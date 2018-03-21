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 Секретарем Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия избран Виктор Шапран. ФОТО

Высший совет правосудия во время заседания 20 марта 2018 года рассмотрела вопрос о внесении изменений в состав дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.

Как напомнил Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, 6 марта 2018 г. XV съездом судей Украины членами Высшего совета правосудия избраны судьи Говоруха Владимир Иванович и Швецова Лариса Анатольевна.

Высший совет правосудия решил ввести Говоруху в состав Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, а Швецову в состав Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высший совет правосудия уволил 7 судей, а также судью Высшего хозсуда Александра Удовиченко

Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия, проведя первое заседание в новом составе, предложила выбрать Секретарем палаты Шапрана Виктора Валентиновича.

Секретарем Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия избран Виктор Шапран 01
Шапран Виктор Валентинович

Высший совет правосудия поддержал указанное предложение и избрал Секретарем Первой Дисциплинарной палаты члена Высшего совета правосудия Шапрана Виктора Валентиновича.

Источник: https://censor.net.ua/p3056856
 
 
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Вот удивительно , Гугл такого не знает . Даже меня знает , а Шатрана не знает. ГДЕ ЕГО БИОГРАФИЯ? может он сепаратист.
И КАК МОЖНО на высокие должности назначать людей о которых молчит Гугл?
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Пример - биография романа насырова начинается с 21 года. А гле родился и жил до 21 года- секрет. Кто знает откуда этот тип родом?
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ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО ЗНАТЬ БИОГРАФИИ ЧИНОВНИКОВ . Иначе это ХАОС
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общество должно уметь искать в гугле на украинском
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А биография романа Насырова в украинском гугле уже с первого дня рождения или опять с 21 года?
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вот так по украински пишется фамилия Шапран:

специально для запоребриковых

Шапран Віктор Валентинович
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😀😀😀😀а где информация про жену и детей?
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яке це має значення? жінки з Венери, чоловіки з Марсу.
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Вот вот. Стиль власти - в темном омуте рыбка ловится
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ну що це значить де людина народилася? Це що її вибір?
Основне - освіта, де і чим займався, що читав на Цензорі і що писав на форумах
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В ЕС очень важно свидетельство о рождении . Также важна фамилия девичья матери .
Вы думаете, они дурные ? Порядок прежде всего
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а що вони розумні? якби в ЄС були такі розумні, то давно би запросили Україну до свого гурту - до членства в ЄЕС.
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Когда дают внж - то проверяют каждую мелочь . И даже справка о несудимости с Апостилем .
А тут назначают чиновника- судью- и НИКАКОЙ БИОГРАФИИ В СМИ И ГУГЛЕ.
Рано такому незрелому обществу в ЕС ,
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щодо оприлюднення на спеціяльному сайті ,наприклад Ради, суддів чи ВККСУ, то я погоджуюся,
але я не розумію щодо Гуглу - в Гуглі є помийні ями, де паплюжать людей.
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в Гуглі дуже багато брехні про людей. Нне треба вірити
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Биографии чиновников Украины должны быть . Мы живем в мире интернета.
В ЕС НИ ОДИН ЧИНОВНИК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНКОГНИТО
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создайте скорее еще палату по доверию порядка единства взыскания и порицания морального единодушия и потакания.
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Судя по принятым решениям ВСП - без изменений."Совок" обычный.
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гы - чтото начинает веселить - зомби избрали генсека)))
как может жмурик чето избирать)))

судебная система сгнила а реанимация - вот вам и зомби
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Этому гражданину, лет пять с конфискацией, только за лицо, смело давать можно.
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Цензор.НЕТФотоОбществоСекретарем Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия избран Виктор Шапран. ФОТО
 
 
 
 
 
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