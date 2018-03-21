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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:националисты (340) самоубийство (556) Волошин Владислав (23) Савченко Алексей (26)

 Националисты под АП требовали уволить губернатора Николаевщины Савченко: "Доведение до самоубийства Волошина - это последняя капля". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В среду, 21 марта, представители "Национального корпуса", ВО "Свобода" и "Правого сектора" пришли под Администрацию Президента с требованием уволить с должности главу Николаевской ОГА Алексея Савченко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

...

"Савченко должен сидеть не в губернаторском кресле, а на допросе следователей прокуратуры и МВД.
Многочисленные обвинения в коррупционных сделках, давление на СМИ и сомнительное прошлое - это привычная жизнь соратника президента в губернаторском кресле. Но доведение до самоубийства Народного героя Украины, боевого летчика Владислава Волошина - это последняя капля", - говорится в заявлении организаторов.

Свои требования участники акции передали представителю АП.

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Напомним, военный летчик, Народный герой Украины Владислав Волошин застрелился в Николаеве 18 марта. Позже была обнародована его недавняя переписка: "Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять". Нацполиция расследует смерть военного летчика по статье "Преднамеренное убийство".

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Националисты под АП требовали уволить губернатора Николаевщины Савченко: Доведение до самоубийства Волошина - это последняя капля 01
Националисты под АП требовали уволить губернатора Николаевщины Савченко: Доведение до самоубийства Волошина - это последняя капля 02
Националисты под АП требовали уволить губернатора Николаевщины Савченко: Доведение до самоубийства Волошина - это последняя капля 03
Националисты под АП требовали уволить губернатора Николаевщины Савченко: Доведение до самоубийства Волошина - это последняя капля 04
Националисты под АП требовали уволить губернатора Николаевщины Савченко: Доведение до самоубийства Волошина - это последняя капля 05
Националисты под АП требовали уволить губернатора Николаевщины Савченко: Доведение до самоубийства Волошина - это последняя капля 06
Националисты под АП требовали уволить губернатора Николаевщины Савченко: Доведение до самоубийства Волошина - это последняя капля 07
Националисты под АП требовали уволить губернатора Николаевщины Савченко: Доведение до самоубийства Волошина - это последняя капля 08
Националисты под АП требовали уволить губернатора Николаевщины Савченко: Доведение до самоубийства Волошина - это последняя капля 09
Националисты под АП требовали уволить губернатора Николаевщины Савченко: Доведение до самоубийства Волошина - это последняя капля 10
Националисты под АП требовали уволить губернатора Николаевщины Савченко: Доведение до самоубийства Волошина - это последняя капля 11
Националисты под АП требовали уволить губернатора Николаевщины Савченко: Доведение до самоубийства Волошина - это последняя капля 12
Националисты под АП требовали уволить губернатора Николаевщины Савченко: Доведение до самоубийства Волошина - это последняя капля 13
Националисты под АП требовали уволить губернатора Николаевщины Савченко: Доведение до самоубийства Волошина - это последняя капля 14
Националисты под АП требовали уволить губернатора Николаевщины Савченко: Доведение до самоубийства Волошина - это последняя капля 15
Националисты под АП требовали уволить губернатора Николаевщины Савченко: Доведение до самоубийства Волошина - это последняя капля 16
Националисты под АП требовали уволить губернатора Николаевщины Савченко: Доведение до самоубийства Волошина - это последняя капля 17
Националисты под АП требовали уволить губернатора Николаевщины Савченко: Доведение до самоубийства Волошина - это последняя капля 18
Националисты под АП требовали уволить губернатора Николаевщины Савченко: Доведение до самоубийства Волошина - это последняя капля 19

Источник: https://censor.net.ua/p3056878
 
 
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Уволить?????
Ворюга Савченко довел до самоубийства летчика имевшего около 30 боевых вылетов
Не вынесла психика честного человека этого коррупционного николаевского мусора
Нужно расследование проводить и по результатам посадить и Савченко и все николаевское воровское болото
Но это возможно не при этой сученной власти
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Ну ,самоубийством тоже заканчивать,не дело.Мы же не сакральные жертвы. Мог бы того застрелить,а потом уже и самоубийство.
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ты в его шкуре не был и не можешь говорить,что он мог бы,сам что то сделай для начала
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А зачем мне его шкура ? Он же все равно себя убил. То хоть польза была бы.
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пойди к моргу и предьяви ему притензии,что ут тебя не спросил,что ему делать
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Луценко пьяный валяется под кроватью,у него сейчас другие проблемы
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А чугунноголовые хоть до этого случая вспоминали ,и знали Волошина?
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Как ни парадоксально, но большинство украинцев узнали о летчике-герое благодаря бреду рашн пропаганды
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Националисты? Да це дети якись... Баки узнают шо они вместо школы какойто херней занимались - точно лазины дома дадуть..
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не..., надо в суд, пусть суд решает, он будет длиться лет 5-6, а потом всех оправдает..., но кого всех, к тому времени уже все забудут...
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жалко.... ((((( БОЕВОГО ЛЕТЧИКА довели ((((( Жена , Дети ((((( МОЛОДОЙ ПАРЕНЬ ((((( нормальных ЛЮДЕЙ , соевые швондеры ЗАГОНЯЮТ в могилу (((((
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Уволить губернатора не получится. Он заплатил за свою должность серьезные деньги и его увольнение будет не по понятиям. Можно объявить строгий выговор с занесением.
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какой выговор? разве он не по чину воровал? не виновен, конечно-же.
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Пускай самолетики дальше, по примеру россиян, те с уточками носятся. выпуск недовольств в свисток
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Савченко завтра посадят. Только не того Савченко.
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Сава весь в своего пахана Пецю,заслужил висеть ,и не на доске почета..
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Хто призначає губернаторів? Чому люди прикладають титанічні зусилля, щоб покарати насірових, гонтаревих, луценок, тих самих савченок, але того, хто їх призначає, не помічають? Чи це все лайно не з однієї і тієї дупи?
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Якщо це правда, доведення до самогубства, то цього БАБУЇНА не просто звільняти потрібно, там наче не давно новий закон вийшов з цього приводу.
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Агенти кремля, не розгойдуйте човен, не грайте на руку агресору, не заважайте їм красти.
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Перечитал в интернете всё, что смог найти по этой теме. Шото вы не то требуете. Этого .... не, цензурного слова не подберу..., нужно уничтожить самым изощрённым способом, а не просто уволить.
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а мусссора втричі більше ніж патріотів!!!
очко жим-жим???
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Да его только за фамилию надо кончить. Націоналісти під АП вимагали звільнити губернатора Миколаївщини Савченка: "Доведення до самогубства Волошина - це остання крапля" - Цензор.НЕТ 8187
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А Ярош грубо прошелся по митингующим и выразил ярую поддержку губернатору.
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Ярош давно стал подпевалой власти,как только до корыта дорвался.
складывается впечатление,что через купол Рады проникают зомбо-лучи и напрочь меняют психику тамошних завсегдатаев.
может прав был генплокулол в своих бреднях--купол надо-таки обрушить?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНационалисты под АП требовали уволить губернатора Николаевщины Савченко: "Доведение до самоубийства Волошина - это последняя капля". ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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