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 Происшествия, Фоторепортаж
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 "Пушистое чудо" с автоматом, казаки и "старушка" с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты. ФОТОрепортаж

Крымское предприятие "Крымгазсети" организовало конкурс красоты среди сотрудниц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крым.Реалии". 

Сообщается, что 15 женских команд из разных районов оккупированного Крыма танцевали, разыгрывали театральные сценки и пели. 

Пушистое чудо с автоматом, казаки и старушка с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты 01

Образ старушки с портретом Сергея Аксенова

Пушистое чудо с автоматом, казаки и старушка с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты 02
Пушистое чудо с автоматом, казаки и старушка с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты 03
Американские 60-е на сцене в "Крымгазсети"

Пушистое чудо с автоматом, казаки и старушка с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты 04

Танцы – одно из самых популярных направлений вечера

Пушистое чудо с автоматом, казаки и старушка с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты 05
Лучше танцев на этом конкурсе только "светящиеся танцы"

Пушистое чудо с автоматом, казаки и старушка с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вы получаете зарплату! Пользуетесь всеми благами! Живете в России! Вы обязаны", - крымской татарке Нурлаевой грозит увольнение из-за отказа прийти на "выборы". АУДИО

Пушистое чудо с автоматом, казаки и старушка с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты 07
Пушистое чудо с автоматом, казаки и старушка с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты 08
Жюри оценивает выступления участниц

Пушистое чудо с автоматом, казаки и старушка с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты 09
Песни в традиционных русских сарафанах – классика современных крымских конкурсов талантов

Пушистое чудо с автоматом, казаки и старушка с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты 10
Сотрудницы "Крымгазсети" демонстрируют гимнастические таланты

Пушистое чудо с автоматом, казаки и старушка с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты 11
Одна из участниц в "пушистом" костюме с пулеметом

Пушистое чудо с автоматом, казаки и старушка с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты 12
Победил номер с танцем казака. На сцене сотрудники Красноперекопского управления "Крымгазсети"

Пушистое чудо с автоматом, казаки и старушка с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты 13
Символом вечера стала съедобная карта Крымского полуострова

Пушистое чудо с автоматом, казаки и старушка с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты 14

Источник: https://censor.net.ua/p3056840
 
 
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Совок во всей своей красе...реинкарнация бля. "Пушистое чудо" с автоматом, казаки и "старушка" с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты - Цензор.НЕТ 9504
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Хуже! При совке был жесткий отбор и тренеровки,а тут конкурс в психбольнице)))
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Там только палач исправит положение
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А може це і краще, що ці тварі відкололися..... Проте в нас таких самих всередині не менше
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тварі нехай собі відколюються, а земля то наша....
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блять что я только что увидел ? мои глаза сломаны !
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Не повезло тебе. Я вывихом глаз отделался "Пушистое чудо" с автоматом, казаки и "старушка" с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты - Цензор.НЕТ 184
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хорошо хоть не лопнули и не вытекли от увиденого
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Страх божий и ужас сатанинский видел. А где сам конкурс красоты?
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Розумію, чого вони аж в Сірію тікають."Пушистое чудо" с автоматом, казаки и "старушка" с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты - Цензор.НЕТ 1220
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Вони там всі пришелепкуваті. Ось їхні танці. Ватостополь.

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Ватостопольки - бесноватые,
а обезьянка - глямурная "Пушистое чудо" с автоматом, казаки и "старушка" с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты - Цензор.НЕТ 2279
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Походу фазу в пол пробило... Надо бы этим дурам ноги вместе свести, но они к этому не привыкшие... "Пушистое чудо" с автоматом, казаки и "старушка" с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты - Цензор.НЕТ 4789
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40 днів по вагнерівцям, гроші прийшли.
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Просто красоты захотелось. Конкурс красавиц "Пушистое чудо" с автоматом, казаки и "старушка" с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты - Цензор.НЕТ 5913
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Злых духов распугивают... И добрых тоже... Короче, всех пугают...
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Жесть)Конкурс на уровне сельского клуба)
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Я получил душевную травму и сильный удар по эстетическому восприятию мира. А дергающийся глаз лечится?
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Лечится. Просто нужно подумать о том, что ты здесь, а они там.
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Круче только балет про Ленина с бревном.
P.S. А все-равно не покидает ощущения, что подглядываем за душевнобольными.
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Да уж, там для экзорцистов работы и работы... "Пушистое чудо" с автоматом, казаки и "старушка" с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты - Цензор.НЕТ 4044
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тут только аутодафе и костер помогут, экзорцизм уже бессилен.
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Тяжелое украинское наследие еще не полностью изжито в Крыму.
Почему Украина их такими вырастила?
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Любителями нарассеи? Согласен - пустили самотеком, вот и выродились, деградировали и стали рассеянами.
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Судя по возрасту большинства запечатленных, такими их вырастил СССР
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Я вас, наверное, расстрою, но при Украине такого не было. Русский мир пришел к ним со своими прелестями. Аналогичные мероприятия проводятся в ДНР и ДНР.
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По-моему у вас со зрением плохо) на них не было украинских национальных костюмов,а были российсаие с наклоном патриотического движения хуйла)) А вообще-то аналогичный вопрос,как быстро кацапетовка смогла с них сделать таких психических больных людей. Это же несчастные люди или завезенные из кацапии и там временно проживают,до возвращения Крыма Украине.
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Не, так не пойдет Цензор!!! Верхняя фотка,- я аж самогоном поперхнулся! Видите надпись на стенке? Ну, думаю, уже и мой Мариуполь туда приплели кацапы. Потом, правда, на нижних фотках, всё выяснилось.
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Знаю! Те, кто ждал заседание, в Верховной Раде, с Савченко.Аж с пятницы ждал!!! И- не дождался.
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Жуть, кто-то правильно написал... что с людьми, это не совок, тот хоть вкус какой-то блюл. А это вообще названия не имеет. Ну, каждому своё, как известно
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и правда. по какому календарю они там живут?
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А фиг его знает. Они насечки на стенах делают от Дня Присоединения к рАдной говени.
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"...на проклятом острове нет календаря..."
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Крымгазсеть торгует ворованным украинским газом с буровых платформ "Петр Годованец" и "Украина". Им весело. Нет чтобы подорвать парочку ГРП.
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А почему прокуратура АР Крыма этим не занимается, а тявкает в Киеве, получая деньги из вашего кармана?
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Так скажіть Меркель най не платить, та й кримська прокуратура більше в Херсоні.
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Подумаешь, провинциальная самодеятельность.
Если бы в украинской провинции кто-то смог накопить денег на фотоаппарат, то мы бы и не такое узрели.
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Дуже радий, що таких бовдурів більшість на росії.
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Ти не з самоходного дивану пишеш у якого екіпаж від одного до шести стратегів?
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У меня три отменных фотоаппарата. Постоянно с собой таскаю. ТАКОГО- я у нас не наблюдал, бо непременно бы сфотал. А я- из самой что ни есть провинции- Мариуполь.
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Что, украинцы очень обидели? Советую поездить по селам Западной Украины, а потом умничать на счет фотоаппарата. Или вы были режиссером этого "праздника жизни"?
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Что же такое "солидное" предприятие как "Крымгазсеть" может себе позволить только провинциальную самодеятельность? Ни вкуса, ни денег нет?
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Обычный корпоратив. Довольно скромный. Вы не представляете что иногда на них творится.
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Сава (показує гранчаком горiлки на гидке болото).
Дивись. Ну гдє єщє така краса?
То Русь могучая. Всього в нєй до**я -
Лiсов, полєй i рєк, болот, пустинь i тундри,
А также i тайги в нєй сильно до**я.
І всюду Руссю пахнєт, чєловєк здєсь
Вольно нюхает той запах до опiз****ння.(с)
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Это только мне кажется - Медведев в жюри... и АЖ помолодел...
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скільки їх не жюрі, а вони все одно путєна виберуть
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Да в общем просто веселятся люди. Можно подумать, что украинцы только в оперу и на фестивальное кино ходят на досуге. Прям меньше быдловатости на корпоративах. Аха.
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Разве можно єто шобло опустить?
Его поднять невозможно, немыслимо!
Самое большое наказание для свиньи - жить по человечески.
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Значит, для них все потеряно... А ведь внешне так на людей походят...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Пушистое чудо" с автоматом, казаки и "старушка" с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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