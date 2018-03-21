 Партия табачных изделий неизвестного происхождения стоимостью 10 млн грн изъята из незаконного оборота во Львове. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2018", "Рубеж - 2018" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 204 УК Украины было установлено, что один из физических лиц-предпринимателей, не имея лицензии на розничную и оптовую торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями, осуществляет накопление табачных изделий неизвестного происхождения. При этом, указанный склад не внесен в Единый государственный реестр мест хранения оптовых партий алкогольных напитков и табачных изделий.

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Кроме того, правоохранителями было установлено, что сигареты транспортируются и реализуются в приграничные районы Львовской области с целью дальнейшего перемещения через государственную границу Украины на территорию Польши с сокрытием от таможенного контроля.

На основании постановлений суда проведены обыски в складских и офисных помещениях, а также в транспортных средствах, которые использовал в своей деятельности фигурант. По результатам обысков изъяты и переданы на ответственное хранение 292 тыс. пачек табачных изделий различных торговых марок, ориентировочной стоимостью 10 млн грн, компьютерную технику и черновые записи.







Постановлением Сиховского районного суда г. Львова на изъятые сигареты, компьютерную технику и черновые записи наложен арест.