 Замглавы ВГА одного из городов Донетчины задержан при получении 10 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры сил антитеррористической операции.

Свои "услуги" в виде принятия положительного решения в конкурсе по аренде коммунального имущества прифронтового города, чиновник оценил в 10 тыс. гривен. Указанную неправомерную взяточник вымогал с октября 2017 года по сегодняшний день.

21 марта в 9:00 в служебном кабинете, после получения взятки, замруководителя ВГА был задержан.

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В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по окончании которых задержанному будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также избрана мера пресечения.