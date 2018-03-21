 Сотрудники СБУ помешали контрабандистам вывезти из Украины в РФ исторические ценности. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

При осмотре багажа пассажира рейсового автобуса на пункте пропуска "Бачевск" правоохранители обнаружили скрытые в детской игрушке, в частности, три старинных кинжала, несколько наконечников стрел и копий, и древний перстень.

По заключению предварительного экспертного исследования изъятые предметы древности датируются Х и XVIII веками и имеют историческую и культурную ценность.

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Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ст. 14 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

Фото: пресс-служба СБУ

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления происхождения предметов старины.