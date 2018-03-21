 Секретарем Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия избран Виктор Шапран. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.

Как напомнил Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, 6 марта 2018 г. XV съездом судей Украины членами Высшего совета правосудия избраны судьи Говоруха Владимир Иванович и Швецова Лариса Анатольевна.

Высший совет правосудия решил ввести Говоруху в состав Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, а Швецову в состав Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

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Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия, проведя первое заседание в новом составе, предложила выбрать Секретарем палаты Шапрана Виктора Валентиновича.



Шапран Виктор Валентинович

Высший совет правосудия поддержал указанное предложение и избрал Секретарем Первой Дисциплинарной палаты члена Высшего совета правосудия Шапрана Виктора Валентиновича.