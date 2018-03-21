 Националисты под АП требовали уволить губернатора Николаевщины Савченко: "Доведение до самоубийства Волошина - это последняя капля". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Савченко должен сидеть не в губернаторском кресле, а на допросе следователей прокуратуры и МВД.
Многочисленные обвинения в коррупционных сделках, давление на СМИ и сомнительное прошлое - это привычная жизнь соратника президента в губернаторском кресле. Но доведение до самоубийства Народного героя Украины, боевого летчика Владислава Волошина - это последняя капля", - говорится в заявлении организаторов.
Свои требования участники акции передали представителю АП.
Напомним, военный летчик, Народный герой Украины Владислав Волошин застрелился в Николаеве 18 марта. Позже была обнародована его недавняя переписка: "Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять". Нацполиция расследует смерть военного летчика по статье "Преднамеренное убийство".
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Ворюга Савченко довел до самоубийства летчика имевшего около 30 боевых вылетов
Не вынесла психика честного человека этого коррупционного николаевского мусора
Нужно расследование проводить и по результатам посадить и Савченко и все николаевское воровское болото
Но это возможно не при этой сученной власти
очко жим-жим???
складывается впечатление,что через купол Рады проникают зомбо-лучи и напрочь меняют психику тамошних завсегдатаев.
может прав был генплокулол в своих бреднях--купол надо-таки обрушить?