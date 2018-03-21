 "Пушистое чудо" с автоматом, казаки и "старушка" с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крым.Реалии".

Сообщается, что 15 женских команд из разных районов оккупированного Крыма танцевали, разыгрывали театральные сценки и пели.

Образ старушки с портретом Сергея Аксенова





Американские 60-е на сцене в "Крымгазсети"

Танцы – одно из самых популярных направлений вечера





Лучше танцев на этом конкурсе только "светящиеся танцы"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вы получаете зарплату! Пользуетесь всеми благами! Живете в России! Вы обязаны", - крымской татарке Нурлаевой грозит увольнение из-за отказа прийти на "выборы". АУДИО





Жюри оценивает выступления участниц



Песни в традиционных русских сарафанах – классика современных крымских конкурсов талантов





Сотрудницы "Крымгазсети" демонстрируют гимнастические таланты



Одна из участниц в "пушистом" костюме с пулеметом



Победил номер с танцем казака. На сцене сотрудники Красноперекопского управления "Крымгазсети"



Символом вечера стала съедобная карта Крымского полуострова