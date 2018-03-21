 "Пушистое чудо" с автоматом, казаки и "старушка" с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крым.Реалии".
Сообщается, что 15 женских команд из разных районов оккупированного Крыма танцевали, разыгрывали театральные сценки и пели.
Образ старушки с портретом Сергея Аксенова
Американские 60-е на сцене в "Крымгазсети"
Танцы – одно из самых популярных направлений вечера
Лучше танцев на этом конкурсе только "светящиеся танцы"
Жюри оценивает выступления участниц
Песни в традиционных русских сарафанах – классика современных крымских конкурсов талантов
Сотрудницы "Крымгазсети" демонстрируют гимнастические таланты
Одна из участниц в "пушистом" костюме с пулеметом
Победил номер с танцем казака. На сцене сотрудники Красноперекопского управления "Крымгазсети"
Символом вечера стала съедобная карта Крымского полуострова
а обезьянка - глямурная
ДЭбилы мля...
P.S. А все-равно не покидает ощущения, что подглядываем за душевнобольными.
Почему Украина их такими вырастила?
Если бы в украинской провинции кто-то смог накопить денег на фотоаппарат, то мы бы и не такое узрели.
Дивись. Ну гдє єщє така краса?
То Русь могучая. Всього в нєй до**я -
Лiсов, полєй i рєк, болот, пустинь i тундри,
А также i тайги в нєй сильно до**я.
І всюду Руссю пахнєт, чєловєк здєсь
Вольно нюхает той запах до опiз****ння.(с)
Его поднять невозможно, немыслимо!
Самое большое наказание для свиньи - жить по человечески.