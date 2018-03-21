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 Политика Украины
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Все про:Киев (15556) прокуратура (3028) стрельба (2223)

 Стрельба в столичном ночном клубе: 4 зачинщикам объявили о подозрении. ФОТО

Прокуратура Киева объявила о подозрении четырем мужчинам, которые устроили драку со стрельбой в одном из столичных развлекательных заведений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева в Facebook.

Как установлено следствием, подозреваемые вступили в конфликт с охраной развлекательного заведения, которая не пускала их в помещение клуба в нерабочее время. При этом один из злоумышленников угрожал охраннику ружьем.

После этого мужчины уехали в неизвестном направлении, а через некоторое время вернулись в сопровождении группы лиц, которых вызвали себе на помощь. Выбив входную дверь клуба, участники инцидента проникли в помещение, совершили выстрел и начали драку с персоналом, нанеся телесные повреждения двум лицам.

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По результатам досудебного расследования четырем фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины ("Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений").

Стрельба в столичном ночном клубе: 4 зачинщикам объявили о подозрении 01
Стрельба в столичном ночном клубе: 4 зачинщикам объявили о подозрении 02

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

За содеянное злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/p3056885
 
 
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Криминал рулит! Полиции на сегодняшний день нет. Беспредел как на дорогаг так и в обществе.Слава героям!
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"Влаштували бійку у розважальному клубі..." Потрібно розуміти що бійка розвагою вже не вважається? Я у юні літа лише за цим і ходив до клубу. Сахзаводські об'єднувалися із щебзаводськими проти заріченських, центра та мясо-молочного комбінату... Про охорону ніхто навіть не замислювався, а щоб "викликати міліцію", потрібно було кілометрів зо п'ять чесати вночі пішки до дільничного додому. )))
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСтрельба в столичном ночном клубе: 4 зачинщикам объявили о подозрении. ФОТО
 
 
 
 
 
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