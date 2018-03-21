 Секретарем Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия избран Виктор Шапран. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.
Как напомнил Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, 6 марта 2018 г. XV съездом судей Украины членами Высшего совета правосудия избраны судьи Говоруха Владимир Иванович и Швецова Лариса Анатольевна.
Высший совет правосудия решил ввести Говоруху в состав Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, а Швецову в состав Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.
Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия, проведя первое заседание в новом составе, предложила выбрать Секретарем палаты Шапрана Виктора Валентиновича.
Высший совет правосудия поддержал указанное предложение и избрал Секретарем Первой Дисциплинарной палаты члена Высшего совета правосудия Шапрана Виктора Валентиновича.
И КАК МОЖНО на высокие должности назначать людей о которых молчит Гугл?
специально для запоребриковых
Шапран Віктор Валентинович
Основне - освіта, де і чим займався, що читав на Цензорі і що писав на форумах
Вы думаете, они дурные ? Порядок прежде всего
А тут назначают чиновника- судью- и НИКАКОЙ БИОГРАФИИ В СМИ И ГУГЛЕ.
Рано такому незрелому обществу в ЕС ,
але я не розумію щодо Гуглу - в Гуглі є помийні ями, де паплюжать людей.
В ЕС НИ ОДИН ЧИНОВНИК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНКОГНИТО
как может жмурик чето избирать)))
судебная система сгнила а реанимация - вот вам и зомби