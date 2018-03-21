 Сотрудники СБУ помешали контрабандистам вывезти из Украины в РФ исторические ценности. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
При осмотре багажа пассажира рейсового автобуса на пункте пропуска "Бачевск" правоохранители обнаружили скрытые в детской игрушке, в частности, три старинных кинжала, несколько наконечников стрел и копий, и древний перстень.
По заключению предварительного экспертного исследования изъятые предметы древности датируются Х и XVIII веками и имеют историческую и культурную ценность.
Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ст. 14 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия для установления происхождения предметов старины.
Таможня ищет ценный капитал -
Чтоб золотинки с нимба не пропало,
Чтобы гвоздок с распятья не упал!...
(с) Вл. Высоцкий
Харьковский тракторный завод (ХТЗ), который возобновил свою деятельность после длительного простоя, завершил 2017 с прибылью в 49 млн. гривен (против убытка в 667 млн.грн. по итогам 2016 года), передает Национальный Промышленный Портал со ссылкой на ХТЗ Харьковский тракторный завод.
Как сообщила пресс-служба завода ХТЗ, благодаря приходу нового инвестора в лице группы DCH Александра Ярославского, предприятие работает стабильно и развивается в плановом темпе.
«После вынужденного простоя в 2016 году производство было восстановлено в кратчайшие сроки. Уже в феврале 2017 года с конвейера сошел первый трактор, а до конца года было выпущено 794 единиц техники », - сообщает пресс-служба.
Продукция предприятия реализуется как в Украине, так и за рубежом: в Молдове, Казахстане, Армении, Болгарии, Польше, Новой Зеландии, Беларуси и др.