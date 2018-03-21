 С военным летчиком Владиславом Волошиным простились в Николаеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "НикВести".

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Попрощаться с героем в бюро судебно-медицинской экспертизы пришли около сотни человек, представители власти, активисты и жители города. На церемонии присутствовали заместители главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь и Александр Кушнир, руководитель аппарата Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, первый заместитель главы облсовета Иван Кухта, заместитель Николаевского городского головы Николаева Юрий Степанец и другие.

После прощания люди выстроились в живой коридор и встали на колени, провожая героя в последний путь. Дорогу ему устлали цветами.

После прощания тело Владислава Волошина отвезут для кремации в Одессу, а прах будет отвезен для захоронения на родину в Луганскую область.























Напомним, военный летчик, Народный герой Украины Владислав Волошин застрелился в Николаеве 18 марта. Позже была обнародована его недавняя переписка: "Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять". Нацполиция расследует смерть военного летчика по статье "Преднамеренное убийство".

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