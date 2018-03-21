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 Общество, Фоторепортаж
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 С военным летчиком Владиславом Волошиным простились в Николаеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В среду, 21 марта, около сотни людей пришли попрощаться с военным летчиком, Народным героем Украины Владиславом Волошиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "НикВести".

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Попрощаться с героем в бюро судебно-медицинской экспертизы пришли около сотни человек, представители власти, активисты и жители города. На церемонии присутствовали заместители главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь и Александр Кушнир, руководитель аппарата Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, первый заместитель главы облсовета Иван Кухта, заместитель Николаевского городского головы Николаева Юрий Степанец и другие.

После прощания люди выстроились в живой коридор и встали на колени, провожая героя в последний путь. Дорогу ему устлали цветами.

После прощания тело Владислава Волошина отвезут для кремации в Одессу, а прах будет отвезен для захоронения на родину в Луганскую область.

С военным летчиком Владиславом Волошиным простились в Николаеве 01
С военным летчиком Владиславом Волошиным простились в Николаеве 02
С военным летчиком Владиславом Волошиным простились в Николаеве 03
С военным летчиком Владиславом Волошиным простились в Николаеве 04
С военным летчиком Владиславом Волошиным простились в Николаеве 05
С военным летчиком Владиславом Волошиным простились в Николаеве 06
С военным летчиком Владиславом Волошиным простились в Николаеве 07
С военным летчиком Владиславом Волошиным простились в Николаеве 08
С военным летчиком Владиславом Волошиным простились в Николаеве 09
С военным летчиком Владиславом Волошиным простились в Николаеве 10
С военным летчиком Владиславом Волошиным простились в Николаеве 11
Напомним, военный летчик, Народный герой Украины Владислав Волошин застрелился в Николаеве 18 марта. Позже была обнародована его недавняя переписка: "Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять". Нацполиция расследует смерть военного летчика по статье "Преднамеренное убийство".

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Источник: https://censor.net.ua/p3056863
 
 
Цензор.НЕТФотоОбществоС военным летчиком Владиславом Волошиным простились в Николаеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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