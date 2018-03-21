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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:история (1408) контрабанда (1446) Россия (68539) СБУ (12269)

 Сотрудники СБУ помешали контрабандистам вывезти из Украины в РФ исторические ценности. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Сумской контрабанду в России большого количества предметов, представляющих историческую и культурную ценность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

При осмотре багажа пассажира рейсового автобуса на пункте пропуска "Бачевск" правоохранители обнаружили скрытые в детской игрушке, в частности, три старинных кинжала, несколько наконечников стрел и копий, и древний перстень.

Сотрудники СБУ помешали контрабандистам вывезти из Украины в РФ исторические ценности 01

По заключению предварительного экспертного исследования изъятые предметы древности датируются Х и XVIII веками и имеют историческую и культурную ценность.

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Сотрудники СБУ помешали контрабандистам вывезти из Украины в РФ исторические ценности 02

Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ст. 14 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники СБУ помешали контрабандистам вывезти из Украины в РФ исторические ценности 03                                                                                                   Фото: пресс-служба СБУ

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления происхождения предметов старины.

Источник: https://censor.net.ua/p3056910
 
 
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Как хорошо, что бдительнее стало,
Таможня ищет ценный капитал -
Чтоб золотинки с нимба не пропало,
Чтобы гвоздок с распятья не упал!...
(с) Вл. Высоцкий
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Оказалось, если убрать русских "инвесторов", то завод начинает приносить прибыль!
Харьковский тракторный завод (ХТЗ), который возобновил свою деятельность после длительного простоя, завершил 2017 с прибылью в 49 млн. гривен (против убытка в 667 млн.грн. по итогам 2016 года), передает Национальный Промышленный Портал со ссылкой на ХТЗ Харьковский тракторный завод.
Как сообщила пресс-служба завода ХТЗ, благодаря приходу нового инвестора в лице группы DCH Александра Ярославского, предприятие работает стабильно и развивается в плановом темпе.

«После вынужденного простоя в 2016 году производство было восстановлено в кратчайшие сроки. Уже в феврале 2017 года с конвейера сошел первый трактор, а до конца года было выпущено 794 единиц техники », - сообщает пресс-служба.
Продукция предприятия реализуется как в Украине, так и за рубежом: в Молдове, Казахстане, Армении, Болгарии, Польше, Новой Зеландии, Беларуси и др.
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в базарный день эта контробанда 10 грн. ведро
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Судя по фото - крис непонятного происхождения и качества, а также пара заезженных пчаков - охренетительная ценность, ценой максимум пару- тройку тысяч гривен.
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Краще дипломатiчну пошту пацаков перевiрте.Бо як раз все ценности нею возят Співробітники СБУ завадили контрабандистам вивезти з України в РФ історичні цінності - Цензор.НЕТ 9101
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Похоже, скоро за то шо на огороде или в лесу с металлодетектором ходишь и выкопал мусор какой то , будут в тюрьму сажать....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудники СБУ помешали контрабандистам вывезти из Украины в РФ исторические ценности. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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