) ГФС (2496)

 Партия табачных изделий неизвестного происхождения стоимостью 10 млн грн изъята из незаконного оборота во Львове. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области изъяли крупную партию табачных изделий неизвестного происхождения, предназначенную для незаконного перемещения в Польшу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2018", "Рубеж - 2018" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 204 УК Украины было установлено, что один из физических лиц-предпринимателей, не имея лицензии на розничную и оптовую торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями, осуществляет накопление табачных изделий неизвестного происхождения. При этом, указанный склад не внесен в Единый государственный реестр мест хранения оптовых партий алкогольных напитков и табачных изделий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Крупную партию сигарет, изъятых в рамках совместной операции налоговой милиции ГФС и британских налоговиков, уничтожили на Одесчине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Кроме того, правоохранителями было установлено, что сигареты транспортируются и реализуются в приграничные районы Львовской области с целью дальнейшего перемещения через государственную границу Украины на территорию Польши с сокрытием от таможенного контроля.

На основании постановлений суда проведены обыски в складских и офисных помещениях, а также в транспортных средствах, которые использовал в своей деятельности фигурант. По результатам обысков изъяты и переданы на ответственное хранение 292 тыс. пачек табачных изделий различных торговых марок, ориентировочной стоимостью 10 млн грн, компьютерную технику и черновые записи.

Партия табачных изделий неизвестного происхождения стоимостью 10 млн грн изъята из незаконного оборота во Львове 01
Партия табачных изделий неизвестного происхождения стоимостью 10 млн грн изъята из незаконного оборота во Львове 02
Партия табачных изделий неизвестного происхождения стоимостью 10 млн грн изъята из незаконного оборота во Львове 03

Постановлением Сиховского районного суда г. Львова на изъятые сигареты, компьютерную технику и черновые записи наложен арест.

 

Источник: https://censor.net.ua/p3056923
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А чё Поляки этого не делают, в польше можно спокойно Без проблем сдать эти сигареты в ларёк или магазин, это не преступление, а у нас КАПЕЦ аки торговля валютой в совке. (какаято совецкаяУкраина)
 показать весь комментарий
 
А подкурить неимущим дадут? Или просто снова по карману и ценами долбанут?
 показать весь комментарий
 
А как можно оценивать товар неизвестного происхождения?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПартия табачных изделий неизвестного происхождения стоимостью 10 млн грн изъята из незаконного оборота во Львове. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх