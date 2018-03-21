 Националисты под АП требовали уволить губернатора Николаевщины Савченко: "Доведение до самоубийства Волошина - это последняя капля". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Савченко должен сидеть не в губернаторском кресле, а на допросе следователей прокуратуры и МВД.

Многочисленные обвинения в коррупционных сделках, давление на СМИ и сомнительное прошлое - это привычная жизнь соратника президента в губернаторском кресле. Но доведение до самоубийства Народного героя Украины, боевого летчика Владислава Волошина - это последняя капля", - говорится в заявлении организаторов.

Свои требования участники акции передали представителю АП.

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Напомним, военный летчик, Народный герой Украины Владислав Волошин застрелился в Николаеве 18 марта. Позже была обнародована его недавняя переписка: "Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять". Нацполиция расследует смерть военного летчика по статье "Преднамеренное убийство".

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