 Стрельба в столичном ночном клубе: 4 зачинщикам объявили о подозрении. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева в Facebook.

Как установлено следствием, подозреваемые вступили в конфликт с охраной развлекательного заведения, которая не пускала их в помещение клуба в нерабочее время. При этом один из злоумышленников угрожал охраннику ружьем.

После этого мужчины уехали в неизвестном направлении, а через некоторое время вернулись в сопровождении группы лиц, которых вызвали себе на помощь. Выбив входную дверь клуба, участники инцидента проникли в помещение, совершили выстрел и начали драку с персоналом, нанеся телесные повреждения двум лицам.

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По результатам досудебного расследования четырем фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины ("Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений").





В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

За содеянное злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.